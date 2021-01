TV3 da a Mediapro 440.000 euros para una serie proindependencia Tatxo Benet pidió a David Madí que mediara con la TV

Daniel Tercero SEGUIR Barcelona Actualizado: 16/01/2021 02:08h

«Me ha dicho: ‘‘Imposible, imposible, imposible’’. Además, me lo ha dicho así, como diez veces ‘‘imposible’’. Yo le decía: ‘‘Por el pago no te preocupes, ya nos lo pagarás el año que viene, no hay problema, pero lo importante es que esto salga ahora’’». Sin embargo, fue posible. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que controla TV3, firmó el pasado 23 de diciembre un contrario con Mediapro, la empresa que controlan Jaume Roures y Tatxo Benet, por el que la televisión autonómica pública catalana abona 440.000 euros a la productora para poder emitir una miniserie documental de ocho capítulos titulada «El juicio», y cuya línea argumental se basará en la defensa de los líderes del «procés» y condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación.

A primeros del pasado mes de noviembre se conoció el contenido del sumario de la operación judicial Voloh, todavía en fase de instrucción. Y en su contenido una conversación de Benet. La investigación se dirige, sobre todo, a buscar el origen de la posible financiación irregular del entramado internacional del «procés». En este contexto se detuvo, en octubre, al que fuera mano derecha de Artur Mas y uno de los hombres de mayor influencia dentro del «establishment» nacionalista: David Madí.

Fue a Madí a quien Benet acudió para que intermediara con los jefes de la CCMA y TV3, Núria Llorach y Vicent Sanchis, para que la televisión comprara su documental. «Imposible», decía que le habían dicho.