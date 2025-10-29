Sheinbaum cuestiona a Trump por los ataques a narcos en el Caribe y EE.UU. sanciona a aerolíneas mexicanas

La escalada militar de Donald Trump en Sudamérica ya genera tensiones entre Estados Unidos y México. Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mostrado contraria a los ataques de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones que presuntamente cargas drogas. También ha ... señalado que su Gobierno socorrerá a los sobrevivientes de esos ataques.

«Bueno, pues obviamente nosotros no estamos de acuerdo. Hay pues leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o armas en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente«, dijo la mandataria desde Palacio Nacional.

La tensión ha escalado luego de que Washington anunciara la destrucción de lanchas de narcotraficantes en el océano Pacífico, además de sus operaciones en el Caribe.

El número de personas que han muerto por los ataques estadounidenses contra lanchas suman al menos 37 desde que dicha ofensiva comenzó el mes pasado. Así lo informó el Pentágono.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo tres ataques el lunes en aguas del Pacífico contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, dejando 14 muertos y un sobreviviente.

El anuncio marca un punto en el ritmo de los ataques, que comenzaron a principios de septiembre y ocurrían con semanas de diferencia. Esta fue la primera vez que se anunciaron múltiples ataques en un solo día.

Los nuevos ataques representan una expansión del área de ataques militares estadounidenses que generan tensión en el staff de seguridad de Sheinbaum. La mandataria evita cuestionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y también evitó felicitar a María Corina Machado luego de que esta recibiera el Premio Nobel de la Paz.

A las pocas horas de los dichos de Sheinbaum, el Departamento de Transporte de EEUU anunció que recortará 13 rutas actuales o planificadas de aerolíneas mexicanas hacia su territorio, en respuesta al incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo de 2015. Así lo informó este martes por el secretario Sean Duffy.

Noticia Relacionada EE.UU. ataca otras cuatro narcolanchas en el Pacífico Javier Ansorena El rescate del único con vida fue coordinado por las autoridades mexicanas, al realizarse la operación cerca de sus aguas territoriales

Es un golpe a las aerolíneas mexicanas y una fuerte critica al Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, una de las obras estructurales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el antecesor de Sheinbaum en el cargo y el jefe del oficialismo mexicano.

El Gobierno de EEUU objeta la decisión de México de obligar a las aerolíneas de carga comercial a mover sus operaciones del aeropuerto Benito Juárez al construido por López Obrador, que todavía tiene una baja afluencia de pasajeros.

La nueva orden del Gobierno estadounidense cancela todos los servicios combinados —aquellos en los que las aerolíneas transportan pasajeros y carga en el mismo vuelo— entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Las acciones responden al incumplimiento continuo de México con el acuerdo bilateral de 2015 y a un «comportamiento anticompetitivo persistente», indicó la dependencia.