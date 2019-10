Casado: «España necesita un Gobierno al que no le tiemblen las piernas en Cataluña» El presidente del PP visitará la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona aunque le avisan de que no podrá entrar porque Sánchez ha decidido ir a la misma hora

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 21/10/2019 10:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antes de desplazarse a Barcelona, donde tiene previsto reunirse con la Policía, con representantes de Fomento de Trabajo y con la directiva de su partido en Cataluña, Pablo Casado ha participado en un desayuno informativo de Europa Press. Allí ha subrayado que hace falta un Gobierno al que no le tiemblen las piernas en Cataluña, y cree que Sánchez se ha equivocado con la carta a Torra, porque tenía que haber sido un requerimiento para cumplir la Constitución.

El presidente del PP irá a la Jefatura de Policía en Barcelona, pero desde Moncloa les han avisado que no podrán entrar porque Sánchez «irá a la misma hora». Casado ha explicado que probablemente no pueda entrar en la Jefatura, porque «querrá entrar él», en referencia a Sánchez. «Nos han dicho que va el presidente a la misma hora y que no se podía», han comentado fuentes del PP.

Casado cree que Sánchez se ha equivocado con la carta que ha enviado a Torra: «La carta que tenía que haber mandado Sánchez a Torra es un requerimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, estamos yendo un paso por detrás», ha advertido.

También sobre el intercambio de llamadas y cartas entre Torra y Sánchez, Cayetana Álvarez de Toledo ha subrayado en Twitter: «Y para ser digno Sánchez tiene que romper sus insólitos pactos con Torra y rechazar otra inmoral e inútil Operación Diálogo con ERC. Menos cartas y más coherencia»

Respecto al viaje de Sánchez a Cataluña, cree que «probablemente» tiene que ver con que él vaya también, pero «bienvenido sea». «Es positivo que el Gobierno esté presente en Cataluña, ojalá hubiese estado antes, porque la coordinación del operativo policial ha tenido graves errores». De hecho, ha recordado que hay 208 policías heridos, uno de ellos muy grave, al que ha mandado un abrazo. «¿Cómo es posible que el máximo mando de los Mossos sea el mismo que se manifiesta cortando infraestructura y ha pedido una investigación para pedir responsabilidades a los agentes de los Mossos que han participado en las cargas?», ha preguntado.

Sobre los «graves errores», ha asegurado que el Gobierno tiene el respaldo del PP para restablecer el orden público, pero en Cataluña «no se necesita debilidad, apaciguamiento o llamamiento al diálogo, ahora no». «Se necesita un Gobierno de verdad al que no le tiemblen las piernas para imponer el orden y la ley».

Casado ha subrayado que los disturbios en Cataluña son «kale borroka», y ha vuelto a pedir a la Fiscalía que actúe contra los «energúmenos» que están incendiando Cataluña. «El PP no critica la sentencia, pero sí hace autocríticas de los políticos porque tenemos que dar herramientas a los jueces», ya que, a su juicio, lo que se ha producido es un «golpe sin violencia», y debería incluirse de nuevo en el Código Penal el delito de rebelión impropia.

«Me gustaría que se esclarecieran los vínculos de Torra y Puigdemont con el Tsunami Democratic y con los CDR», ha advertido el presidente del PP, quien ha señalado que desconoce las presuntas relaciones del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, con el narcotráfico.

Casado cree que Sánchez ha fracasado al hacer frente a la crisis económica y a la crisis territorial. «Hace falta un Gobierno que sepa afrontar un desafío territorial, como ya ocurrió con el plan Ibarretxe y con Puigdemont», ha señalado.

El presidente del PP insiste también en que la competencia de la administración penitenciaria, que el PSOE transfirió a la Generalitat en 1983, debería volver al Estado. «Eso se tiene que hacer al volver al Gobierno, y ahora pedimos que no haya ningún tratamiento diferencia. Depende de la Generalitat, pero inmediatamente puede recurrir la Fiscalía, y es el Tribunal Supremo el único órgano del que depende el tercer grado penitenciario». Casado ha planteado al Gobierno un traslado de los condenados por sedición a cárceles que no estén en Cataluña. «Los tratamientos penitenciarios diferenciados solo existen en los narcoestados y en las dictaduras», ha sentenciado.

En el capítulo económico, Casado ha insistido en que el PP quiere mantener la reforma laboral y flexibilizar la contratación. Casado cree que el PSOE quiere evitar que en campaña se hable de economía, pero él va a insistir en todos sus actos. No deja de ser el punto fuerte de los populares.