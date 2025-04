Iglesias teledirige a Podemos contra Sánchez ante el silencio de Díaz

Pablo Iglesias sigue siendo la materia gris de Podemos, aunque 'haya dejado' la política. Poca noticia en esto, pero en las últimas semanas el exvicepresidente segundo del Gobierno ha redoblado su perfil público para intentar sacar al partido de la irrelevancia ... y marcar distancias con los socialistas. Iglesias marcó el paso a Podemos con la reforma laboral, insistiendo en que tenía que salir adelante con los socios de la investidura . El partido salió detrás. Fue el primero que muy duramente se posicionó en contra de Pedro Sánchez durante la polémica de la carne; el partido, otra vez, fue después.

El jueves le faltó tiempo para trazar el discurso contra el Gobierno antes que la dirección de su partido por el envío de efectivos a Ucrania al elevarse la tensión con Rusia. Nunca quiso dejar de influir , pero estos días le pone más ganas.

Aprovecha además que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , evita las polémicas, los desaires a sus socios y cualquier lance que suponga otra brecha en la coalición de Gobierno. Díaz solo entró a censurar las palabras del presidente del Gobierno cuando desautorizó al ministro de Consumo, Alberto Garzón , por sus declaraciones sobre la calidad de los productos cárnicos de las «macrogranjas» . E incluso en ese momento lo hizo con mano izquierda y con la excusa de contribuir a sofocar el fuego más que incendiar. Iglesias, en cambio, sigue una estrategia comunicativa que tensiona y polariza . Lo hacía dentro del gabinete ministerial y lo sigue haciendo ahora desde fuera, desde el altavoz que se preste.

Aunque esto podría ser pernicioso para la propia Díaz. «Yo ya no soy político, puedo decir la verdad» , soltaba este fin de semana, una ocurrencia que podría caer como una losa sobre algún dirigente de Unidas Podemos. Eso lo dijo el sábado, en Valladolid, en un acto de precampaña para las elecciones de Castilla y León , que están convocadas para el próximo 13 de febrero. No se pudo resistir.

Estaba ahí sentado otra vez como si el tiempo no hubiera pasado, micrófono en mano, en un mitin revestido de «charla» para hablarle a los más acérrimos que se acercaron a escucharle sobre «los bulos de la derecha» y de paso sus críticas a la respuesta de España ante la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. Podemos lo admite: el exlíder sigue siendo un reclamo.

«Fulgor militarista»

«Me toca decir algunas cosas que los compañeros que siguen en política no pueden decir de una forma tan clara», expresó el exvicepresidente segundo, que criticó el «fulgor militarista» de la ministra de Defensa, Margarita Robles . A estas alturas del fin de semana, Podemos ya había fijado su posición en contra de la decisión de Sánchez y Defensa. Pero fue Iglesias el primero de todos en expresarla en público. El jueves, al conocer el envío de la fragata 'Blas de Lezo' al mar Negro, lo tuiteaba: «El furor pro-USA acabó con Aznar y hoy sería una gran torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar 'el partido de la guerra' con el PP».

Preguntados ayer por estas declaraciones en rueda de prensa, el portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Pablo Fernández , intentaba restar peso a las «opiniones» de su exsecretario general y recordaba que la voz principal es la de Ione Belarra . «Coincide con la opinión de la mayoría de españoles, pero lo ha hecho como Pablo Iglesias, no como portavoz de Podemos», decía Fernández; que siguió así: «Tenemos claro que hay una secretaria general que hace una labor extraordinaria» . Esta insistencia por recordar la figura de la secretaria general tiene su trasfondo. Este periódico titulaba en junio: «Podemos teme que el vacío mediático que deja Iglesias también les penalice» . Entonces, empezaban a darse cuenta de que Belarra no tenía la capacidad dinamizadora del exlíder.

Después del primer tuit de Iglesias, Podemos publicó un comunicado en su página web criticando la «militarización» del conflicto y en contra de la Alianza Atlántica. Luego, firmó un manifiesto de rechazo al envío de efectivos junto a Izquierda Unida, Bildu, BNG, Compromís, la CUP y Más País. ERC no firmó ese documento junto al resto de partidos. «Quisimos cambiar algunas cosas, pero no se aceptó la propuesta y no nos sumamos», explicaron a ABC fuentes del partido independentista. Por su parte, Junts dice que no fueron «invitados» a sumarse.

Díaz no se ha pronunciado sobre este asunto, y por el momento ha quedado atrapada en medio del fuego cruzado entre los socialistas y Podemos. El PSOE asiste con conformismo ante este escenario. Como si Podemos no se sentase cada martes en el Consejo de Ministros. Pero con manifiesta incomodidad por tratarse de una cuestión que no está sujeta al acuerdo de la coalición y que está reservado a los ministros socialistas.

«[Iglesias] tiene tiempo libre»

La respuesta se estructura en tres niveles: el presidente del Gobierno ha intensificado en el fin de semana sus contactos con líderes internacionales, incluyendo en la ronda de llamadas una conversación con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg . En segundo lugar, a nivel de partido, el PSOE está intentando reivindicarse como los del «No a la guerra» pero evitando atacar a Podemos. Y en tercer lugar, y fue lo más relevante del día de ayer, el choque más directo se lleva a cabo de la mano de algunas de las principales ministras del Gobierno.

La ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez , reclamó contención a sus socios: «Yo respeto la posición de otros partidos, pero insisto en que en cuestiones de diplomacia y tratándose de una cuestión realmente importante, y relevante, en el contexto internacional, es necesario también que hagamos un esfuerzo, todos, de reflexión, de pedagogía, de contención en algún caso, para que nuestras declaraciones no alternen esas relaciones diplomáticas que han de ser la respuesta más importante a dar».

De forma menos amable, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, cuestionaba las palabras de Iglesias en las que acusaba a la ministra de Defensa de «fulgor militarista». Calviño reconoció su sorpresa por ese tipo de declaraciones: «Estamos hablando de una cuestión muy seria como para trivializar o hacer ese tipo de afirmaciones que no responden la gravedad de la situación y a la responsabilidad de Gobierno».

La propia Margarita Robles despachó con extrema frialdad las palabras de su antiguo colega: «No tiene ninguna responsabilidad y tiene mucho tiempo libre» , dijo la titular de Defensa. Señalando así que por el contrario ella tiene «muchas responsabilidades» y no tiempo para las opiniones de Iglesias, que le parecen respetables «como las de cualquier otro ciudadano» y que las hace «desde el tiempo libre y la ausencia de responsabilidad».

La comparecencia de Albares

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , pidió comparecer hoy de urgencia en el Congreso para explicar la posición de España «ante la situación extraordinaria que se desarrolla en torno a la crisis de Ucrania». Pese a las críticas de Podemos y su petición de «ayudar a desescalar», Albares ha defendido todos estos días que la postura de España es la del diálogo y la diplomacia para rebajar la tensión con Rusia.

Eso sí, debido a las críticas de los socios de Gobierno, el jefe de la diplomacia subrayaba el viernes que la política exterior de España la marca el presidente del Gobierno. Además, Albares también intentó minimizar las discrepancias en la coalición y subrayó que el Ejecutivo se expresa a través de las decisiones fijadas en el Consejo de Ministros. «Es el presidente el que marca las directrices de la política exterior y yo me siento muy cómodo con eso», señaló.