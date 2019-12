Casado confirma el «no» a Sánchez, «el peor socialista en 40 años», que amenaza con «volar el sistema» El presidente de los populares ofrece un pacto a Cs y Vox para que tengan un puesto en las Mesas del Congreso y del Senado

Los diputados y senadores del PP han recibido a Pablo Casado con un aplauso cuando ha entrado en la Sala Ernest Lluch de la Cámara baja, donde se ha reunido el Grupo Popular. Se esperaba un discurso en el que Casado pusiera fin a todas la confusión que ha rodeado a la posición del PP tras las elecciones, y que ha dado pie al debate interno. Y el líder de los populares ha sido muy claro y tajante al confirmar el «no» del PP a Sánchez, «el peor socialista en 40 años», que amenaza «con volar el sistema».

La reunión ha estado precedida por unas declaraciones de Esperanza Aguirre que han agitado las filas populares, al pedir a Casado que facilite la investidura de Sánchez para evitar que el Gobierno de España depende de independentistas y «populistas bolivarianos». Pero también por una comparecencia de la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la que ha pedido a Sánchez que busque una alternativa con su partido y con el PP.

Casado no se ha referido de forma expresa a una ni a otra. Pero sí ha fijado su posición frente a las propuestas de ambas. Ha recordado que Sánchez está a punto de sentar en el Consejo de Ministros a Pablo Iglesias, «quien dijo que la Constitución de 1978 no instaura reglas de juego democraticas y el primero que se dio cuenta de ello fue ETA».

El líder del PP ha insistido en que el PSOE ha elegido sus socios con libertad, sin coacción, y ni siquiera se ha dirigido a los populares. «El verdadero problema nacional es que el PSOE no reclama ayuda porque no está haciendo nada que no quiera hacer, con quien ha decidido que sean sus socios».

«Ni nos vamos a disolver como alternativa al socialismo ni nadie va a cambiar el sistema del que formamos parte», ha subrayado Casado, quien ha descartado así la fórmula defendida por Aguirre.

«El futuro del PP está unido a su permanencia como alternativa al socialismo, y a la permanencia del régimen constitucional que defendemos. A las dos».

Casado ha remarcado que si desaparece el PP como alternativa, «desaparece la Constitución». Por eso descarta de plano cualquier opción de facilitar la investidura de Sánchez.

Pacto con Ciudadanos y Vox

El presidente del PP ha reivindicado el liderazgo de su partido en el centro y en la derecha, y desde esa posición ha ofrecido a Ciudadanos y Vox una negociación para elegir los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado. En el Congreso, si los tres partidos suman sus votos podrían obtener cuatro miembros de los nueve totales: dos para el PP, uno para Ciudadanos y otro para Vox.

Casado ha rechazado de plano un cordón sanitario contra Vox, un partido que defiende la unidad de España y la Constitución, aunque esté en contra de alguno de sus preceptos. Y sí ha defendido en cambio que ese cordón se establezca contra los herederos de Batasuna, que no han condenado los 800 asesinatos de ETA, y contra los independentistas, que quieren romper España.