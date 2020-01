Los gobiernos de Madrid se vuelcan con la Venezuela democrática en la gira de Guaidó Los partidos conservadores ocupan el vacío dejado por el Gobierno de España y compiten en sus homenajes al presidente encargado en su visita

Fue un viaje relámpago pero muy aprovechado. Los gobiernos regional y municipal de Madrid, ambos dirigidos por una coalición PP-Ciudadanos, recibieron ayer al presidente encargado de Venezuela, al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que llenó la Puerta del Sol, con todos los honores disponibles en sus reglamentos para los jefes de Estado. Una avalancha de agasajos que generó retrasos generalizados en los actos y que pretendía, y lo consiguió, ocupar el vacío que había dejado el Gobierno de España ante la llegada de Guaidó como remate a su gira europea.

La jornada comenzó, poco después de las 15.30, con dos personalidades de PSOE y PP recibiendo, juntos, a Juan Guaidó en la Casa de América. Pero mientras el PSOE envió al secretario del área de Relaciones Internacionales de la ejecutiva socialista, Héctor Gómez, el PP elevó el nivel al máximo: fue su presidente, Pablo Casado, quien le recibió.

Por parte del Gobierno de España, la visita de Juan Guaidó fue minimizada a un breve encuentro con la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien había reiterado horas antes que la postura española respecto a Venezuela no ha cambiado y apuesta por la celebración de unas elecciones «libres, transparentes y democráticas».

Pero frente a la tibieza del PSOE y el desplante de los partidos ideológicamente más cercanos al Gobierno de Nicolás Maduro -Más Madrid y Unidas Podemos no acudieron a ninguno de los actos por considerarlos una «politización»-, en el PP mostraron desde el principio su intención de hacerse con la bandera de la defensa de la Venezuela democrática: los gobiernos de la capital y de la región decidieron organizar homenajes al presidente encargado de Venezuela con los máximos honores posibles. Así, en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento madrileño, el alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP) y la vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs) sacaron toda la artillería: los maceros municipales, la banda de música y la caballería de la Policía Municipal con su traje de gala.

Villacís pidió acabar con «la equidistancia», y le ofreció un paquete de de más de 800.000 euros de ayuda humanitaria al pueblo venezolano; y el alcalde le agradeció que represente «ante el mundo la libertad frente a la tiranía, y la razón frente a la fuerza». Entre los invitados, José María Aznar, que más tarde mantuvo un encuentro con el dirigente venezolano; la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el portavoz municipal del PSOE, Pepu Hernández, y la plana mayor de Vox: Santiago Abascal, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros.

Guaidó no dejó de recordar a quienes han tenido que huir de su país, pero también a los que continúan allí sufriendo las consecuencias de la mala política: «En Venezuela no hay un problema entre dos tendencias: tenemos una dictadura y punto». Por eso, advirtió que «la democracia siempre está en riesgo, y hay que fortalecerla». Agradeció hasta el infinito el apoyo y la solidaridad: «Veo que no estamos solos».

Presión de Podemos

Tras recibir de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de la ciudad, Juan Guaidó compareció ante los medios para dar cuenta de su gira por Europa que tiene como norte visibilizar la lucha democrática venezolana y que eso traiga consigo el apoyo de la comunidad internacional «para enfrentar la dictadura de Nicolás Maduro».

Ante el escándalo y la tormenta política que se ha generado en el Gobierno español por el encuentro entre el ministro de transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, Guaidó se limitó a decir que no tenía mayor información que la publicada por los medios de comunicación. Tampoco precisó si en la reunión que sostuvo antes con la ministra de Exteriores tuvieron oportunidad de hablar de este tema. La ausencia del presidente español en los actos también fue motivo para preguntarle a Guaidó sí consideraba que Pedro Sánchez responde a presiones por parte de Podemos: «Sánchez fue el primer presidente europeo en reconocerme hace un año. Lamentablemente esto fue una gira articulada en muy poco tiempo y cuadrar nuestras agendas ha sido complicado. Aunque no coincidimos ahora, sé que coincidimos en la necesidad de enfrentar a la dictadura venezolana».

Desde el interior de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, se escuchaban los cánticos de las miles de personas que esperaban fuera al presidente Guaidó. Dentro, 35 familias venezolanas refugiadas en un centro de Mensajeros por la Paz lanzaban gritos de «libertad». El presidente venezolano llegó, procedente del Ayuntamiento, pero quiso dirigirles unas palabras de aliento y de esperanza a los miles de concentrados, que soportaban la lluvia desde horas antes.

En la sede del Gobierno regional madrileño, Guaidó firmó en el libro de honor - «Viva la libertad y la democracia»-. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad, ante todo su Gobierno -incluido el vicepresidente Aguado, que no tuvo ocasión de tomar la palabra- y los portavoces del Parlamento regional, entre ellos el socialista Ángel Gabilondo y, de nuevo, Pablo Casado, y los máximos representantes de Vox. Ayuso se dirigió a Guaidó como «el presidente legítimo de Venezuela», un país asediado por «el populismo, y ese socialismo del siglo XXI que no es más que tiranía y pobreza». Lamentó que haya «miembros amigos del chavismo que están en algunas instituciones» españolas. El líder venezolano dio de nuevo las gracias por el calor recibido y manifestó su intención de seguir luchand opara conseguir «eleciones libres y el regreso a la normalidad» en su país.

Pablo Casado, presidente del PP, avisó ayer de que su partido irá «hasta el final» y promoverá sendas investigaciones en el Congreso y en el Parlamento Europeo si Ábalos no dimite. Los populares tienen en mente plantear la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja, aunque la dependencia de los socios de Sánchez hace improbable que salga adelante.

Juan Guaidó culmina así su paso fugaz por Europa y tiene previsto viajar a Canadá en las próximas horas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, lo recibirá mañana en Ottawa. Se prevé que continúe su gira hacia Estados Unidos donde sostendrá un encuentro con el presidente Donald Trump, su gran aliado en el mundo.