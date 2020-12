Entrevista a Santiago Abascal «Casado dio una patada a la esperanza de una alternativa a Sánchez» El líder del tercer partido de España cree que la moción de censura fue un éxito, a pesar de que admite que no ha vuelto a hablar con Pablo Casado. Asegura que para llegar a La Moncloa es más eficaz que PP y Vox concurran a las elecciones por separado

Juan Fernández-Miranda SEGUIR Madrid Actualizado: 20/12/2020 02:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las vías del tren que se divisan desde la cuarta planta de la sede nacional de Vox se pierden en el horizonte. Es la estación de Chamartín. Para llegar hasta esa panorámica, ABC se ha cruzado con el Belén en la fachada, la bandera de España en la puerta y un estand con «merchandising» en el vestíbulo. Vox luce orgulloso sus pilares ideológicos y quiere que su gente los muestre sin complejos. Santiago Abascal recibe a este periódico con buen tono, dispuesto a señalar el horizonte de su proyecto para España y con el ánimo de desmontar los clichés que cuelgan sobre sus espaldas. ABC quiere saber hacia dónde se dirige un partido que está cómodo en la confrontación, pero que se frustra cuando sus mensajes son sepultados por el ruido.

—¿Se le ha pasado ya el enfado con Casado por su discurso en la moción de censura? El disgusto, la decepción...

—En realidad es la preocupación. Casado dio una patada a la esperanza de muchas personas que creían que sólo se podía construir una alternativa al Gobierno de socialistas, comunistas y separatistas con algún tipo de acuerdo entre el PP y Vox.

«Díaz Ayuso tiene mis respetos. Hasta tal punto ha sido el objetivo a batir que parecía que el PP la abandonaba» «Casado se equivocó profundamente, pero yo no me doy por ofendido. No tendrá consecuencias políticas»

—¿Qué tipo de acuerdo?

—Nosotros entendemos que poselectoral. Casado escenificó una ruptura con Vox, lo hizo de una manera brutal e innecesaria y creo que se equivocó. Ha generado desesperanza en muchas personas.

—¿Habrá consecuencias?

—No tendrá consecuencias políticas para mí. Vox no va a cambiar sus planteamientos, va a actuar con responsabilidad. No va a actuar desde la vendetta política dejando caer gobiernos regionales. Sabemos quién es nuestro enemigo y qué es lo que están esperando millones de españoles: algún tipo de acuerdo para expulsar al Gobierno de socialistas y comunistas.

—El PP les reprocha sus ataques, empezando por la «derechita cobarde».

—El PP es un partido de efectos retardados, porque ese tipo de referencias las habíamos hecho durante la campaña electoral, hacía mucho tiempo, y no estábamos repitiéndolas sistemáticamente. No es verdad que estuvieran respondiendo a un ataque que nosotros no estábamos planteando.

—Lo que le dolió fue el ataque personal.

—Casado se equivocó profundamente pero yo no me doy por ofendido, creo que cometió un error y que lo peor de lo que hizo es que generó desesperanza en muchas personas que ahora piensan que el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias puede durar más.

—¿Han vuelto a hablar?

—No.

—Pero antes hablaban a menudo.

—Sí.

—Visto lo visto, ¿cómo valora la moción de censura?

—Era absolutamente necesaria, ha sido clarificadora; desde algún punto de vista de manera negativa, porque ha dado menos esperanza para la alternativa por la actuación de Casado. Pero yo creo que las cosas están claras y fue tan adecuada que la volvería a presentar.

—En su discurso yo encontré un ataque frontal a la Unión Europea. Sin embargo, ustedes lo niegan. ¿Están ustedes a favor o en contra de la UE?

—Agradezco la pregunta porque efectivamente hay una confusión de la que nosotros podemos ser responsables en parte, porque probablemente sólo hice la crítica a la UE, además cargando las tintas innecesariamente sin ofrecer la alternativa que nosotros planteamos. Nosotros no estamos en contra de la Unión Europea, no estamos a favor de salir del euro. Lo hemos planteado con mucha claridad, y sin embargo no obtiene el eco mediático, que sólo llega cuando atacamos a los burócratas de Bruselas. Europa no son los burócratas de Bruselas, no son las élites que hoy gobiernan Europa; otro modelo de UE es necesario y es posible, más similar al del Tratado de Niza, en el que los estados tengan una mayor soberanía. No somos enemigos de la Unión Europea en ningún caso, pero no vamos a dejar de hacer críticas independientemente de que nos granjeen la acusación infundada de eurófobos, euroescépticos… lo que somos es euroexigentes.

«Estado unitario» «Las autonomías son pequeños focos centralistas:las provincias y las diputaciones han recogido mucho mejor la pluralidad de España»

—Si usted fuera presidente, ¿qué primera medida tomaría?

—Depende de con qué mayoría.

—La suficiente...

—Plantearía una reforma constitucional para recuperar las funciones esenciales del Estado: educación, sanidad, justicia, interior, política exterior... que no haya embajaditas regionales por el mundo. España tiene que recuperar la unidad, además de la concordia. En eso es en lo que yo me empeñaría.

—¿Más Estado central?

—Más unidad. Nosotros no nos definimos como centralistas. Creemos en un Estado unitario políticamente centralizado pero administrativamente descentralizado. Pensamos que España es plural y esa pluralidad puede tener expresión a través de las provincias, de las diputaciones, que han recogido la pluralidad de España mucho mejor que las autonomías, que se han convertido en pequeños focos centralistas. La autonomía catalana, en rebeldía, o la vasca, en proceso de rebeldía no sabemos para cuándo, son en realidad dos entes centralistas que quieren hacer tabla rasa eliminando cualquier tipo de diferencia entre sus respectivas provincias. Tarragona no es igual que Lérida, ni Álava es igual que Guipúzcoa, pero los separatistas imponen el euskera en Álava, donde la gente no habla vascuence de la misma manera que lo hacen en Guipúzcoa.

Santiago Abascal, en la sede nacional de Vox - Matías Nieto

—¿Usted eliminaría las autonomías?

—Nuestra posición de máximos es un Estado unitario, con un único Parlamento, un único Gobierno, un único Tribunal Supremo que sea la última instancia jurisdiccional, políticamente centralizado —con el poder político concentrado en ese Parlamento nacional— pero administrativamente descentralizado a través de los municipios y de las provincias.

—¿Qué espacio deja usted a las lenguas cooficiales?

—El de la libertad de enseñanza. Que quienes quieran escolarizar a sus hijos en las lenguas regionales puedan hacerlo. Por supuesto, nos parece bien que exista una asignatura para que todos tengan unas nociones mínimas de esas lenguas, pero creemos que no se puede imponer a los padres que sus hijos sean escolarizados en lenguas que no hablan, que no son las lenguas maternas o que no son las lenguas del futuro desde la perspectiva de sus padres. Queremos libertad.

—¿El fenómeno de la inmigracion ilegal se puede afrontar en solitario?

—No, y sobre todo porque aunque fuéramos capaces de controlar nuestras fronteras marítimas podríamos recibir inmigración ilegal por los Pirineos. No pensamos que vivamos aislados, pero España puede tener una posición beligerante junto a otras naciones para que Europa ayude a contener la inmigración ilegal y no para que la UE contribuya al efecto llamada, que creemos que es en lo que están todos los partidos políticos, desde el PP hasta Podemos, con su cobardía a la hora de afrontar una crítica a la inmigración ilegal.

—El racismo...

—Es que es muy paralizante oponerse a la inmigración ilegal porque enseguida uno se ve acusado de racista. Vox jamás ha hecho una acusación racista. Al contrario: racista es el que les llama y les promete un paraíso que no se puede ofrecer y les hace jugarse la vida en el Mediterráneo. Ese es el que considera que esas personas son inferiores a nosotros. Nosotros decimos que la inmigración debe ser regulada en función de las necesidades de la economía nacional. En estos momentos, con los niveles de paro, y especialmente de paro juvenil que hay concretamente en Canarias, España no necesita más inmigración.

—Muchos inmigrantes llegan a España con una mano delante y otra detrás. ¿Cuál es el trato que usted cree que hay que darles?

—Primero, no hay que llamarles. En segundo lugar creo que hay que impedir que lleguen con vigilancia marítima cerca de los puertos de partida para que sean devueltos en ese mismo momento y que sean los países de los que parten los que reciban la presión internacional por no acoger a sus propios nacionales. En tercer lugar, si llegan, deben estar en centros de internamiento de extranjeros mientras se les identifica y se toman todas las medidas necesarias para intentar repatriarlos a sus países. ¿Eso significa que de la noche a la mañana vamos a conseguir con una varita mágica resolver el problema de la inmigración ilegal? Sabemos que no. Pero creemos que si se lanza el mensaje de que «quien llega ilegalmente a nuestro país no va a poder regularizarse nunca» habremos hecho un gran servicio para que las mafias de la inmigración ilegal no estén operando en el Mediterráneo.

—Elecciones catalanas. A tenor de las encuestas, hay un repliegue del voto pro unidad de España. ¿Cuál es su expectativa?

—Ser la fuerza de referencia en Cataluña. Ahora bien, ese es un objetivo difícil de alcanzar todavía. Nuestro objetivo realista es tener representación.

—En las elecciones de 2017 Ciudadanos consiguió un resultado magnífico: ganó las elecciones con 36 diputados. ¿Qué ha hecho mal?

—Tirar la toalla. Ha dejado abandonado a muchos catalanes que confiaron en ellos y les dieron una victoria en Cataluña, pero que no fue una victoria sólo para Ciudadanos. Yo lo percibí como una victoria propia, una victoria para la unidad nacional. Que un partido como Cs consiguiera en aquel contexto ser la primera fuerza política en Cataluña fue algo que no sólo muchos aplaudimos, sino que nos alegramos sinceramente por dentro de que ocurriera. Pero eso implica una responsabilidad. Antes de sustituir al señor Rivera, la señora Arrimadas decidió venir a Madrid. Vox a hecho lo contrario: un diputado nacional vuelve a su tierra para encabezar la candidatura con un claro mensaje: quedarse allí y luchar a largo plazo para dar una alternativa.

—En Gerona o Lérida el voto constitucionalista es escaso. ¿Tiene algún interés en que los partidos se unan para tratar de rentabilizar ese voto?

—No hay ningún interés por parte del PP y Ciudadanos.

—Haga un llamamiento.

—Sería absolutamente estéril y me colocaría fuera de la realidad política, máxime después de lo que ocurrió en la moción de censura. Hay una tendencia a pensar que PP, Cs y Vox pueden obtener más votos yendo juntos. Yo tengo la tendencia a pensar exactamente lo contrario, incluso tenemos algunas pruebas de que ha sido mucho más eficaz. El caso andaluz es el perfecto.

—¿Me está diciendo que la existencia de los tres partidos del centro a la derecha incrementa las posibilidades de un Gobierno alternativo en España?

—Eso se ha demostrado en Andalucía y también en Madrid, donde tampoco estaba sobre la mesa que se mantuviera un Gobierno y ha cambiado el Ayuntamiento. Realmente eso ha sido eficaz. Si PP y Vox concurren separados hay más posibilidades de echar a Sánchez.

Sí a la UE «No somos enemigos de la UE en ningún caso: somos euroexigentes»

—¿Teme que Díaz Ayuso adelante las elecciones en Madrid?

—Ni lo temo ni lo dejo de temer. En muchas ocasiones he pensado que era necesario que adelantase las elecciones ante la posibilidad de una moción de censura del PSOE y las tentaciones de traicionarle sistemáticas del señor Aguado.

—Díaz Ayuso es el enemigo a batir por el Gobierno.

—Tiene mis respetos. Ha sido hasta tal punto el objetivo a batir que temporalmente parece que el PP la abandonaba. Ella ha actuado desde la firmeza y eso ha sido relevante y aplaudido por muchos madrileños. Queremos apoyar a un gobierno que actúe con firmeza y sin complejos, y no un gobierno asustado ante la izquierda.