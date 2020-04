A la manicura, al peluquero, a pasear... Políticos de todo signo se saltan el confinamiento Marlaska investiga los andares de Rajoy pero otros cargos han incumplido: El alcalde de Villalar de los Comuneros, del PSOE, defiende su derecho a pasear por la campa con la bandera de Castilla y León para festejar la fiesta. Una edil de Cs en Almería aseguró que iba «a por material sanitario» pero en realidad venía de hacerse las uñas

Itziar Reyero SEGUIR Actualizado: 23/04/2020 02:24h

El alcalde de Badalona (PSC) ha dimitido por conducir ebrio y resistirse a las fuerzas del orden; la directora de la Agencia del Medicamento pretendía coger un tren para marcharse unos días a su casa; una edil de Ciudadanos pidió perdón tras ir a hacerse la manicura; el alcalde de Villalar de los Comuneros festejó el día de Castilla y León paseando con la bandera por las campas del pueblo; el ministro Marlaska investiga los andares de Rajoy en su urbanización rompiendo la cuarentena, el alcalde jienense de Bailén justifica su visita al peluquero por un problema de «dermatitis seborreica»…

Deberían estar dando ejemplo, pero políticos de todo signo se saltan estos días el confinamiento haciendo caso omiso al estado de alarma. Ha trascendido al menos una decena de casos, cada cual más estrambótico. En ocasiones han sido los propios vecinos quienes han denunciado con fotos el quebrantamiento del decreto por sus representantes, aunque otros directamente se han topado con las fuerzas del orden. Incluso hay quien, como el diputado autonómico de ERC Sergi Sabrià, llama a la población a incumplir las normas.

Pero lo cierto es que ni el presidente del Gobierno ni su vicepresidente de Podemos han dado ejemplo alguno. Las mujeres de ambos fueron contagiadas por el coronavirus pero eso no ha impedido que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hayan mantenido sus agendas en Moncloa, donde la transmisión entre ministros, funcionarios y colaboradores ha sido alta. Iglesias, incluso, aseguró en un tuit que guardaría los 14 días de cuarentena tras conocerse el primer positivo de Irene Montero, ministra de Igualdad y su mujer.

No tengo coronavirus. Por delante me quedan 14 días de cuarentena cuidando a mi familia y trabajando por medios telemáticos. Gracias a los profesionales de la sanidad pública; sois los héroes y heroínas de nuestro país — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 12, 2020

Conduciendo ebrio

El alcalde de Badalona, Álex Pastor (PSC), concluyó ayer su carrera política de la forma más vergonzante. Desde comisaría renunció al bastón de mando municipal tras haber sido detenido por los Mossos d’Esquadra mientras conducía en evidente estado de embriaguez. Pastor se resistió a pasar la prueba de alcoholemia y propinó un mordisco a uno de los agentes que le cerraron el paso. El PSC le suspendió de militancia y él, que pasó la noche en el calabozo, dimitió. Diez meses ha durado en el cargo.

Álex Pastor logró la alcaldía de Badalona en junio - Efe

Escapada a casa por Semana Santa

Las sanciones por infringir la reclusión han llegado hasta a una alto cargo del Ministerio de Sanidad. María Jesús Lamas es la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), y por tanto una de las piezas clave en la gestión de esta crisis sanitaria. Lamas fue multada el Jueves Santo cuando se dirigía a coger un tren hacia Galicia para pasar unos días con su familia. La propia Aemps emitió una nota aclarando que Lamas tiene su residencia familiar allí y que la ley permite moverse para ir del domicilio al trabajo. Pero la alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez no presentó ningún documento que justificara ese desplazamiento y los policías municipales que detuvieron el VTC en el que circulaba redactaron la multa. Lamas aseguró a los agentes que era una «trabajadora imprescindible» del Ejecutivo, según informó ElMundo.

María Jesús Lamas, directora de la Agencia del Medicamento

Corte de pelo: «No es estética, es salud»

Un vecino de Bailén (Jaén) fotografío con su teléfono móvil al alcalde, Luis Camacho, cuando salía de casa con destino a la peluquería. Tras el revuelo montado en las redes sociales, el regidor jienense grabó un vídeo excusándose en un problema del cuero cabelludo, que le obligaba a cortarse el cabello en la peluquería. «Tengo un problema de salud. Tengo un problema en la piel que se llama dermatitis seborreica y rosácea y me genera eccemas y costras en la piel. No puedo tener el pelo largo. Me han intentado pelar en casa pero como no han sabido pues he tenido que llamar al peluquero para que me lo hiciera bien», ha justificado el alcalde del PP en un vídeo difundido en redes sociales. El pproblema es que las peluquería tienen prohibido abrir, aunque sí podría haber atendido a domicilio.

Luis Camacho, alcalde de Bailén (Jaén)

La teniente de alcalde de Cs de un pueblo de Almería fue pillada «in fraganti» tras salir de un centro de estética. Dijo que iba «a por material sanitario» pero luego reconoció que se había hecho las uñas

Hacerse las uñas

También Ciudadanos ha tenido que lidiar con una irresponsable entre sus filas. María del Mar Meca es teniente de alcalde en el municipio almeriense de Huércal-Overa, donde gobierna en coalición con los socialistas. La edil naranja se escapó hace unos días a un centro de estética del pueblo para hacerse la manicura, aunque se enfrentó a los agentes asegurando que iba «a por material sanitario». La escapada le ha supuesto una multa de 600 euros y otros 3.000 euros para el establecimiento abierto de manera clandestina. Ciudadanos le ha abierto un expediente. «Todos debemos cumplir», se ha disculpado la infractora.

La teniente de alcalde de Huércal-Overa, con las uñas mal pintadas

El alcalde sacó la bandera a pasear

Quien no se arrepiente, sino todo lo contrario es el alcalde vallisoletano de Villalar de los Comuneros. Luis Alonso Laguna está orgulloso de haber salido a pasear con la bandera de Castilla y León al hombro por las campas de su pueblo, villa comunera donde se celebran los festejos oficiales del Día de la Comunidad cada 23 de abril. El alcalde, que rompió con el PSOE hace un año, no soporta que se les prive de tamaña celebración y optó por brindar ese gesto simbólico a sus 450 vecinos aunque le cueste la multa.

El alcalde de Villalar de los Comuneros, a la derecha - Efe

Rajoy incumple la cuarentena

El expresidente del Gobierno tampoco ha sabido reprimir su costumbre de caminando rápido y se ha saltado el confinamiento. La Sexta publicó varias imágenes de Mariano Rajoy con sus famosos andares en las proximidades de su casa, situada en una pequeña urbanización de Aravaca. La cadena de televisión emitió varios días fotografías y vídeo donde se le ve con ropa deportiva practicando su actividad favorita. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se apresuró a afirmar que se investigará su caso por si es merecedor de una sanción.

Rajoy, caminando rápido

De fiesta en medio de la calle

Purificación Noguera, Puri, es la alcaldesa del PP del municipio de Masalaves en Valencia. No se le ocurrió mejor idea cuando España entera iniciaba el confinamiento que salir a la calle a bailar cerveza en mano mientras los vecinos contemplaban atónitos la escena desde sus ventanas y balcones.

Aquí tienen a la sinvergüenza alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera (PP), respetando la cuarentena nacional cerveza en mano en plena calle. pic.twitter.com/rlKD2U2ZMb — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) March 19, 2020

Rápidamente el numerito de la alcaldesa se hizo viral. «Aquí tienen a la sinvergüenza alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera (PP), respetando la cuarentena nacional cerveza en mano en plena calle».

Puri Noguera, alcaldesa de Masalaves, Valencia, de fiesta

Ante la oleada de críticas, la alcaldesa pidió disculpas calificando su conducta de desafortunada. Ella se excusó diciendo que fue a llamar la atención de unos jóvenes que estaban de fiesta en la calle porque era el día de la Mascletá, en San José. Pero que le invitaron a una cerveza y se sumó a la fiesta.