Ciudadanos se ofrece a presidir la comisión del coronavirus si no hay acuerdo PSOE-PP Inés Arrimadas urge a iniciar ya sus trabajos y rechaza utilizarla para «fiscalizar» al Gobierno

Juan Casillas Bayo SEGUIR Madrid Actualizado: 23/04/2020 14:57h

Ciudadanos (Cs) cree que el ritmo marcado por el Gobierno no se adapta a «la urgencia que hay en la calle». Pero tampoco el del Partido Popular (PP) ni el de la propuesta que les trasladó al resto de grupos ayer Cayetana Álvarez de Toledo. La presidenta de los liberales, Inés Arrimadas, ha exigido hoy en una rueda de prensa telemática que socialistas y populares alcancen ya un acuerdo sobre quién debe presidir la comisión para la reconstrucción social y económica en el Congreso. En su defecto, ella propone su propio candidato: José María Espejo-Saavedra.

Arrimadas cree que lo mejor es que esa comisión la presida un partido de la oposición y que decidan el PSOE y el PP quién debe hacerlo, pero, ante la «competencia» que percibe, ha metido en las quinielas al secretario general de su grupo parlamentario, que fue vicesecretario de la Mesa del Parlamento catalán en el punto álgido del «procés» y cree que es una figura de «consenso».

«Es urgente que el mecanismo del consenso y del pacto empiece a rodar cuanto antes», ha exigido Arrimadas, que ha subrayado que su partido no le dio importancia al formato del pacto cuando el PP pidió que se solidificase bajo comisión parlamentaria, pero que sí considera que se debe ser mucho más «ágil» de lo demostrado hasta ahora.

Ella fue la primera en poner encima de la mesa un pacto de reconstrucción nacional ante la crisis del coronavirus, cuando el 4 de abril le envió una carta a Pedro Sánchez solicitándoselo formalmente, pero aunque el presidente del Gobierno hizo suya la iniciativa ese mismo día, todo sigue en el aire casi veinte días después. Ni siquiera se ha celebrado una primera reunión entre todas las fuerzas políticas.

Puente entre el PSOE y el PP

Ese «consenso» que cree que puede simbolizar Espejo lo explica Arrimadas de la siguiente manera: «Somos garantía de puente entre el PSOE y el PP, de que no va a tener peso ningún partido nacionalista y de que va a ser una comisión muy ágil y muy fructífera».

«Insisto, no podemos perder ni un minuto en cuestiones políticas de quién preside esta comisión. Si no se ponen de acuerdo, nos ofrecemos humildemente para desbloquear esta situación», ha incidido la presidenta de Cs. Fuentes de su Comité Ejecutivo consultadas ayer por ABC señalaban que el PSOE no ha dicho públicamente que quiera presidir la comisión, por lo que creen que podría estar pensando en otro partido. Y ese tercer partido, sostienen en Cs, debe tener voluntad de un acuerdo real y consensuado.

Aunque en Cs ven con buenos ojos la incorporación de las «libertades públicas» que añade el PP a la primera propuesta que hicieron ellos -ayer en el Congreso ya defendieron modificaciones del estado de alarma en ese sentido-, lo cierto es que el enfoque que le dan a la comisión se asemeja más al de los socialistas que al de los populares.

Mientras el PP es partidario de aprovechar la comisión para llamar a comparecer a los responsables gubernamentales de las decisiones que se han ido tomando en la crisis, Arrimadas considera que la «fiscalización» al Ejecutivo debe quedar fuera del marco de esa comisión. El único objetivo, algo que opinan también partidos como el PNV, debe ser pactar las decisiones económicas, sanitarias, sociales y una posición común ante la Unión Europea.

No a una comisión de investigación

«Es urgente que se pase de la improvisación a la planificación, al consenso y a la sensatez. Nos comprometemos a presidirla y para ese fin: consensuar las medidas sanitarias, económicas, sociales y de cara a Europa», ha apuntado Arrimadas, en un mensaje que puede ser atractivo para el PSOE porque alejaría el objetivo del PP de convertir ese foro en una comisión de investigación de facto.

«Esa comisión debe ser para que el Gobierno deje de actuar de manera insensata e improvisada», ha continuado, y ha remarcado la importancia de que la desescalada se pacte entre el conjunto de las fuerzas políticas para evitar «errores» y «correcciones en seis horas», como sucedió anteayer con las salidas de los niños.

Algo en lo que se ha desmarcado del PSOE es en su intención de trasladar esos grandes acuerdos a todas las comunidades autónomas. Aunque sí ha defendido que los gobiernos de coalición del PP y de Cs deben tender la mano a la oposición, ha apostillado que donde «se concentra el poder de decisión» es en el Gobierno de España. Actualmente, con el estado de alarma en vigor, es el Ejecutivo central quien ostenta el mando único del país; por lo que es a nivel nacional donde Cs cree que debe sellarse un gran acuerdo que aparque la «unilateralidad» exhibida hasta ahora por Sánchez.