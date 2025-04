Temor en Unidas Podemos por la salud de 'Frankenstein': «Lo que se rompe es difícil unirlo»

«Es como un jarrón chino, ¿no? Lo que se rompe es difícil unirlo». Es la metáfora que utiliza una fuente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en los pasillos del Congreso para explicar la salud del bloque de investidura y el atolladero en el que se encuentra con la reforma laboral. ¿Temen en Unidas Podemos que su ley estrella ponga en peligro ese dique de 53 diputados que configuró Pablo Iglesias? Resulta paradójico, pero de alguna forma así es.

« Es complicado, estamos preocupados por si se rompe —responde esta fuente a la pregunta—, sí, lo estamos». El Gobierno necesita reunir al menos 22 apoyos para sacar adelante el texto de la reforma laboral de Trabajo, ergo, los independentistas y nacionalistas siguen siendo vitales si se quiere conservar a los socios habituales. Pero ERC (13 escaños), Bildu (5) y PNV (6) no aceptan la literalidad del texto que el Gobierno negoció con patronal y sindicatos por «insuficiente». Y el PSOE, parte mayoritaria del Ejecutivo de coalición, se niega a introducir cambios. «Ni una coma» , reiteran una y otra vez.

Entre la espada y la pared

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo está entre la espada y la pared. Sigue negociando la que es una de sus leyes más importantes, pero se encuentra con posturas inamovibles . En Unidas Podemos no descartan abrirse a cambiar algún punto siempre que «no se modifique la esencia del texto». El Gobierno dependerá de Ciudadanos y PNV para aprobar la reforma laboral en el Congreso si finalmente el bloque de investidura se deshace votando.

Los nacionalistas vascos también han sido críticos, pero en Unidas Podemos aprecian más posibilidad de acuerdo con ellos que con ERC y Bildu. Pero lo que Unidas Podemos veía en diciembre como una «escenificación» más de sus socios, ahora ya les empieza a poner nerviosos. Temen que si ERC y Bildu votan en contra, esto repercuta negativamente a futuro en el bloque parlamentario también conocido como 'Frankenstein'.

El presidente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens , se refirió ayer a esta mayoría como «un patrimonio político muy valioso que hay que conservar». Asens salió en rueda de prensa a responder a las palabras gruesas que el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián , tuvo un día antes contra la vicepresidenta segunda. Pero Asens dejó muy claro que su intención es sacar adelante la norma con el apoyo de los socios y no de Cs.

«Jugar a la geometría variable con una cuestión tan fundamental como es el mercado laboral es un error , además las intenciones de Cs no son honestas, quieren romper el bloque de investidura para que deje de ser un bloque legislativo», soltó el dirigente morado, muy centrado en la importancia del dique de 53 escaños.

Asens responde a ERC

En su primera rueda de prensa del año, Rufián elevó el tono contra los morados y, particularmente, contra Díaz, muñidora de la reforma. «ERC no negocia ni vota proyectos personales , y esto lo digo con muchísimo respeto hacia la figura de Yolanda Díaz», espetó Rufián, que insistió además en que el Gobierno «intoxica» y «miente» sobre la negociación porque «hasta hace dos días» no les llamaron. El portavoz de ERC incluso tildó de «chantaje» y «presiones» la negativa a tocar el texto.

Asens y Díaz cruzaron unos mensajes después de estas declaraciones , y Asens salió a rebatirle ayer. «Le queremos recordar al señor Rufián que no se equivoque de adversario, el adversario no es Yolanda Díaz, es la precariedad», defendió. Respecto a que Díaz utiliza la reforma para sacar rédito electoral, Asens negó que se trate de un «proyecto personal» y pidió a ERC que dejen el «tacticismo» porque no es época de elecciones: «Hay que respetar la esencia del acuerdo».