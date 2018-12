Mariló Montero responde a Pablo Iglesias: «Las disculpas no significan lo mismo que el perdón» La periodista aseguró que en ese momento «nadie o casi nadie salió en mi defensa, en un momento en el que el ‘Me Too’ estaba en plena efervescencia»

Ayer por la tarde, el líder de Podemos se disculpó con la presentadora Mariló Montero después de que el senador popular le reprochase durante el debate un mensaje de Telegram mantenida entre el candidato a la presidencia y el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, en el que escribió que la «azotaría hasta que sangrara» y del que admitió que siente «mucha vergüenza de haber hecho en un mensaje de Telegram privado una broma machista imperdonable. A veces he hecho comentarios que cuando lees después dices: es impresentable. Ahí lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir: Lo siento mucho y esto lo hice mal».

Un día después, la periodista ha respondido a las disculpas de Pablo Iglesias a través del programa de radio «Más de uno»: «Las disculpas no significan lo mismo que el perdón. Disculparse de algo significa que no sientes lo que has hecho y perdón es que te arrepientes de algo que reconoces haber hecho», y ha añadido: «Él ha elegido muy bien el pedir disculpas y ha evitado pedir perdón».

Mariló Montero aprovechó para recordar ese lamentable momento en su vida: «Nadie o casi nadie salió en mi defensa, en un momento en el que el ‘Me Too’ estaba en plena efervescencia. Ninguna mujer, ni compañeras, ni compañeros salieron a defender lo que había dicho el señor Iglesias en una conversación privada con el señor Monedero», y sentenció: «Yo en aquel momento estaba subdirigiendo ‘La Mañana’ de Televisión Española y mis conversaciones con el señor Monedero se limitaban a gestionar una entrevista con el señor Iglesias. Yo jamás le di pie para que él pudiera derivar en ese tono una conversación privada, que tiene el derecho de hacerlo, evidentemente. Lo que me choca es la falta de respeto que se ha tenido hacia mí por parte del señor Iglesias, que nunca accedió a darme una entrevista. Eso es lo que a mí realmente me ofende».

Machismo

Tras la publicación del polémico mensaje del líder de Podemos, la presentadora acudió al Instituto de la Mujer para denunciarle. «Aunque él mismo se califica con sus propias palabras, me veo ante la responsabilidad de expandir mi opinión, a nivel social, para que ninguna mujer tolere semejantes aberraciones», explicó en ese momento.

Días después fue Carlos Herrera quien salió en defensa de su exmujer en su programa en Cope: «Miren, todas las feministas de guardia, todos los progres de guardia no han dicho nada, absolutamente nada, calladas como pu...ertas». En una cosa sí le dio razón a Iglesias: «Era una conversación privada y de tono irónico más que evidente. Es una expresión y en eso tiene razón. Pero cuando se conocen ese tipo de conversaciones, tú lo que tienes que hacer es pedir disculpas», matizó. «No, no, no. Las disculpas se piden de verdad», insistió. «Y las han pedido como las piden los que no quieren pedirlas».