Batet convoca a la Mesa del Congreso el jueves con la vista puesta en JxCat La presidenta de la Cámara quiere poner en marcha los grupos parlamentarios El partido catalán aún no decidido si solicitará conformar grupo aunque no cumple las exigencias del Reglamento

La presidente del Congreso, Meritxell Batet, ha decicido convocar una reunión de la Mesa el próximo jueves a las 11.30 horas para poner en marcha la creación de los grupos parlamentarios.

La posible complicación que planea sobre la reunión es si JxCat solicita o no conformar grupo propio. Una decisión que, según fuentes de este partido, aún no ha adoptado a pesar de que no cumple los requisitos exigidos por el Reglamento de la Cámara. Mañana acaba el plazo para que los partidos presenten sus solicitudes para la creación de grupos parlamentarios.

Además, la Mesa del Congreso tiene pendiente de estudiar la solicitud de reconsideración presentada por JxCat sobre la suspensión de la condición de diputados de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull aunque no se espera ningún cambio de criterio ya que la suspensión estuvo avalada por el informe jurídico elaborado por los letrados del Congreso.

Entre tanto, los partidos empiezan a tejer sus alianzas. En el Senado, PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo por el que los socialistas prestarán cinco senadores a la formación morada para que ésta pueda conformar grupo propio. En las elecciones generales del 28 de abril el partido de Pablo Iglesias no obtuvo representación en el Senado aunque puede lograr algún representante por designación de los parlamentos autonómicos.

ERC y Bildu también han llegado a un acuerdo para lograr la máxima visibilidad en Las Cortes. En el Senado ambas formaciones se integrarán en un mismo grupo mientras que en el Congreso ERC conformará su grupo y Bildu se integrará en el Mixto.

Otra cuestión que la Mesa del Congreso también tiene pendiente de aprobar es la ubicación de cada grupo dentro del hemiciclo, aunque el reparto del sitio no estará probablemente decidido para este jueves. En este caso, son los propios partidos los que están negociando el emplazamiento de cada grupo parlamentario en busca de un acuerdo que sería, después, aprobado en la Mesa.