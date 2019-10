«Los que empiezan la violencia son “los perros”» El malestar del independentismo con los agentes de los Mossos y la Policía aumenta cada día: les culpan de alentar los disturbios violentos de cada noche

La Policía y los Mossos d’Esquadra, en concreto los agentes antidisturbios de cada Cuerpo, están señalados. El independentismo, especialmente el radical, pero también una parte del pacífico, ya ha elegido a sus enemigos. Es el quinto día de protestas contra la condena a los líderes del procés en Gerona y la reivindicación secesionista parece haber pasado a un segundo plano. Hoy toca huelga, de momento no hay disturbios —a buen seguro se repetirán por la noche— y la presencia policial en las puertas de edificios públicos donde hay funcionarios que quieren trabajar incomoda mucho a los manifestantes.

«Los que empiezan la violencia son estos, “los perros”», dice Joan, un padre de familia que luce la camiseta con la estrella secesionista mientras señala a los antidisturbios de los Mossos que protegen los Juzgados de Gerona. Días agitados para los agentes, que por la mañana salvaguardan el derecho de no hacer huelga, mientras que por las noches se tienen que emplear a fondo para evitar que los actos violentos causen alguna desgracia.

Sin embargo, Joan no lo ve así y considera que «infiltrados» de los Cuerpos policiales inician noche tras noche los disturbios. Calca con sus palabras, punto por punto, el argumentario independentista que pretende desligar —pese a las evidencias de lo contrario— los episodios violentos que se repiten cada noche de la causa secesionista.

Como en el País Vasco

Su testimonio va en la línea de los lemas que cada noche corean los jóvenes más radicales frente a la subdelegación del Gobierno en Gerona, epicentro de las protestas y casilla de salida para los disturbios. «Fuera las fuerzas de ocupación», además de una larga lista de insultos y lluvias de objetos periódicas, son las lindezas que tienen que soportar a diario los agentes que cumplen con su obligación de proteger la sede del Ejecutivo en la ciudad.

Más preocupante resulta que este padre de familia copie la terminología que empleaban los círculos abertzales más radicales del País Vasco para referirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Allí, en la peor época de ETA, llamaban «txakurras» —perros, en castellano— a los agentes de la Guardia Civil.

«Los jóvenes creen que están de fiesta»

Una visión más comedida, o al menos algo más acorde con lo que ABC ha presenciado estos días sobre el terreno, es la que aporta Joaquim, que esta mañana aplaudía, también junto a su hijo pequeño, a la comitiva de payeses montados en sus tractores a su llegada a Gerona. «Les tenemos mucho cariño, han estado siempre con nosotros y trabajan el origen, la tierra primigenia», explica con una gran sonrisa este hombre, cuyo semblante refleja más preocupación al ser preguntado por los disturbios de cada jornada.

«Esto es pequeño, aquí nos conocemos todos y hemos detectado que hay elementos que no son de aquí y que inician los problemas, si bien es verdad que después, todo estos chavales de instituto se les unen», expone Joaquim, quien, al contrario que Josep, evita poner en la diana a los agentes y otorga su parte de responsabilidad en los disturbios a los jóvenes que dicen ser pacíficos pero que, con la realidad en la mano, todas las noches «aprietan» a la Policía y los Mossos.

«No saben moverse, no saben a lo que se exponen. Se creen que están de fiesta y no se dan cuentan de que los demás no están de fiesta. Esto no es San Fermín», critica Joaquim, quien reconoce que alguna carrera delante de la policía se echó en su juventud, y también que estas noches ha intentado tranquilizar a los jóvenes, aunque sin éxito.

El hombre, antes de volver a casa para preparar el desplazamiento de esta tarde a los actos de Barcelona, denuncia que entre los violentos también hay Menas a los que la independencia de Cataluña les pilla de refilón, pero que no dudan en sumarse a los hostigamientos. «Hemos pillado a alguno con navajas», lamenta Joaquim.

Estos dos padres de familia, que estaban separados por escasos metros minutos antes de que comenzara la manifestación de esta mañana en Gerona, representan las dos caras del independentismo. En lo que va de semana se han celebrado numerosos actos pacíficos, pero sin embargo, también ha habido todos los días disturbios violentos. Esta tarde toca el fin de fiesta en Barcelona. Está por ver cuál de las dos caras se impondrá: si la radical que carga contra los policías y toma aeropuertos o la que intenta calmar a los hostigadores para que no quemen barricadas.