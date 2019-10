La equidistancia atrapa a Iglesias y a Errejón en la crisis independentista Podemos intentará evitar el debate de la sentencia del «procés» arrinconado por la posición de los comunes y por mantener la defensa del referéndum pactado. Errejón se limita a escribir un tuit coincidiendo con la posición del partido morado

Situarse en un punto medio no siempre es una virtud. Los estrategas de Podemos han decidido esquivar en medida de lo posible la crisis independentista. Mientras que la escisión del partido morado, la plataforma Más País, ni siquiera definió ayer su posición. La equidistancia atrapa a Iglesias y a Errejón y les arrastra a un debate que sin duda capitalizará la carrera al 10-N.

Podemos, como explicó ABC ayer, centrará su discurso de campaña en sus propuestas económicas y sociales, y evitará entrar al carril que marcó ayer la sentencia del «procés». «Nosotros no haremos campaña con ella, intentaremos que no ocupe toda la conversación de campaña», explicaba hace unos días un dirigente de peso en la sede del partido. Todos los líderes políticos nacionales, menos Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, hicieron ayer declaraciones públicas tras conocer el fallo del Tribunal Supremo. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cerró ayer filas con los líderes del Partido Popular y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, para apoyar «si fueran necesarias medidas excepcionales». En Podemos no comparten esa posición y el Gobierno en funciones les invitó ayer a sumarse.

Iglesias no quiso hacer declaraciones ante los medios de comunicación, pero se ve constantemente arrastrado al debate si no quiere perder el foco mediático. El líder de Podemos hizo tres valoraciones críticas, una carta en Facebook, un vídeo y un hilo en Twitter, donde pidió «respetar» la sentencia, pero también expresó que, a su juicio, «judicializar» un «conflicto político» no soluciona el fondo del problema. Por ello, apeló a la «empatía» y a «la responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas para abrir una nueva etapa de diálogo».

Diferencias con el PSOE

El líder de Podemos ha revelado hoy en La Sexta que si hoy fuera vicepresidente en un Gobierno del PSOE sí habría discrepancias importantes. Los socialistas rechazaron el Gobierno de coalición en septiembre precisamente por las divergencias en este tema. La presión ambiental aumenta para Iglesias por el hecho de que Unidas Podemos defiende en su programa electoral el referéndum pactado como solución de la crisis territorial y por la postura de sus socios catalanes. El coportavoz del grupo confedearal por En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, abordó de «injusta» y de «despropósito» la sentencia y aseguró que trabajarán por la «libertad» de los políticos condenados.

Asimismo, las críticas a Sánchez después de negar los indultos aumentaron la distancia entre ambas formaciones ayer. «En España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23-F Armada y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero», recordó Iglesias. «Es una prueba de que apuesta por gobernar con el PP», añadió. Hoy, durante un acto en Zaragoza, sin entrar en la cuestión territorial, Iglesias también ha repetido que la sentencia es una «excusa estupenda» para que el PSOE «se ponga de acuerdo para gobernar con el PP».

Errejón, incómoco con la crisis catalana

Errejón se limitó ayer a poner un mensaje en Twitter en la misma línea que lo argumentado por los diregentes de Podemos, aunque, eso sí, mucho más austero, habida cuenta de que tiene que diferenciarse de los comunes y del partido morado para atraer al electorado descontento. En Más País respetan la sentencia, pero no dejan claro si apoyaran la postura de PSOE, PP y Cs o la de los morados.

No creo que nadie piense que hoy estamos más cerca del reencuentro. Por eso ahora es cuando más necesitamos de la política. De la política útil, de la que se pone en el lugar del otro y reconstruye puentes. La España en la que creo persuade más que castiga. — Íñigo Errejón (@ierrejon) October 14, 2019

«No creo que nadie piense que hoy estamos más cerca del reencuentro», expresó el líder Más País. «Por eso ahora es cuando más necesitamos de la política. De la política útil, de la que se pone en el lugar del otro y reconstruye puentes. La España en la que creo persuade más que castiga», añadió. El tema también resulta incómodo en Más País. De hecho, el cabeza de lista de Más País por Barcelona, Juan Antonio Geraldes, a pesar de su perfil soberanista, se limitó a escribir en Twitter que era una jornada «triste» para los demócratas.