Fernández Díaz, a Francisco Martínez en el careo por Kitchen: «Tenías que haberte arrepentido y pedir disculpas»

«Y me veo señalado por ti, que además de ser mi amigo y ministro y jefe eres quien me pide que yo me entere de eso»

El cara a cara al que fueron sometidos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su otrora mano derecha Francisco Martínez en la Audiencia Nacional por cuenta de la operación Kitchen revela cómo ambos cruzaron de la mera declaración al terreno de lo personal en varios momentos de la sesión y en un intercambio de reproches que, finalmente, no sirvió para dilucidar quién era más verosímil de los dos.

En uno de los momentos de la sesión, el juez había puesto sobre la mesa como tema a esclarecer las dos versiones sobre el conocimiento que ambos tenían de la operación Kitchen a raíz de un mensaje protocolizado por Martínez ante notario en el que supuestamente, Fernández Díaz le daba el nombre del principal confidente de la trama, el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas , Sergio Ríos, y le pedía que se informase sobre su papel.

«Yo puedo entender que ese mensaje o esa comunicación se te olvidase, porque es de 2013 y porque creo que es un tema absolutamente menor, pero la realidad es que yo tengo conocimiento de que existe ese señor porque tú me pides que me informe», dijo Martínez a Fernández Díaz después de que el juez les conminase a debatir entre ellos.

Video. Francisco Martínez a Fernández Díaz: «Me veo señalado como si yo fuese el muñidor de una operación siniestra del ministerio del interior» / ABC

«La razón por la que yo hago que eso se plasme en un acta notarial es sencillamente que en un momento dado, consecuencia de tus numerosas declaraciones en la prensa creo que innecesarias, yo me veo no solo, sino señalado, poco más o menos como si yo fuese el muñidor de una operación siniestra del Ministerio del Interior. Y me veo señalado por ti, que además de ser mi amigo y ministro y jefe eres quien me pide que yo me entere de eso» , añadió.

Fernández Díaz niega la autenticidad de esos mensajes porque asegura que jamás supo ni de operativo policial alguno ni «si Bárcenas tenía chófer o no» y considera que fue un error de Martínez, movido por su disgusto y esa sensación de soledad que decía padecer, haber levantado acta notarial de esos supuestos intercambios de mensajería.

Dijo abiertamente cómo le habría gustado que se zanjase este asunto, con un reconocimiento por parte de Martínez de que se sentía «muy dolido» y un «me arrepiento y si es preciso se piden disculpas». «Yo te disculpo encantado y aquí paz y después gloria», añadió, desatando el enfado de su antiguo «amigo» y subordinado .

«¿Que me arrepienta de qué? ¿De qué me arrepiento?», cuestionó, y Fernández Díaz zanjó: «De haber hecho esto, que estamos en este careo por ti. Porque tú has hecho estas actas que estás diciendo que no tiene ninguna importancia y estamos aquí ante un juez y unos fiscales tú y yo como investigados y yo desde luego estoy por esto».

Fernández Díaz insistió en que nada sabía y nada le interesaba saber sobre operativo policial alguno sobre Bárcenas porque «no tenía ningún interés particular». «Yo no había oído nunca hablar de la operación Kitchen. Y salvo que se me demuestre lo contrario, no creo que ese operativo, ya no Kitchen, sino ese operativo destinado a sustraer documentación que tenía Bárcenas, no me consta que se hubiera producido. ¿Eso merece tu reproche hacia mi?», replicó a Martínez.

«No quise incriminarte»

Fue la puerta a otro enconamiento durante el careo, pues si bien el exsecretario de Estado concedió que a ninguno de los dos les iba nada en los papeles del tesorero y que seguro que al ministro no le preocupaba «si Bárcenas tenía un chófer o lo tenía su señora» , el hecho es «que alguien le dio esa información» y él «quería comprobar si era verdad o no». Por eso, insiste, le escribió.

«Si no, ¿a santo de qué me invento yo eso?», dijo Martínez, y Fernández Díaz replicó: «Esa es la pregunta que me hago yo».

Ambos mantienen un intercambio tenso y acalorado, hasta el punto de que el juez ofrece un receso a Fernández Díaz o la opción de beber agua porque reconoce su afectación . Martínez quiere que conste que él también está afectado por la diligencia y vuelve a insistir en lo que le dolieron las palabras del exministro en la prensa desmarcándose de Kitchen y dejándole a él «como si fuese el muñidor» o el único mando en el Ministerio de Interior.

«Me hacen responsable de algo que nunca se produjo y que además crean que soy el muñidor. Y yo hago el acta en Mahón exclusivamente con la finalidad de protegerme, nunca de incriminarte. Si hubiese querido incriminarte no habría hecho un acta ante notario, me habría ido a la prensa», aseguró.

Se mostró crítico con el hecho de que Fernández Díaz hable de falsedad en esas actas notariales. «Creo, ministro, que te costará pensar que he pasado de ser secretario de Estado, diputado y letrado de las Cortes a ser falsificador y hacker. Es un salto cualitativo importante que obviamente no he dado. Yo no falsifico los mensajes dentro de mi teléfono porque no sabría cómo hacerlo. Yo soy un usuario de apagar y encender. Y lo que hago que es lo que a mí se me ocurre que me puede proteger en un momento, lo pongo en un acto ante notario».