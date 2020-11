Iglesias elogia a Bildu y celebra que apoye los Presupuestos porque «refuerza el bloque de investidura» El vicepresidente ensalza el papel de la formación «abertzale»: «Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas»

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 11/11/2020 12:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, ha elogiado a Bildu y celebrado como «buena noticia» que decidan apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Iglesias considera que su predisposición «refuerza el bloque de investidura» para el resto de la legislatura. El anhelo de su partido.

UP insiste en la vía del bloque de investidura con Bildu y ERC para aprobar las cuentas públicas a pesar de que en el entorno del presidente del Gobierno se quiere contar con Ciudadanos (Cs).

«Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado», ha expresado el vicepresidente en Twitter, después de que el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, haya desvelado que su partido votará a favor de los Presupuestos «salvo sorpresa» y «si las cosas no se tuercen».

La disponibilidad de la EH Bildu para votar sí a los PGE es una buena noticia. Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 11, 2020

Si bien en Podemos reconocen que tendrán que aceptar una alianza con el partido de Inés Arrimadas si Pedro Sánchez lo decide, también subrayan que su prioridad es atraer a ERC y Bildu para «consolidar un espacio» con el que poder seguir aprobando «políticas de izquierdas» del acuerdo de Gobierno. Situación que no advierten posible con una alianza con Cs.

Bildu como socio potencial

El Gobierno ha ido normalizando a Bildu como socio en un proceso gradual. El papel del vicepresidente Iglesias ha facilitado ese escenario. Fue precisamente en la sede de su Vicepresidencia el primer encuentro formal del grupo «abertzale» con el Gobierno de España. Después, se han ido sucediendo más citas y fotografías: con la vicepresidenta Carmen Calvo dentro de la ronda realizada con otros grupos parlamentarios para negociar los Presupuestos hace un mes y con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, la semana pasada.

Como informó ABC hace unos días, esta última reunión se realizó casi en secreto y La Moncloa retrasó el envío del material gráfico a la prensa. Un movimiento que molestó tanto a UP como a Bildu. Tener a UP intentando seducir todo el tiempo a Bildu y ERC no solo incomoda a Cs, sino que también genera desconfianza en el PNV que observan la relación del Gobierno con los herederos de Batasuna.