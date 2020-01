Visita de Guaidó, en directo: «Estamos de pie y no van a poder con nosotros. Vamos a conseguir la democracia»

Actualizar

20.40 Terminan los actos oficiales programados en la visita a Madrid del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

20.30 Guaidó recuerda en su discurso a los venezolanos perseguidos, y este reconocimiento lo dedica a Alice Valero. «La esperanza llegó para no morir», dice el presidente encargado. Por su parte, Ayuso le recibe como «predidente legítimo de Venezuela» y explica que se le concede esta primera medalla «por su labor institucional». La presidenta termina el acto. Ataca los populismos, pero recuerda: «Somos muchos más los que defendemos la libertad». Informa Sara Medialdea

20.23 Con casi dos horas de retraso sobre el horario previsto, se inicia el acto de entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Juan Guaidó. Informa Sara Medialdea

EFE

20.13 Guaidó se asoma al balcón de la Real Casa de Correos

20.08 Guaidó ya está en la Real Casa de Correos. Ayuso, a su lado, le comenta: «Quiero que te asomes al balcón más importante», en referencia al de este edificio, desde donde se proclamó la Segunda República en 1931. Informa Sara Medialdea.

20.04 Ha entrado en la Real Casa de Correos. Ahí le recibe la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Informa Sara Medialdea.

20.01 Guaidó baja a saludar a la gente. Informa Silvia Nieto.

S. Nieto

19.56 En su alocución elude hablar sobre la polémica generada sobre la actuación del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Este negó y luego admitió recibir en Barajas a la número dos de Maduro.

19.55 El presidente interino agrega: "No hay que pelearse por ver quién empuja la puerta", en referencia a quién logra expulsar al chavismo. Venezuela está unida, no es un país polarizado". "Sí, se puede". Concluye y suena el himno de su país. Informa Silvia Nieto.

19.52 "Lo vamos a lograr. Dios bendiga a Venezuela, a la democracia. Estamos de pie y no van a poder con los venezolanos. Nos veremos muy pronto". Informa Silvia Nieto

19.50 «Unos pocos, que tienen secuestradas las armas. Empujemos juntos en una sola dirección. Hoy Venezuela están unida. Es la lucha de todo un país en favor de la democracia». Informa Silvia Nieto

19.48 "Nunca se arrodillen ante nadie, ante la injusticia, la intolerancia. Estamos a tiempo de regresar a Venezuela, de salvar a los niños. Hemos cometido errores y los vamos a corregir. Si es posible más ayuda y la vamos a recibir. Nuestra generación no llegó a repartir culpas, sino a asumir responsabilidades". Informa Silvia Nieto.

19.46 "Solos no podemos, pero solo no estamos. La cosa está caliente en todo el mundo para apoyar a Venezuela". Informa Silvia Nieto

19.45 «Las más importantes empresas del mundo quieren regresar a Venezuela», agrega. Informa Silvia Nieto

19.43 Tiene palabras para Isamel León, el diputado de la Asamblea Nacional encarcelado por el chavismo. Alaba la actitud de los diputados que se resistieron al asalto chavista. Informa Silvia Nieto

19.41«No estamos solos. Miren a su alrededor» Prosigue: «Nuestra metodología siempre ha sido realizar protestas no violentas. Necesitamos el apoyo del mundo para luchar contra los grupos que operan en Venezuela. Les pido unión. Hemos cometido errores, pero son más las oportunidades que tenemos. No estamos solos. Tenemos la oportunidad de recuperar Venezuela porque estamos juntos. Tenemos la capacidad de sanar nuestras heridas porque amamos a Venezuela. Sanar, vamos a sanar la sociedad», le gritan «Sí se puede». Informa Silvia Nieto.

19.36 Guaidó: « Nuestra generación sabe que la democracia no es una herencia sino algo que se lucha todos los días». Informa Silvia Nieto.

19.35 Guaidó comienza el mitín: «A pesar de la crisis, la emergencia, no nos vamos a rendir, aunque nos sintamos lejos, estamos presentes. Venezuela va a ser libre muy pronto, y com ella, la región por donde hemos pasado, nos han escuchado. Gracias al alcalde de Madrid y a la vicealcaldesa». Informa Silvia Nieto.

19.29 "Vamos a darle de aplauso a los solicitantes de asilo, a los jubilados que no cobran la pensión y pasan hambre, a los venezolanos que luchan en Venezuela con el corazón. También a los cubanos, a los buenos, a lls que no se arrodillan ante los Castro. A los bolivianos, que recuperaron la democracia", clama uno de los organizadores, subido al escenario que luego alcanzará Guaidó. Informa Silvia Nieto.

19.21 Mientras Guaidó parte rumbo al «Kilómetro 0», cada vez son más los congregados: «Vamos a darle un aplauso a todos los españoles que nos han recibido en esta tierra de libertad mientras esperamos para volver al Caribe a abrazar a nuestras familias», celebra uno de los organizadores de la concentración, ante el aplauso de los asistentes. Informa Silvia Nieto.

19.19 El presidente interino ha restado importancia a no ser recibido por el presidente del Gobierno. Ha manifestado que se vieron en Davos y ha tachado de agradable su encuentro con la titular de Asuntos Exteriores.

19.15 Guaidó exige a Maduro elecciones libres, transparentes e independientes con observadores a preguntas de los periodistas.

19.10 Sobre el polémico encuentro de Ábalos con la número dos de Maduro, Guaidó ha eludido responder y se ha limitado a decir: «No tengo información. No tengo mayor información del encuentro que lo que ha trascendido a medios». Informa Gabriela Ponte

19.09 Guaidó, sobre la indiferencia de Sánchez: «Sánchez fue el primer presidente europeo hace un año en reconocerme. En España la causa venezolana la abrazan todos los partidos. Una gira que no pudimos articular con tiempo y fue complicado ponernos de acuerdo. Espero en los próximos meses recibir al presidente español en Miraflores»

19.05 Guaidó: «Merece la pena luchar, podemos tener esperanza. Si tenemos democracia habrá oportunidades para Venezuela, para Iberoamérica. No podemos permitir que nuestro país sea refugio de terroristas».

19.04 En la Puerta del Sol: «Hemos sobrepasado el acto de masas que celebramos hace un año», afirma uno de los organizadores de la concentración, que anima a los asistentes a gritar proclamas a favor del presidente interino, Juan Guaidó. Aunque hace frío, ha dejado de llover. Ninguna inclemencia del tiempo ha impedido que la Puerta del Sol esté ahora mismo a rebosar, salpicada de rojo, azul y amarillo. Informa Silvia Nieto.

19.02. Arranca el alcalde Martínez-Almeida: «El presidente Guaidó simboliza la lucha por la libertad y los derechos humanos». Informa Gabriela Ponte

19.00 Los periodistas, a la espera de la rueda de Prensa en el Ayuntamiento de Madrid de Guaidó y Almeida. Su agenda lleva una hora de retraso, según el horario previsto.

18.55 En la Real Casa de Correos está previsto que la presidenta y Aguado reciban y saluden a Guaidó en la puerta, frente a los concentrados. Luego subirán al Salón Canalejas para que firme en el libro de honor y está previsto que Guaidó se asome a saludar a los concentrados desde el balcón histórico en que se proclamó la Segunda República. Después bajarán al patio de la Real Casa de Correos donde recibirá la medalla y dirá unas palabras. La presidenta cerrará el acto. A diferencia de lo ocurrido en el Ayuntamiento, el vicepresidente Aguado no tomará la palabra, pese a haberlo solicitado su equipo. Informa Sara Medialdea.

18.48«Libertad», gritan los venezolanos en Sol El grupo de venezolanos reunido en la Puerta del Sol, unido bajo un techo de paraguas, grita "libertad" cerca de la plataforma donde está previsto que el presidente interino, Juan Guaidó, se suba tras salir del Palacio de Correos. Informa Silvia Nieto.

S. Nieto

18.44 El premio Nobel de literatura, Vargas Llosa, entre quienes han acudido a la sede del Ayuntamiento de Madrid.

S. Medialdea

18.38 Casado ha expresado su tristeza por la postura del presidente socialista, Pedro Sánchez, por no haber estado a la altura de otros mandatarios europeos y negarse a recibirle.

18.29 En la Real Casa de Correos les espera el padre Ángel, acompañado de varios niños que fueron evacuados de Venezuela

18.28 A la espera de ir a la Real Casa de Correos, se esperan la declaraciones del alcalde de Madrid. En el acto de entrega de llaves, el alcalde pide disculpas a Guaidó por «aquellos españoles que han colaborado a llevar a Venezuela a la situación en que ahora está», informa Sara Medialdea.

18.25 El presidente interino de Venezuela ha calificado su encuentro con la ministra de Exteriores de «productivo».

18.24 Un grupo de cubanos también se ha unido a los venezolanos congregados en la Puerta del Sol. Entre ellos, Lázaro Mireñes, de 36 años, nacido en Matanzas, Cuba, que pide la unidad de venezolanos y cubanos para luchar contra los regímenes de sus países. Informa Silvia Nieto.

18.22 Con una lluvia continua aunque amable, bajo un techo de paraguas y al ritmo de la música, los venezolanos residentes en España se congregan en la Puerta del Sol para denunciar al régimen de Nicolás Maduro y expresar su apoyo al presidente interino, Juan Guaidó. En las pancartas, llevadas por sus repartidores como ramos de flores, se leen peticiones de democracia, justicia y paz. Todas las edades tienen un hueco en esta concentración, convocada para dar calor y ánimo al opositor, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negara a recibirle. También otras nacionalidades, como prueba que algunos cubanos se hayan acercado para apoyar la concentración y respaldar a su "pueblo hermano". Informa Silvia Nieto.

18.15 A pesar de la lluvia, cada vez hay más gente en la Puerta del Sol, a la espera del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Informa Silvia Nieto

S. Nieto

18.12 José Alfredo Molina, un exmilitar venezolano de 26 años, denuncia que en su país no hay un futuro para los jóvenes, y aprecia la esperanza que Guaidó causa entre los que han tenido que abandonarlo para labrarse una nueva vida. Informa Silvia Nieto.

El joven, en Sol - S. Nieto

18.01 El alcalde de Madrid le ha entregado las llaves de oro de la ciudad, en presencia de los líderes de Cs y PP. Ahora Guaidó se traslada a la sede de la Comunidad de Madrid, donde será recibido por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

17.58 Guaidó: «Hay que poner fin a la tragedia. A pesar de las bombas no van a destruir la fuerza incontenible de la vida, de querer vivir con dignidad».

17.55 «En Venezuela no hay un problema entre dos tendencias. En nombre de los presos políticos y cientos de miles que han sacrificado mucho para hoy tener este reconocimiento de sí que si vale la pena luchar». Informa Gabriela Ponte.

17.53 «La democracia siempre está en riesgo y es labor de los ciudadanos fortalecerla». «Sin democracia y sin instituciones no se come», dice entre aplausos el presidente interino.

17.51 Guaidó habla en el Ayuntamiento: «En Venezuela no hay un problema entre dos tendencias. En nombre de los presos políticos y cientos de miles que han sacrificado mucho para hoy tener este reconocimiento que demuestra que sí vale la pena luchar». Informa Gabriela Ponte.

El alcalde de Madrid saluda al presidente interino en presencia de la vicealcaldesa - Efe

17.42 La titular de Exteriores ha estado con Guaidó una hora aproximadamente.

17.37 Villacís: "No normalicemos lo que está pasando en Venezuela; el mundo corre el riesgo de inmunizarse ante uno de los mayores horrores", dice la vicealcaldesa, que reafirma: "No vamos a dejar de apoyarles ni un momento ". Informa Sara Medialdea

17.36. «Le doy la bienvenida a la casa más grande que hay en Europa de los venezolanos: 60.000 viven en Madrid». Informa Sara Medialdea

17.36Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid: "Este es el reconocimiento al auténtico presidente venezolano, Juan Guaidó". Informa Sara Medialdea

17.29Inés Arrimadas, desde el Ayuntamiento: «Ya vemos cómo actúa el señor Sanchez que está más pendiente de reunirse con Torra que con el presidente legítimo de Venezuela. Vamos a pedir explicaciones para saber exactamente qué ha pasado con el ministro Ábalos, hay dos versiones contradictorias, y no entendemos que Sanchez pueda haberse separado de la línea del consejo europeo de reconocimiento expreso de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, además pediremos medidas para luchar contra el Gobierno de Maduro. Vamos a seguir luchando en el Congreso. Nos gustaría que Sánchez asistiera a esta comisión a dar explicación. Informa Gabriela Ponte.

17.22 En la Puerta del Sol, se están repartiendo pancartas, a favor de Guaidó y la democracia, entre los venezolanos congregados, que empiezan a concentrarse entre la calle Mayor y la estatua de Carlos III. Informa Silvia Nieto

S. Nieto

18:19

17.10 El presidente de FAES, José María Aznar, llega al Palacio de Cibeles con su mujer, Ana Botella.

S. Medialdea

17.08«Ojalá España no pase lo de Venezuela. Nadie escarmienta en cabeza ajena», dice una venezolana María Carolina Rivas, de 45 años, venezolana que va a acudir a la concentración convocada este sábado, afirma que el "éxodo de venezolanos es un genocidio" y lamenta que Pablo Iglesias defienda a "Maduro", criticando que es fácil hablar "con los bolsillos llenos" y emplazando a Pedro Sánchez a actuar en base a lo que le dicte "el corazón". "Balas contra piedras no hacen nada", dice, sobre la capacidad del régimen chavista para no caer. Informa Silvia Nieto.

Rivas, la segunda por la izquierda - S. Nieto

17.06 La entrega de las llaves de la ciudad se va a llevar a cabo en la galería de cristal y no en el salón de plenos. Se evita así el espectáculo de escaños vacíos de los grupos que no asistirán. Informa Sara Medialdea

17.05 Más de cien periodistas (112) se han acreditado en la sede del Ayuntamiento. Informa Sara Medialdea

Gabriela Ponte

17.02 Guaidó antes de su reunión con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González laya, en la Casa de América tras ser recibido por el presidente nacional del PP, Pablo Casado.

16.17 Algunos venezolanos se concentran ya en la Puerta del Sol y exhiben carteles pidiendo la marcha de Maduro. Informa Silvia Nieto

16.15 En su apretada tarde mantendrá encuentros con la ministra de Exteriores, el presidente de FAES José María Aznar. El alcalde de Madrid le entregará las llaves de oro de la Ciudad y tras dar un mitín en Sol se reunirá con la presidenta regional.

15-58 Ante ello, Guaidó ha respondido con una concentración en la Puerta del Sol de Madrid, prevista para las seis de la tarde.

15-55 En cambio, Sánchez ha rehusado reunirse con él y en lu lugar, será recibido por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya

15.41 Ha llegado a Barajas procedente de París tras haberse reunido con Emmanuel Macron.

15.39 El primer encuentro está previsto que arranque en breve con el presidente nacional del PP, Pablo Casado, en la Casa de América

15.33 Al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó le espera una tarde maratoniana de encuentros en Madrid con los responsables políticos. Su visita se produce en medio de la polémica provocada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos por su encuentro con la número dos de Maduro y la negativa del presidente del Gobierno a recibirle.