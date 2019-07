Calvo usa el Consejo de Ministros para trasladar la presión a PP y Cs tras el fracaso de Sánchez «Ahora que no hay candidato les toca a todos los demás asumir sus realidad y mover las piezas oportunas para no convocar nuevas elecciones», declara la vicepresidenta en funciones

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha garantizado este viernes que el Ejecutivo socialista «no tira la toalla de ningún modo» y que mantiene el «entusiasmo, el compromiso y la capacidad de trabajo intactos» pese al fracaso de la investidura de su candidato Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Calvo ha culpado al PP y Cs del fracaso de la investidura, dos partidos que, a su juicio, no han asumido la responsabilidad que les correspondía y que los ciudadanos les encargaron en las urnas.

«Las derechas no han hecho su trabajo», ha dicho Calvo, no han asumido «ni una sola de las responsabilidades que de las urnas les tocaban». «No han movido ni una sola pieza», ha criticado Calvo, que ha recordado que, a día de hoy, ya no hay ningún candidato a la investidura después de que Sánchez aceptara el encargo del Rey y su candidatura fuera rechazada por el Congreso.

Calvo ha recordado que ahora no hay candidato, y quien eluda su responsabilidad será el culpable de que dentro de dos meses se convoquen nuevas elecciones. «Ahora serán otros quienes tendrán que enfrentarse a su propia responsabilidad», ha declarado.

El presidente en funciones, como él mismo dijo ayer, «va a seguir trabajando a cada momento con todos los demás líderes políticos antes de que sean inevitables unas nuevas elecciones. El presidente se va a dirigir a todos los líderes políticos».

Calvo ha subrayado que ahora «toca explorar otras situaciones». La vicepresidenta en funciones ha asegurado que no quieren llevar al país a nuevas elecciones para que los ciudadanos no tengan que verse en una snuevas elecciones. «Ahora que no hay candidato les toca a todos los demás asumir sus realidad y mover las piezas oportunas para no convocar nuevas elecciones».

A Podemos, Calvo les ha reprochado que hayan frenado por dos veces la investidura de un presidente socialista. «Unidas Podemos ha rechazado una oferta razonable, equilibrada para un gobierno de coalición. Ellos lo han rechazado. Nosotros hemos hecho una oferta razonada, realista, posible de un gobierno de coalición», ha dicho Calvo. «No nos toca a nosotros responder ahora por qué Podemos ha hecho esto».