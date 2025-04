La decisión del TJUE hoy sobre Junqueras será crucial para cerrar o no el acuerdo entre PSOE y ERC

El entendimiento es tan frágil y las reticencias dentro de cada partido tan altas que el temor al desgaste por el pacto hace tambalearse los cimientos del mismo. PSOE y ERC vivieron ayer un episodio de nervios, a raíz de las informacioes, como la publicada por este diario, que apuntan a un acuerdo prácticamente cerrado y que solo puede tambalearse tras lo que suceda hoy con la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

Pedro Sánchez ha cambiado su discurso totalmente tras las elecciones, lo que ha provocado por primera vez en mucho tiempo tensiones internas. Pero en esta recta final es ERC quien tiene el papel más trascendental para dar el paso sin romper con las bases del independnetismo. Y siempre pendiente de las maniobras que pueda hacer Carles Puigdemont para cortocircuitar sus estrategias.

ERC necesita tiempo. Si el TJUE no da hoy la razón a Junqueras tendrán más sencillo defender su posición a ojos de sus bases. Desde el Gobierno, en el círculo cercano al presidente, creen que la decisión final no avalará las tesis de Junqueras y que emitirá una posición favorable a sus intereses. Pero no desean que se traslade la idea de que el acuerdo está hecho. Al menos hasta que pase el congreso que celebran el próximo sábado .

La situación es delicada, y ayer unas palabras de José Luis Ábalos crisparon los ánimos de ERC. En una entrevista en Los Desayunos de TVE no descartó ese calendario con una investidura el 27, 28 y 30 de diciembre , pero dejó claro que «no depende de nosotros». Depende de que ERC les manifieste su decisión final. Aunque evitó en todo momento ser triunfalista sí accedió a reconocer que la situación respecto a un acuerdo está mejor ahora que hace dos semanas: «Diría que sí» , aseguró. El secretario de Organización del PSOE, que es miembro de la terna negociadora con ERC, defendió que lo fundamental de estos contactos es «el esfuerzo en trazar un discurso que no contribuya al enfrentamiento ni a la negación».

Ábalos quiso dejar claro que, al contrario de lo sucedido en otras ocasiones con partidos nacionalistas, no se está hablando de transferencias de competencias, sino de «cómo iniciar un proceso de diálogo político para que el conflicto tenga un cauce». Y aunque intentó ser prudente al respecto –«no tengo que hablar en nombre de otro»–, Ábalos sí ha considerado que en la actual situación ERC ha renunciado a vía unilateral: «Yo creo que sí».

Su optimismo encolerizó a los potenciales aliados. El malestar en ERC con el PSOE es total. Poco después de las palabras de Ábalos, Marta Vilalta, portavoz del partido de Oriol Junqueras, y negociadora, como Ábalos, en la mesa para la investidura de Pedro Sánchez, pidió la palabra para advertir al PSOE de que la posición de ERC la marca sus militantes. Y que el «no» sigue siendo la opción de voto, de momento. Desde el PSOE, Adriana Lastra , antes de participar ayer en una reunión en La Moncloa con Sánchez como las que tiene habitualmente, tuvo que salir al paso para, en una declaraciones en el Congreso, intentar templar los ánimos llevando el relato al punto que necesita ERC: «De momento no hay acuerdo cerrado», dijo.

«Reventar el acuerdo»

Fuentes de la dirección de ERC aseguraron a ABC que todavía no hay nada cerrado y que, con filtraciones a la prensa y valoraciones como las de Ábalos, solo dificultan el acuerdo. « Hay gente en el PSOE que intenta reventar el acuerdo y por eso se filtran mentiras. Quieren que nos enfademos. No lo haremos. Pero dificultan la tarea y pueden alejar el acuerdo», señalaron.

Vilalta, en este sentido, aseguró que ERC no renuncia, ni renunciará a la unilateralidad, porque esta es una vía por la que Cataluña podría conseguir la independencia. Si bien, defendió, la primera opción es obtener su objetivo político por la vía negociada. Esta es, en definitiva, la apuesta de la dirección, también, en el congreso del partido que se celebra pasado mañana.

Así, la persona que lidera al equipo de negociación de ERC para que llegue a buen puerto la investidura de Sánchez, negó que su partido y el PSOE tengan ya redactado, o casi, el texto definitivo del acuerdo y exigió a los socialistas que mantengan «discreción» y no «presionen» a ERC . El acuerdo «está lejos», añadió Vilalta, porque, según argumentó, a los independentistas no les interesa tanto la investidura como que se fijen las bases de una mesa de diálogo que trate, sobre todo, la secesión de Cataluña y la situación de los presos del «procés». Una situación que, además, deja sin día la investidura.

Podemos, más entusiasta

En este sentido, no parece probable que se cierre un acuerdo con el PSOE antes del sábado, cuando ERC celebra su congreso y se aprobará una hoja de ruta que incluye, en última instancia, la vía unilateral para conseguir la secesión de la región.Por su parte, unas horas después, fue Pere Aragonès , vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, tras Junqueras y Marta Rovira, quien se dirigió al PSOE en público. Aragonès pidió a los socialistas que fueran «valientes», que exploren si «puede haber una alternativa» para resolver el «conflicto político» catalán y que lo «afronten».

Por su parte, Podemos, el tercer actor en la negociación, muestra un deliberado silencio en medio de todo el conflicto discursivo entre PSOE y ERC. La estrategia de no interferir en las negociaciones de la dirección morada –no al menos de cara al público– se está elevando al paroxismo. Únicamente alterada por el líder de los comunes en el Congreso, Jaume Asens , que asume el rol de portavoz de facto del grupo parlamentario para explicar, ante el mutismo generalizado, el estado de las conversaciones entre PSOE y ERC.

Asens expresó ayer RNE que «el acuerdo es inminente» a falta de cerrar algunos flecos. «Estamos más cerca de la investidura que nunca, será en las próximas semanas, probablemente antes de fin de año», manifestó y, a pesar de las declaraciones de ERC, aseguró que ya no hay «parálisis». De hecho, aunque las fuentes oficiales del partido morado no aclaren el estado de las negociaciones, en Podemos ha aumentado el entusiasmo sobre una investidura antes de fin de año. «Va muy bien», aseguran fuentes conocedoras de la negociación. El obstáculo está, valoran, en cómo escenificar el acuerdo antes de tomar las uvas . El PSOE termina hoy con el PNV su ronda de contactos encaminada para garantizar los 169 apoyos que puede alcanzar para sumar luego las 13 abstencioens de ERC.