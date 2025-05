Bildu avanza que apoyará los Presupuestos de Sánchez «si las cosas no se tuercen» Arnaldo Otegi ha desvelado que su partido votará a favor de las Cuentas «salvo sorpresa», aunque es «optimista»

El coordinador general de EH Bildu , Arnaldo Otegi, ha desvelado que su partido apoyará los Presupuestos Generales del Estado de 2021 «salvo sorpresa» y «si las cosas no se tuercen». Aunque el acuerdo aún no se ha cerrado, el líder batasuno considera que las negociaciones están lo suficientemente avanzadas como para confirmar su «disposición a votar favorablemente».

«Soy optimista, no hago la previsión de que se tuerzan», ha declarado en Radio Eusakdi el líder de Bildu, partido que pregona su interés en «blindar derechos» sociales pero que entre sus principales objetivos se encuentra también el de avanzar hacia una reforma de la política penitenciaria que beneficie a los reclusos de ETA. Precisamente se ha referido este miércoles al constante goteo de acercamientos de presos, que bajo su punto de vista «llegan tarde y son del todo insuficientes». El soberanista no esconde sus planes: «Nosotros no queremos mártires, queremos sacar a la gente de la cárcel ».

La disponibilidad de la EH Bildu para votar sí a los PGE es una buena noticia. Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 11, 2020

Otegi aprecia «receptividad» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en muchas de sus pretensiones, y asegura que su relación tanto con PSOE como con Unidas Podemos se «fluida». «Tengo la impresión de que llevo hablando toda mi vida con el Partido Socialista» , ha asegurado, aunque ha reconocido que este tipo de declaraciones «sorprenden» a la gente. No espera protagonizar una «foto» con el presidente del Gobierno, aunque ese detalle, asegura, «es lo de menos».

El líder de Bildu ha destacado que el acuerdo deberá ser ratificado por la militancia. «Todo el mundo es consciente de que los presupuestos son algo más, se juega la orientación política del Estado para los próximos años», ha señalado.