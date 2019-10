Manifestación en Barcelona, la huelga de Cataluña en directo: Puigdemont pasó la noche detenido en la Fiscalía de Bruselas

Actualizar

16.46Comprueba el tráfico en Barcelona y el resto de Cataluña en este mapa en tiempo real.

16.42La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes, dos de ellos menores, durante los incidentes de este viernes ante la Jefatura Superior de Policía, en la Via Laietana de Barcelona, han informado fuentes policiales. La Policía y los Mossos d'Esquadra han dispersado pasadas las 15 horas a los estudiantes que se concentraban frente al edificio lanzando de forma masiva huevos, botellas de plástico, latas vacías, botes de pintura y algunas bolsas de basura llenas. Informa Europa Press.

16.30El Consejo de Ministros ha decidido este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el Plan de Acción Exterior aprobado por la Generalitat de Cataluña en junio al considerarlo inconstitucional y tras haberse negado el Ejecutivo de Quim Torra a cambiar el contenido, como le ha había pedido el Gobierno para evitar tener que acudir a los tribunales. Informa Europa Press.

16.19El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) se prepara para cubrir los daños causados por los disturbios de estos días en Cataluña en las protestas violentas que se han sucedido tras conocerse la sentencia del «procés». El Consorcio, entidad adscrita al Ministerio de Economía, tiene entre sus funciones cubrir riesgos extraordinarios, ya sean daños por catástrofes naturales –inundaciones, embates de mar, vientos fuertes, terremotos o tornados– como por actos violentos como terrorismo, tumultos (como en esta ocasión) o actuaciones de las Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad. La solicitud de indemnización la puede realizar el propio asegurado o, en su representación, su aseguradora o el mediador (agente o corredor) de seguros, a través del teléfono gratuito 900 222 665 o 952 367 042 o en la página web del CCS (consorseguros.es), con el DNI o el certificado electrónico.

16.09El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pasó la noche del jueves en calidad de detenido en la Fiscalía de Bruselas, donde compareció ante un juez de instrucción para responder sobre la euroorden emitida por España. «El 17 de octubre por la mañana (jueves), Puigdemont se presentó voluntariamente ante la policía judicial federal de Bruselas. Fue privado de libertad», indicó la Fiscalía belga en un comunicado en el que explicó que, en presencia de su abogado, se le notificó que las autoridades judiciales españolas han cursado una euroorden reclamándole por presunta malversación y sedición. El líder independentista, huido a Bélgica desde finales de octubre de 2017, «no ha consentido su entrega a las autoridades españolas» y quedó en libertad sin fianza pero bajo medidas cautelares, agregó el Ministerio Público. Informa Efe.

16.02La huelga general convocada en Catalunya y las movilizaciones de protesta contra la sentencia del juicio del 1-O han dejado este viernes Andorra parcialmente bloqueada, ya que se ha cortado la carretera que la une con España En declaraciones a la prensa, el jefe de Gobierno, Xavier Espot, ha valorado que Andorra no debería padecer consecuencias, y ha defendido que el país sea neutral «en todas aquellas decisiones judiciales que recaigan tanto en Andorra como en el extranjero». Informa Europa Press.

15.58Adif cerrará la estación de Renfe de Paseo de Gracia a partir de las 17.00 horas como medida preventiva, ya que a la acumulación de pasajeros que se prevé por la huelga se suma que la manifestación prevista esta tarde en Barcelona discurrirá por esta céntrica calle. Según han informado a Efe fuentes de Adif, esta decisión se ha tomado en la reunión de coordinación de los distintos cuerpos policiales y se ha hecho por motivos de seguridad.

15.52El presidente de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, ha rehusado hacer ningún comentario sobre los acontecimientos surgidos tras la sentencia que condena por secesión a los líderes del «procés» y ha dicho que, para él, ahora «es tiempo de silencio». Informa Efe.

15.45Agentes de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han cargado contra los estudiantes que durante más de una hora les han estado arrojando huevos, latas, hielo y botellas de plástico ante el edificio de Jefatura de la Policía Nacional en la Vía Laietana de Barcelona. Varias furgonetas de los dos cuerpos policiales han ocupado la Vía Laietana y han dispersado a los estudiantes, que se han desplazado hacia la plaza de Catalunya. Varios estudiantes que habían arrojado objetos, algunos muy jóvenes y ataviados con esteladas, han sido reducidos por agentes y trasladados a las furgonetas policiales. Al menos uno de ellos ha sido detenido. Informa Efe.

15.37La Guardia Civil ha clausurado, por orden de la Audiencia Nacional, la página web de la iniciativa Tsunami democràtic, desde la que se está llamando a la movilización contra la sentencia del «procés», han informado a Efe fuentes de la investigación. En concreto, la web «tsunamidemocratic.cat» ya no permanece activa. No obstante, la iniciativa trata de evitar el cierre cambiando los dominios y el nombre de la web.

Este es el mensaje que lanza la web «tsunamidemocratic.cat»

15.26La patronal catalana representativa de pequeñas y medianas empresas Pimec constató este viernes que la huelga general de la Intersindical CSC e IAC ha tenido un «bajo seguimiento» y que un 39,8% de las pymes ha decidido parar, llegando a acuerdos con sus plantillas. Informa Servimedia.

15.21Los Mossos detienen a dos neonazis por la agresión anoche a un independentista en la confluencia de dos manifestaciones opuestas. Informa Jesús Hierro.

15.19El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha ordenado el cierre de la página web de Tsunami Democràtic, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

15.18Así es el «camión botijo» antidisturbios de la Policía enviado a Barcelona y que nunca se ha utilizado. El Ministerio del Interior ha enviado a Barcelona este vehículo adquirido por las Unidades de Intervención Policial a finales de 2014, dotado de un cañón de agua capaz de derribar a los manifestantes y las barricadas.

15.12La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado suspender la campaña institucional «Spain Everybody's Land» (España, la casa de todos) lanzada por el Gobierno para contrarrestar las acusaciones de los independentistas por la sentencia del «procés». El organismo arbitral concluye que esos anuncios «quebrantan» el deber de neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral. Informa Europa Press.

15.09A estas horas, dos horas antes del inicio de la manifestación en Jardinets de Gràcia, el centro de la ciudad empieza a estar colapsado de los miles de ciudadanos que han llegado en las columnas de las Marchas por la Libertad. Informa Anna Cabeza.

15.05Un grupo numeroso de la manifestación estudiantil iniciada en plaza Universitat sigue concentrado a las 14.30 horas desde hace más de una hora cerca de la Jefatura Superior de Policía, en Via Laietana, mientras que otros estudiantes han seguido la marcha hasta plaza Sant Jaume. El edificio permanece custodiado en los laterales por una línea policial formada por Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, que ha recibido el impacto de diversos huevos, botellas de plástico, bolas de pintura y latas vacías. Informa Europa Press.

14.50La vista judicial de Puigdemont será el próximo 29 de octubre, según ha anunciado la Fiscalía belga. Puigdemont no puede abandonar Bélgica y debería pedir permiso para hacerlo y que un juez se lo concediese, ha indicado la Fiscalía en rueda de prensa. Puigdemont compareció con sus abogados ante las autoridades belgas el jueves y no ha sido puesto en libertad hasta hoy, viernes, según la Fiscalía.

14.40«Después de la sentencia del Tribunal Supremo, convivencia. (...) No se puede repetir un camino que ha llenado de fractura a la sociedad catalana», ha defendido Sánchez. «Esta crisis se va a superar y vamos a aplicar la legalidad siempre», es otro de los mensajes del presidente, que ha defendido que la «moderación» y «ponderación en las medidas reduce la confrontación»

14.25Pedro Sánchez ha querido subrayar durante su comparecencia tras la reunión del Consejo Europeo que el Estado tiene todos los mecanismos para que prevalezcan las leyes y «no habrá espacio para la impunidad». Ha calificado la coordinación entre los cuerpos policiales de «modélica» y ha insistido en la «firmeza y proporcionalidad en la respuesta» ante los disturbios en Cataluña. «El Estado de derecho no puede ceder al impulso de la exaltación», ha subrayado antes de recalcar que en este país, quienes cometen una ilegalidad tarde o temprano «responden por ello».

14.23Los Mossos d'Esquadra han cargado contra manifestantes miembros de un piquete de la huelga general que pretendía acceder al puerto de Barcelona para intentar bloquear la terminal de cruceros. Los manifestantes se han concentrado en la rotonda de Drassanes, a la que han llegado desde el centro de Barcelona tras cortar la ronda Litoral, y han intentado entrar en las instalaciones portuarias, fuertemente custodiadas por Mossos d'Esquadra y Guardia Civil. Para dispersar a los concentrados, agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra han golpeado con sus defensas a los manifestantes, que suman al menos un millar, mientras efectivos de la Guardia Civil se han desplegado por las instalaciones del puerto. Por el momento, los manifestantes no han logrado entrar en ninguna de las terminales del puerto, informa David Morán.

14.18A estas horas siguen varios cortes en la red viaria catalana. Destacan la AP-7 en Sant Julià de Ramis, La Jonquera y Bàscara, además de la A-2 en Santa Coloma de Cervelló y Riudellots de la Selva. Dentro de Barcelona, las Marchas por la Libertad inundan importantes vías de Barcelona como Gran Via, Aragó, Meridiana o Diagonal. Informa Anna Cabeza.

14.14Los CDR han convocado una «acampada popular» en Gran Vía con paseo de Gracia, cerca del final de la manifestación de esta tarde. En el mensaje concretan «Acampada popular indefinida» y añaden «Hemos venido para quedarnos y pararlo todo». Informa Daniel Tercero.

14.08La huelga general convocada hoy en Cataluña registra un seguimiento inferior al 50% en la mayoría de sectores, como la función pública (30,39%), la enseñanza pública (43%) o la sanidad pública (26,3%,) salvo en la universidad y el comercio, donde la incidencia es del 90%, y de entre el 60% y el 80%, respectivamente. En la enseñanza privada, el seguimiento ha sido del 26%, del 35% en la concertada, mientras que en el transporte público la mayor afectación se ha dado en el metro, con un 36% de seguimiento, al tiempo que la Generalitat no ha facilitado datos de la industria, si bien el consumo energético se ha reducido un 10,11 en relación al registrado ayer. Informa Efe.

14.02Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer este viernes durante una protesta que ha cortado la autopista AP-7 a la altura de Sant Celoni (Barcelona) coincidiendo con la huelga general convocada por Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya. La policía catalana ha explicado a Europa Press que la detención se ha producido sobre las 9.00 horas de este viernes por un presunto delito de desórdenes públicos. Los CDR de la comarca han llamado a concentrarse ante la comisaría de Mossos donde permanece la detenida.

14.00La entidad comercial Barcelona Oberta considera que ha habido un seguimiento desigual de la huelga en los comercios de la capital catalana. Estiman que un 49% de las tiendas agremiadas no han levantado la persiana hoy y que los cierres serán mayores por la tarde. A modo de ejemplo, en el barrio de Sant Antoni, próximo al centro de la ciudad, se calcula que el seguimiento ha superado el 90%, en la zona de Maragall ha sido del 30% y en Sarrià, Sant Martí o Encants ha habido menos afectación. Informa Anna Cabeza.

13.55Por la Meridiana también sigue llegando gente. Todas las columnas marchan hacia los Jardinets de Gràcia, de donde está previsto que a las 17 horas arranque la manifestación convocada por el sindicato independentista Intersindical-CSC. Informa David Morán.

13.53La patronal turística Exceltur alerta que los disturbios que desde el lunes se están produciendo en Catalunya tras la sentencia del «procés» pueden tener un impacto en el turismo que llega a esta región, como ya ocurrió en 2017 tras el referéndum ilegal. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, se ha mostrado preocupado por la situación de Cataluña, y aunque aseguró «aún es muy prematuro» para poder evaluar qué incidencia puede tener, alerta que la imagen que se está dando de Catalunya en el mundo «no beneficia mucho al turismo en la región». «Aunque esto desaparezca en unos días buena parte del daño ya está hecho. Ya hemos aparecido en los medios internacionales al nivel de las revueltas de Hong Kong o de Quito, y hemos generado páginas de información con las revueltas en telediarios de todo el mundo», lamentó Zoreda asegurando que a esto se suma la situación del aeropuerto del Prat que ha afectado especialmente a muchos viajeros internacionales.

13.50Unos 13.800 estudiantes, según la Guardia Urbana, se manifiestan este viernes desde la plaza Universidad de Barcelona, en el marco de la huelga general independentista. Informa Europa Press.

13.45La columna del Maresme entra ya en Barcelona por la Gran Via. Informa David Morán.

13.40El seguimiento de la huelga general independentista, convocada para este viernes por la Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), es de un 43% en la enseñanza pública –con datos del 72% de los centros– y del 26,3% en los centros de atención primaria (CAP) y hospitales del Instituto Catalán de la Salud (ICS). Informa Europa Press.

13.36Algunos manifestantes de las «marchas por la libertad» que entran ahora a Barcelona denuncian el lanzamiento de piedras y otros objetos a su paso por algunas poblaciones del Maresme. Los CDR están tomando algunos de los puentes que cruzan las autopistas para «protegerlos», por ello, piden refuerzos a través de sus redes. Informa Miquel Vera.

13.32El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este viernes del Gobierno «firmeza y sobre todo urgencia» ante los hechos que se están produciendo en una Cataluña «que no puede estar ni un minuto más con esta sensación de inseguridad y de impunidad en las calles». Informa Efe.

13.30Rivera define a Torra como «el cortacarreteras». «Si un ciudadano normal corta una carretera ¿qué ocurre? Que le detienen. Pero a él no le pasa nada, miramos a otro lado».

13.26Comparece Albert Rivera: «Señor Sánchez, no se puede decir que no pasa nada en Cataluña, no es verdad». También insta a Sánchez a que cese a Quim Torra «hoy mismo». «Yo lo haría», añade.

13.22El presidente del grupo municipal Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha pedido al ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, que esté hoy en Barcelona durante la jornada de huelga y manifestaciones contra la condena de los líderes independentista.

13.17«Los que empiezan la violencia son "los perros"». El malestar del independentismo con los agentes de los Mossos y la Policía aumenta cada día: les culpan de alentar los disturbios violentos de cada noche. Crónica de Enrique Delgado desde Gerona.

13.08La última noche de incidentes en Barcelona se saldó con 60 contenedores, un coste de 65.000 euros. Fueron menos que en las anteriores jornadas de altercados, pero igualmente hicieron falta 76 servicios de los bomberos. Además, un total de 40 equipos de limpieza con 100 personas han trabajado en la zona afectada. De momento, y a la espera de acabar de recontar costes, cuentan fuentes municipales a ABC, durante los cuatro días se han destrozado 700 contenedores: entre ellos y desperfectos en la pavimentación, semáforos, señalización, árboles o elementos del Bicing, se calcula que el coste de los disturbios asciende a 1.575.000 euros. Informa Anna Cabeza.

13.02El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado este viernes que el Gobierno de España está actuando «adecuadamente» en la actual situación de Catalunya, ya que, a su juicio, «no se puede echar más gasolina» ni hay que «perder los nervios». Informa Europa Press.

13.00Una decena de vecinos de Barcelona se enfrenta a los manifestantes que querían quemar contenedores. Los vecinos se pusieron entre los contenedores criticando que llevaban dos noches viendo incendios.

En la Plaza San Jaime.

12.55Álvarez de Toledo, que ha sido increpada en la plaza San Jaime, por un grupo de independentistas: «Hemos conseguido abrirnos paso gracias a la Policía Nacional, gracias también a la Guardia Urbana, que nos ha ayudado abriendo paso a través de las columnas de marchosos antidemócratas que han querido tomar esta ciudad. Esta es una huelga golpista y es una huelga inútil. Es una huelga golpista porque es una huelga contra las leyes, es una huelga contra la justicia, contra los tribunales, contra los derechos de millones de catalanes a vivir en libertad y en igualdad ante la ley. Es una huelga contra la democracia y una huelga, por tanto, golpista. Hoy estamos aquí de pie, firmes, en esta plaza y hoy muchos millones de catalanes se han tenido que quedar en casa, no han podido ir a sus puestos de trabajo ni al médico ni a llevar a sus niños al colegio. Sin embargo, mañana sí lo harán. Mañana sí podrán volver a las calles, sí podrán volver a la normalidad constitucional, a la normalidad democrática. Todos estos marchosos antidemócratas tendrán que volverse a sus casas y los constitucionalistas volveremos a salir a la calle, volveremos a ocuparnos de las cosas cotidianas con normalidad. Por tanto, yo quiero decirles a todos ellos, a los que convocan y participan en esta huelga golpista, que es una huelga inútil. Pierdan toda esperanza». Informa Daniel Tercero.

12.53La mitad del pequeño comercio de Barcelona ha optado por no abrir este viernes, según el presidente del Consell de Gremis, Joan Guillen, que ha apuntado que este porcentaje subirá de cara a la tarde, con motivo de la manifestación que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad. En declaraciones a Efe, Guillen ha explicado que es imposible saber cuántos de los comercios han cerrado para secundar la huelga general convocada este viernes en Cataluña y cuántos lo han hecho para evitar posibles destrozos en sus establecimientos.

12.51Los manifestantes de Gerona rodean a una reportera de televisión al grito de «prensa española, manipuladora» mientras le dedican silbidos y una buena cantidad de insultos. Mucha presión hacia los periodistas. Informa Enrique Delgado.

12.49En el sector educativo, según las primeras informaciones, con los datos aportados por un 72 por ciento de las escuelas públicas, han secundado el paro el 43 por ciento de los profesores y personal administrativo. En la concertada el seguimiento es del 35 por ciento. Informa Esther Armora.

12.46La Guardia Urbana cifra en 4.000 el número de manifestantes reunidos alrededor de la Sagrada Familia. Informa David Morán.

12.45El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha advertido del «daño evidente» que el proceso soberanista «ha causado y sigue causando a la economía» de Cataluña y ha pedido trabajar para «recuperar la concordia y superar la fractura». En un comunicado, Bonet señala que los acontecimientos de los últimos días son «el triste colofón del proceso independentista que tanto dolor social y económico está causando a Cataluña». Informa Efe.

12.42La Sagrada Familia cierra al no poder garantizar la seguridad de los visitantes. Los responsables de la basílica piden a turistas y empleados que abandonen las instalaciones ante la presión de los manifestantes.

12.36El ambiente que se percibe en la calle de Barcelona, en estos momentos, en la zona donde empezará la manifestación de las 17.00 horas (que también es el punto de partida de la violencia de los CDR) es el típico de los momentos previos a las manifestaciones de la Diada pero con los comercios abiertos. Jóvenes, mayores y familias (con niños) ataviados con todo tipo de parafernalia nacionalista catalana pasean por la calle. A la vez, la Guardia Urbana intenta controlar el tráfico, afectado por pequeños cortes en función de las concentraciones que están teniendo lugar. Informa Daniel Tercero.

Cataluña, instalada en el desorden y en el caos, padece una huega ilegal, y está secuestrada por una turba violenta, con el amparo cómplice de las instituciones autonómicas, y la dejación de funciones cómplice de un gobierno preocupado solo por la cita electoral.

12.26La comitiva de Gerona, multitudinaria, abandona la calle de Barcelona y continúa su peregrinación por distintos puntos de la ciudad. No hay incidentes de momento en una manifestación pacífica y bastante familiar. Informa Enrique Delgado.

12.23Alrededor de la Sagrada Familia la gente está muy pendiente de las marchas que llegan a Barcelona este mediodía. «¿Sabemos por dónde van?», pregunta un grupo. «Si, están por Montcada», responde otro. Informa David Morán.

12.20Llega a Barcelona la «columna» de Berga de la «marcha por la libertad». Están en la avenida Meridiana de la Ciudad Condal. Esta salió esta mañana de Sant Quirze, su última parada, y ha crecido con la gente que se unía de ciudades de la periferia de Barcelona como Sabadell o Tarrassa. La comitiva está liderada por las mujeres de varios de los políticos condenados, como Jordi Cuixart o Jordi Sànchez. Informa Miquel Vera.

12.17El Metro de Barcelona ha registrado este viernes un 42% menos de pasajeros que el anterior, coincidiendo con la huelga general independentista. La frecuencia de los trenes de la red de Metro es de entre ocho y 14 minutos y no se han registrado incidencias, ha informado TMB en varios apuntes en Twitter. El servicio de bus turístico no funcionará en todo el día de hoy.

12.14El ministro informa que ya ha sido identificado uno de los ultras que agredió brutalmente a un antifascista en Barcelona.

12.11Marlaska, sobre Tsunami Democràtic: «España investiga hechos de naturaleza criminal, no a personas, ideas y asociaciones».

12.07Marlaska explica que la posibilidad de grupos violentos venidos de Alemania o Euskadi a la concentración de este viernes ya ha sido objeto de estudio y previsión.

12.03Marlaska hace referencia a que «ha habido una reducción del 7% en el consumo eléctrico», lo que «puede indicar un impacto reducido de la huelga».

12.00Respecto al tráfico aéreo, Marlaska explica que «de 979 vuelos programados en Barcelona, han operado hasta ahora 237 (hasta mediodía) y se han cancelado 57. En Girona no ha habido ninguna cancelación».

11.57Anuncia Marlaska nuevas detenciones en los próximos minutos por los actos de violencia. Ocho personas han ingresado ya en prisión por decisión judicial. El ministro de Interior insiste en atribuir la violencia a «grupos minoritarios pero muy organizados», y organizados a través de «un mando y una estrategia evidente». Informa Víctor Ruiz de Almirón.

11.55Comparece el Ministro del Interior en funciones Fernando Grande-Marlaska: «Durante esta semana se han producido episodios violentos en Cataluña. Grupos minoritarios organizados están tras los incidentes. La actuación de estos grupos violentos no quedará impune. Ocho personas han ingresado en prisión provisional. Ayer hubo 10 agentes heridos, cinco Mossos y cinco policías nacionales. Pese a lo que han indicado algunas embajadas, se puede visitar Barcelona con total normalidad».

11.50En el otro acceso de la Sagrada Familia, el de la calle Serdenya, un grupo menos numeros también bloquea los accesos. Muchos turistas dentro con cara de no saber qué hacer. Las visitas guiadas alrededor del templo siguen con cierta normalidad. Informa David Morán.

11.48En el Hospital Clínic el ambiente es de normalidad. La cirugía no urgente se realiza, según confirman a ABC varios pacientes consultados.

11.47Ciudadanos denuncia el segundo ataque con pintadas en su sede de Barcelona en menos de una semana y condena cualquier tipo de violencia. Informa Juan Casillas.

11.43Buch explica que cuando Quim Torra aludió a «infiltrados» se refería a «personas que no tienen nada que ver con lo que es el independentismo».

11.41Buch: «Tenemos personas identificadas. Los Mossos efectuaran las investigaciones necesarias para identificar a todas las personas violentas».

11.39Buch: «Se ha demostrado que el independentismo es pacífico y aísla actitudes violentas».

11.36Buch: «Es intolerable la actividad delictiva y violenta que ha vivido Barcelona estos días».

11.33Buch: «El movimiento independentista queda reflejado en las cinco marchas que se dirigen a Barcelona. Miles de personas transitan de forma pacífica reivindicando lo que creen que se debe reivindicar».

11.29Comparece el consejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch: «Ni el gobierno catalán no tolerará grupos violentos que afecten a la convivencia de los catalanes y agredan a personas. Los Mossos no tienen ningún tipo de connivencia con los grupos violentos».

11.27La Justicia belga ha dejado este viernes al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en libertad sin fianza. El expresidente podrá salir del país con permiso del juez.

11.25Boca de Metro de la estación de Horta (Ls) a primera hora de la mañana. Pese a los intentos de los piquetes, los transportes públicos funcionan con normalidad dentro de los servicios mínimos decretados. Informa Àlex Gubern.

11.22Actualización | Los Mossos d'Esquadra han intervenido una bombona de gas manipulada que estaba abandonada en el centro de Barcelona y, que, una vez inspeccionada, se ha comprobado que estaba vacía, por lo que no habría podido llegar a explotar. Según han informado a Efe fuentes policiales, el artefacto intervenido es una bombona de helio, que llevaba colocado un iniciador muy básico y que no contenía ningún tipo de gas.

11.19Fuentes de la Sagrada Familia explican que el templo permanece cerrado a la espera de poder operar con normalidad. Los turistas que ya estaban en su interior pueden salir sin problemas por el acceso de la calle Sardenya. Informa David Morán.

11.15Comparece Puigdemont tras presentarse ante las autoridades belgas: «Siempre me he expresado en contra de la violencia. Llevo condenándola mucho tiempo». «No conozco quién o quiénes están detrás de 'Tsunami Democràtic'», asegura a los medios al tiempo que reconoce que les dio apoyo via Twitter.

11.03El juez Llarena comunicará de forma inmediata a Bélgica que el fugado Carles Puigdemont no tiene inmunidad porque no es miembro del Parlamento Europeo. No acató la Constitución ante la Junta Electoral ni tomó posesión del escaño. Bélgica preguntó a España sobre ello esta madrugada. Informa Luis P. Arechederra.

11.01En la Sagrada Familia se concentra un grupo de independentistas que reclama libertad para los presos e independencia. Han bloqueado uno de los accesos al templo con una sentada. «Uno de octubre, ni olvido ni perdón», «Libertad, presos políticos», «Fuera las fuerzas de ocupación», «Buch, dimisión», «Fuera, fuera, fuera la Justicia española» y «Prensa española, manipuladora» son algunos de los cánticos de los independentistas concentrados. Hay unas 300 personas. Informa Daniel Tercero.

10.57El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este viernes a los Mossos de mantener una actitud de «colegueo» con grupos de extrema derecha en los altercados vividos este jueves en Barcelona, cuando estos grupos cruzaron Barcelona y protagonizaron choques con colectivos antifascistas. En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha pedido la dimisión del jefe del operativo por los disturbios de la pasada noche. «Grupos nazis pudieron ir impunemente, incluso con compadreo de la Policía y Mossos, pegando a la gente por la calle. Es inadmisible», ha censurado.

10.55El juzgado de Instrucción nº 22 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha ordenado el ingreso en prisión de uno de los tres mayores de edad detenidos el pasado miércoles en la concentración de Puerta del Sol contra la sentencia del «procés». Al detenido, ya en prisión, se le investiga por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Los otros dos detenidos fueron puestos en libertad, a la espera de la instrucción del caso.

10.52El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, comparecerá ante los medios de comunicación a las 11:30 horas en la Moncloa.

10.47Imágenes de la bombona de gas helio desactivada por los Mossos. Ha sido intervenida sobre las 6 de la mañana y hallada en la ronda De San Pedro, junto al paseo de Gracia. Tenía un pequeño iniciador. Un equipo de Tedax del cuerpo policial, según Europa Press, ha acudido al lugar para desactivar el objeto. Las mismas fuentes descartan que la bombona pueda ser considerada un artefacto explosivo, y han justificado que la activación de los Tedax se lleva a cabo de forma protocolaria al detectarse objetos sospechosos de este tipo.

10.38A las 12.00 horas el sindicato de estudiantes independentistas ha convocado otra manifestación en el centro de Barcelona. Se prevén piquetes en la plaza Universidad a las 12.00 horas. Informa Esther Armora.

