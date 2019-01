Iglesias alardea de las supuestas habilidades sexuales de los hombres feministas El líder de Podemos defendió en una entrevista la «masculinidad feminista» porque «los hombres feministas follan mejor»

Masculinidad y feminismo son compatibles, según Pablo Iglesias: es la «masculinidad feminista». El líder de Podemos acuñó este término en una entrevista difundida a finales de noviembre del año pasado, unas semanas antes de que se acogiera a la baja por paternidad para hacerse cargo del cuidado de sus hijos, que nacieron de forma prematura.

En una entrevista con el psicoanalista y escritor Jorge Alemán, en la que se abordaron distintos aspectos de actualidad, el líder de Podemos defendió la vigencia del feminismo, una de las señas de identidad del partido morado, y que en las últimas semanas han azuzado por la irrupción de Vox.

Según Iglesias, el hombre debe ser feminista, pero sin dejar de lado su masculinidad. El líder de Podemos, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, apuesta por «Un feminismo que no anule o tire por la borda los elementos de la masculinidad, pero que los haga compatibles».

«Hay una frase que utilizan los sectores más gamberros del movimiento feminista que a mí me encanta», añade Iglesias en su conversación con Jorge Alemán. «Dice: los hombres feministas follan mejor. Creo que ahí están señalando claramente un tipo de masculinidad feminista».

En otros discursos públicos, el líder de Podemos ha explicado que la idea de república que defiende su formación apela a «los valores de feminismo, que lo están impregnando todo». A su juicio, la revolución de las mujeres es la que está poniendo sobre la mesa la cuestión social. «No son los sindicatos de clase los que pelean por la igualdad sino el movimiento feminista, que dio una lección en la huelga general del 8 de marzo», llegó a afirmar.

Cabe destacar que, durante su comparecencia ante la Comisión que investiga la financiación de partidos políticos en el Senado, en diciembre, Iglesias se vio obligado a pedir disculpas por unos comentarios machistas que realizó hace dos años en un chat privado sobre la presentadora de televisión Mariló Montero, de quien dijo que la «azotaría hasta que sangrara».

«Siento mucha vergüenza de haber hecho en un mensaje de Telegram privado una broma machista imperdonable. A veces he hecho comentarios que cuando lees después dices: es impresentable. Ahí lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir: Lo siento mucho y esto lo hice mal», se justificó Iglesias en el Senado.

Mariló Montero no aceptó estas disculpas: «Las disculpas no significan lo mismo que el perdón. Disculparse de algo significa que no sientes lo que has hecho y perdón es que te arrepientes de algo que reconoces haber hecho. Él ha elegido muy bien el pedir disculpas y ha evitado pedir perdón».

Estas revelaciones sobre la supuestas habilidades sexuales de los hombres feministas se conocen el mismo día que regresa a la actividad política la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, tras su permiso de maternidad.

«La vida, en el centro» es el nombre de este acto con militantes elegido por Montero para su reaparición. Recuperar el espíritu del 8 de marzo a dos meses de la próxima «huelga feminista» es el llamamiento que lanzará Montero para plantar cara a los «odiadores profesionales que la única opción que plantean como proyecto de país es el odio al diferente».

Ella misma en un mensaje en su cuenta de Facebook el pasado 3 de enero identificaba así al partido de Santiago Abascal después de que Vox abogara por eliminar ayudas económicas para combatir la violencia machista. Montero vuelve a la política tras varios meses dedicada al cuidado de sus hijos que nacieron de forma prematura el 3 de julio pasado.

Una tarea de la que ahora se ocupará el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con quien se ha repartido al 50 por ciento el permiso de paternidad; algo que la formación morada reivindica como ejemplo de conciliación.