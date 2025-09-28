El problema del acceso a la vivienda no es exclusivo de España. De hecho es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos. Tal es así, que a propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se creó una Comisión ... Especial en el Parlamento, sobre la crisis de vivienda en la UE, que esta misma semana ha presentado su primer borrador analizando el problema y planteando algunas propuestas para hacerle frente.

Aunque se trata de un primer borrador, elaborado por el europarlamentario español Borja Giménez Larraz, que todavía debe pasar por el periodo de enmiendas, y que incluso, aunque lo apruebe el parlamento es probable que no sea de obligatoria aplicación en los países miembros, lo cierto es que incluye propuestas muy interesantes que bien harían en escuchar los políticos de nuestro país.

En el primer análisis de datos elaborado por esta comisión nuestro país no es el que peor parado sale, aunque sí sus datos son peores que la media. En cuanto a la evolución de los precios, los de la compra aumentaron en la última década un 52% de media en la UE y en España, el 60,2%. En las conclusiones de este primer borrador de informe se advierte de que «el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos para los europeos, afectando principalmente a los jóvenes y a familias con rentas medidas y bajas, y dificultando la emancipación y la estabilidad familiar». Y ahí España sí sale especialmente mal parada. Mientras en Finlandia se marchan a los 21,4 años, en España dejan la casa familiar a los 30 años, en línea con otros países mediterráneos como Italia o Grecia. Y aparte de razones culturales, lo cierto es que los jóvenes lo tienen muy difícil para con sueldos tan bajos como los actuales permitirse pagar alquileres cada vez más altos, y mucho menos acceder a una vivienda en propiedad.

Ante esta situación, los eurodiputados identifican como «principal causa de la crisis de vivienda la falta de oferta, consecuencia de décadas de escasa construcción, procesos urbanísticos demasiado largos, inseguridad jurídica, elevados costes materiales y una fuerte carga fiscal». Este diagnóstico europeo se puede aplicar punto por punto al problema de la vivienda en España. Esta misma semana el Banco de España concluía que había un déficit acumulado de 700.000 viviendas en nuestro país. Y es que el aumento de población por la inmigración, el cambio en el tipo de familias, cada vez con menos miembros, y la escasa construcción de vivienda se han convertido en peligroso cóctel de graves consecuencias.

Y es que si antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, allá por el año 2007, se construían más de 600.000 viviendas al año, ahora, incluso con el fuerte incremento del año pasado, se construyen poco más de 100.000.

Ante esta situación, los eurodiputados proponen un plan en dos fases: primero construir más y rehabilitar viviendas reduciendo las cargas administrativas, reduciendo permisos y protegiendo el derecho a la propiedad. Y la segunda fase pasa por tomar medidas para dar préstamos asequibles a las familias, garantías públicas, más vivienda social, y eximir impuestos a los jóvenes que acceden a la primera vivienda. Y además proponen movilizar fondos europeos para construir vivienda pública. Bienvenidas sean las recomendaciones, solo falta que nuestros políticos, locales, autonómicos y estatales se pongan de acuerdo para aplicarlas. Aunque permítanme que tenga mis dudas. Con la polarización que estamos viviendo, todo lo que plantea el rival político se desdeña. Me queda la esperanza de que como es la UE quien lo dice...

Subidas de precio dispares

A la cabeza de las subidas de precios en la última década se sitúa Hungría, con un 209%, e incrementos superiores al 100% registran también países como Portugal, Checoslovaquia, Polonia, Estonia, Lituania, Checoslovaquia o Eslovenia. En el extremo opuesto, los precios apenas ha subido un 1% en Finlandia. En España, el aumento entre 2015 y 2024 es del 60,2%.