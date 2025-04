Javier Tajadura: «Hay que pedir cuanto antes que se levante la inmunidad de Puigdemont»

Javier Tajadura habla sereno pero firme. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV) , conversa con ABC por teléfono para analizar la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras; una resolución que vuelve a abrir un escenario inexplorado, como tantas otras veces con el «procés».

¿Qué puede suponer en la práctica la decisión de Luxemburgo?

Para Junqueras nada. La decisión sienta una doctrina que funciona a partir de ahora. Desde ahora, la inmunidad, que exige pedir una autorización para abrir un proceso, empieza desde que los europarlamentarios son proclamados electos, desde el 13 de junio en este caso. ¿Por qué no supone nada en el caso de Junqueras? Porque el 12 de junio el juicio ya estaba visto para sentencia, y el 13 de junio, por tanto, el proceso ya estaba abierto.

Ahora, le corresponde al Supremo definir los efectos de la decisión.

Efectivamente. En enero el Supremo resolverá. Lo que ha dicho Luxemburgo rompe una doctrina que era unánime: le correspondía a cada país organizar los requisitos para alcanzar la condición de parlamentario. Esos requisitos dejan de estar vigentes. Es sorprendente porque hasta el 1 de julio el propio tribunal de Luxemburgo aseguró que la regulación del proceso electoral era cuestión del derecho interno.

¿Se ha excedido el TJUE al no tener en cuenta esos requisitos internos?

Me atrevo a hablar de exceso porque ha asumido funciones normativas. Esto pasa en otras ocasiones y es un equilibrio en la división de poderes. Es una sentencia muy creativa que suplanta al Legislativo . Sería más conveniente que hubiera una misma normativa europea, pero no le corresponde al TJUE conducirnos ahí, sino a los órganos legislativos de la UE.

¿Se equivocó el Supremo al no dejar a Junqueras acreditarse?

No se equivocó. Cuando Junqueras fue elegido diputado nacional le dejó desplazarse al Congreso custodiado por la Policía para cumplir los requisitos y luego volver a prisión. Pero si iba al Parlamento Europeo, con el precedente de Puigdemont y los demás fugados , había riesgo de que ya no volviera. Con las penas de cárcel que se pedían, el riesgo de fuga no era una imaginación. El Supremo no podía hacer otra cosa, o se arriesgaba a que el proceso no se hubiera culminado. Y nadie sabía entonces que tenía inmunidad.

¿Supone este fallo una desautorización a la Justicia española?

No tiene ningún sentido. La justicia española ha preguntado y le han respondido. Luxemburgo no ha resuelto ningún recurso. La cuestión prejudicial es un mecanismo de colaboración entre jueces, y el TJUE tiene la última palabra en la interpretación del derecho europeo. El Supremo tenía una interpretación diferente , pero no era tan soberbio, porque preguntó y era la interpretación que teníamos todos.

¿Qué efectos puede tener en la situación de Puigdemont?

A partir de ahora, si se quiere actuar contra él hay un obstáculo procesal: el Supremo no puede hacerlo directamente, tiene que pedir al Parlamento Europeo que suspenda su inmunidad. En los últimos años ha ocurrido 60 o 70 veces que un juez nacional pida autorización al Parlamento Europeo. Y solo en una ocasión el Parlamento la ha denegado. Y es lógico que sea así: la inmunidad tiene poco sentido en un Estado de Derecho. Es un residuo histórico. El ejemplo es cuando Enrique VIII iba a votar en el parlamento británico la ley de supremacía para romper con Roma, y como monarca absoluto para ganar la votación mandó detener a los obispos. La inmunidad fue una victoria contra unos monarcas absolutos.

El TJUE dice que es compatible la prisión preventiva mientras se pide levantar la inmunidad, lo que permitiría encarcelar a Puigdemont en el hipotético caso de venir a España.

Correcto, y por eso yo creo que no va a venir por aquí. Sería compatible. Pero habría que pedir levantar la inmunidad cuanto antes. No se puede hacer de un día para otro, lleva bastante tiempo: primero la petición llega a un comité del Parlamento Europeo , ese comité da un plazo de varios días a todas las partes para que se pronuncien, y después llega al pleno. Esa primera fase puede durar quince días fácilmente. La propuesta se traslada para la votación en el pleno, y plenos hay diez al año. Se puede demorar unas semanas.

¿Será juzgado en España?

Si no viene voluntariamente va a ser complicado. Bélgica no entrega ni a una terrorista y ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de colaboración.

Ha habido críticas a Europa.

Cualquier atisbo de antieuropeísmo es muy poco conveniente porque Europa sigue siendo una potencia estabilizadora de primer orden, y lo que hace falta es estabilidad. La decisión de Luxemburgo no es ningún ataque, ni un apoyo a los independentistas.

¿Ha sido justa la Justicia española con los líderes secesionistas?

El juicio ha sido impecable, se ha extremado el garantismo al máximo. Cualquier recurso no tendrá recorrido en Estrasburgo. La justicia española no tiene que recibir lecciones de nadie.