EPstado que Cyasado ésteablo Casado, presidente del PP, este miércoles en el Congreso - EFE

El Gobierno defiende que asumió recomendaciones del Consejo de Estado sobre los fondos europeos pero no publica el informe El presidente del Gobierno no lo niega y elude contestar. El Congreso no ha recibido el dictamen Sánchez asevera que el líder de Vox tiene más responsabilidad de Estado que el presidente de los populares