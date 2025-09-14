Suscribete a
Reducir jornada o subir salarios, ¿qué es prioritario?

Por qué elegir, nos dirán. Y las grandes empresas multinacionales que ganan miles de millones podrán hacer ambas cosas, pero exigir por ley lo mismo a estas grandes firmas que al comerciante de la esquina no parece lo más razonable

Reducir jornada o subir salarios, ¿qué es prioritario?
Yolanda Gómez Rojo

Esta semana hemos vivido en el Congreso la derrota parlamentaria que ha sufrido la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, con su propuesta estrella de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Si nos preguntan a los trabajadores que si nos parece bien ... que se trabajen menos horas cobrando lo mismo, lógicamente todos diríamos que sí. Y no solo eso, sino que yo estoy convencida de que, no tardando mucho, a medida que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial avanzan, será posible producir lo mismo con menos horas trabajadas. Entonces, nos podemos preguntar, ¿por qué no ha habido unanimidad en el Congreso para apoyar esta medida? ¿Por qué incluso el recorte de jornada fue motivo de un duro enfrentamiento entre la parte socialista del Gobierno y la de Sumar que llevó a Yolanda Díaz hasta a llamar mala persona al titular de Economía, Carlos Cuerpo? Mi respuesta sería que hay muchas formas de llevar a cabo esta reducción que van más allá de una imposición legal, y la más eficiente, sin duda, es la negociación colectiva. De hecho, sin necesidad de esa imposición legal la mayoría de los trabajadores de nuestro país ya tienen establecidos en sus convenios jornadas inferiores a esas 40 horas semanales.

