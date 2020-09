Arrimadas exige al Gobierno y al Partido Popular una «tregua política» para afrontar la segunda ola La líder de Ciudadanos ofrece su «voluntad firme» para negociar unos Presupuestos «moderados y sensatos» La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha valorado que la líder de Cs había mostrado una «voluntad sincera, a pesar de las diferencias evidentes» entre el partido naranja y el Gobierno de coalición.

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 02/09/2020 22:10h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se han reunido este miércoles en el Palacio de la Moncloa durante dos horas y diez minutos. El balance del Ejecutivo de coalición y Ciudadanos coincide: perciben «disposición» para buscar puntos de encuentro para los Presupuestos Generales del Estado. «Para nosotros no es fácil negociar con este Gobierno», ha dicho Arrimadas, en referencia a que en el gabinete se encuentra Unidas Podemos, «pero es nuestra obligación moral dejar de lado las luchas partidistas». Unas declaraciones con tintes de autojustificación, pero también una advertencia y tirón de orejas al Partido Popular.

Arrimadas ha valorado que además de la crisis sanitaria y la económica, el país está sufriendo «una crisis política». Por lo que le ha trasladado al presidente del Gobierno la necesidad de «una tregua política». «Si siempre es necesario llegar a acuerdos con fuerzas políticas diferentes, ahora es una obligación dejar de lado el partidismo», ha expresado. «Le he pedido al Gobierno, y hago también extensivo al resto de actores, una tregua política por España, para afrontar esta segunda ola de la pandemia y para estar a la altura de los españoles».

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha evaluado como «constructiva» la reunión de Sánchez y Arrimadas. «Desde una posición crítica de Ciudadanos, pero responsable», ha expresado la portavoz. La líder del partido naranja ha señalado minutos antes que se había llegado «tarde y mal» a la pandemia y que se seguían cometiendo errores.

En este contexto, Arrimadas ha pedido al Gobierno una estrategia nacional para la «vuelta al cole», donde Sánchez asuma la coordinación, así como un plan de conciliación para los padres que tengan hijos contagiados. Además, la líder Cs ha exigido a Moncloa que los ERTE se extiendan más allá del 30 de septiembre.

«Voluntad firme y real»

La presidenta de Ciudadanos ha manifestado su «voluntad firme y real» de sentarse con el Gobierno de coalición a negociar unos Presupuestos que sean «moderados y sensatos, que incorporen correctamente las ayudas europeas y que no tengan ideologías que son contrarias a lo que necesita el país». Porque, ha apostillado, si Cs es «determinante» en los PGE, serán más «moderados» que «si se los repartiesen Iglesias, Otegui y Rufián en un despacho».

La líder de Cs ha explicado que durante el encuentro con Sánchez notó «disposición» por su parte y señaló que, a pesar de la presencia de Podemos en el Gobierno, Sánchez conoce el «modelo» de Cs.

La ministra portavoz también ha valorado que la líder de Cs había mostrado una «voluntad sincera, a pesar de las diferencias evidentes» entre el partido naranja y el Gobierno de coalición. «La señora Arrimadas y el presidente del Gobierno comparten diagnóstico del país, constatan que un momento excepcional requiere de una respuesta excepcional, se trataba de buscar puntos de encuentro», ha celebrado Montero. «Seguimos haciendo una invitación extensiva a todos los partidos, incluso al Partido Popular», ha continuado.

Aunque hay intención de empezar a dialogar, por el momento, Sánchez y Arrimadas no han cerrado fecha para empezar las negociaciones. Preguntada por si le incomodaba la presencia del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (de Unidas Podemos), en las futuras reuniones con el Ministerio de Hacienda, la líder de Cs ha respondido que «de toda la vida de Dios» las negociaciones presupuestarias son con el Ministerio de Hacienda, pero, ha apuntalado, aprovecharán esas vistas para recordar a Podemos que quieren unas cuentas «moderadas y sensatas».

"No" a la renovación del CPGJ

Por otro lado, el Gobierno no comparte la propuesta de Cs para cambiar el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Arrimadas propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. «Le he trasladado al presidente que con nosotros no cuente para el reparto de jueces, pero tengo una solución: cambiemos la Ley Orgánica de Poder Judicial», ha defendido.

«Así no hay excusas del Gobierno diciendo que necesitan el apoyo del PP para renovar el CGPJ, ni del PP diciendo que no quieren negociar con Podemos en el Gobierno, si cambiamos la ley ganamos todos y se despolitiza la justicia. Pero el presidente no me ha respondido a esta propuesta», ha dicho Arrimadas.

El presidente del Gobierno citó a Cs en segundo lugar, por detrás del PP y líder de la oposición, a pesar de que tener diez diputados y ser la sexta fuerza parlamentaria. El trato prioritario es notorio. Por delante, de hecho, de ERC, que con 13 escaños y siendo socio de investidura tendrá que esperar al jueves por la mañana para reunirse con Sánchez.