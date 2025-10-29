Trump pone en marcha su 'renacimiento' nuclear: impulsa una inversión de 80.000 millones en reactores para alimentar la inteligencia artificial

EE.UU. va a participar en una inversión multimillonaria para el desarrollo de una decena de reactores nucleares, como parte de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump para disparar la generación de energía que permita la expansión la inteligencia artificial, un sector con ... un consumo eléctrico descomunal.

El proyecto se hace a través de una alianza con una compañía privada, Westinghouse, que este martes ha anunciado una inversión de 80.000 millones de dólares en reactores nucleares para atender esta y otras demandas.

En el acuerdo no se especifica qué parte de la inversión provendrá de los bolsillos de los contribuyentes, pero el Gobierno de EE.UU. tendrá un porcentaje de propiedad de los proyectos.

Según los términos del acuerdo, el Gobierno recibirá un 20% de los beneficios de explotación cuando estos sobrepasen los 17.500 millones de dólares. También se establece que Westinghouse saldrá a bolsa si su valuación sobrepasa los 30.000 millones de dólares. En ese caso, el estado controlará un 20% de la compañía.

La inversión en los reactores vendrá en parte de Japón, que ha acordado la inversión de 100.000 millones de dólares en proyectos de Westinghouse en EE.UU. con la participación de contratistas nipones. El anuncio sobre el desarrollo de los reactores ha coincidido con la visita de Trump a Japón de este martes, como parte de su gira asiática de esta semana. En Tokio, en una reunión con líderes empresariales, Trump ha celebrado la decisión de Japón de invertir 550.000 millones de dólares en EE.UU., como parte de su acuerdo comercial.

El anuncio del programa para el desarrollo de reactores lo han hecho Brookfield Asset Management y Cameco, las dos compañías que controlan Westinghouse. No se especifica cuántos reactores se construirán bajo este acuerdo, pero el consejero delegado de la compañía, Dan Summer, aseguró el pasado verano a Trump en un foro económico en Pittsburgh (Pensilvania) que la compañía buscaba desarrollar diez reactores AP1000 y que su construcción empezaría en 2030.

«Esta alianza materializa la visión ambiciosa del presidente Trump: reconstruir nuestra soberanía energética, crear puestos de trabajo bien pagados y empujar a EE.UU. al frente del renacimiento nuclear», aseguró en un comunicado el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Las alusiones a ese 'renacimiento nuclear' comenzaron la primavera pasada, cuando Trump firmó una orden ejecutiva para el desarrollo de tecnología innovadora en energía nuclear. Esa posición está dentro de la ambición del presidente de EE.UU. de disparar la generación de energía, para lo que busca esquinar las energías renovables -en el último año, supone el 90% de energía nueva en el sistema estadounidense- y apostar por los combustibles fósiles y por la energía nuclear.

En el anuncio con Westinghouse, sin embargo, no hay ninguna referencia a esa tecnología innovadora, que es muy prometedora, pero que todavía no ha obtenido grandes resultados. Los generadores que se desarrollarán son esos AP1000, de tecnología tradicional. Son instalaciones muy costosas, que tardan mucho tiempo en construirse. Y las que espera con sed el sector de la inteligencia artificial.