El «cambiazo» de Gabilondo: del «con Iglesias no» al «Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones» El candidato del PSOE dio un volantazo durante el debate de Telemadrid al pedir el apoyo de Unidas Podemos tras asegurar días antes que «no concebía» un Gobierno con ellos

No es extraño observar en política esa fórmula de 'donde dije digo, digo Diego'. Es decir, cambiar el discurso o las decisiones que horas o días antes eran de otra manera. Así ha ocurrido con el candidato del PSOE a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que aseguraba hace pocos días que no concebía un Gobierno con Pablo Iglesias y, ayer, en el debate de Telemadrid, tendió la mano al líder de Unidas Podemos para gobernar.

En un acto de campaña, Gabilondo aseguraba que el planteamiento de Iglesias era equivocado. «No queremos una opción vinculada a esos extremos. No es un asunto de descalificación de una persona, y menos al vicepresidente del Gobierno de España, es que yo no concibo estas elecciones como él las plantea, como una confrontación entre posiciones. Que si fascimos, comunismo...», aseguraba el socialista. En concreto, señalaba que querían gobernar con Más Madrid y Ciudadanos, por ese orden. «Tal y como se están pronunciado los distintos partidos políticas esta es la fórmula progresista más centrada y sensata. El resto de los planteamientos representan lo de siempre: confrontación y ruido», apuntó

Pero el miércoles por la noche, durante el debate oficial de candidatos, Gabilondo se retractó al pedir al exvicepresidente del Gobierno su apoyo. «Me dirijo explícitamente a Mónica García como Más Madrid, sumamos y creo en un gobierno progresista y creo que podemos gobernar. Y me dirijo también a Unidas Podemos, confío contar con su apoyo para frenar, cerrar el paso al Gobierno de Colón. Pablo (Iglesias), tenemos 12 días para ganar las elecciones», manifestó.

Por su parte, Iglesias ha descartado este jueves apoyar parlamentariamente un hipotético Gobierno presidido por el socialista Ángel Gabilondo sin entrar en él, alegando que ambos partidos ya gobiernan juntos en España y muchas regiones y que «nadie sensatamente puede decir que solo si votas a unos partidos tienes derecho a ver traducidos tus votos traducidos en gobiernos». En ese sentido, preguntado en una entrevista en RNE por si ha notado un cambio en el candidato socialista respecto a sus reticencias anteriores a gobernar con él, el líder de Podemos ha señalado: «Eso lo ha notado todo el mundo».