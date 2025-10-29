Suscribete a
ABC Premium

Sheinbaum cuestiona a Trump por los ataques a narcos en el Caribe y EE.UU. sanciona a aerolíneas mexicanas

La tensión ha escalado luego de que Washington anunciara la destrucción de lanchas de narcotraficantes en el océano Pacífico

Sheinbaum afirma que México mantiene relaciones con España pero sigue esperando el perdón por el pasado colonial

La oposición mexicana se fragmenta frente a la hegemonía de Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , habla durante una rueda de prensa este martes, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , habla durante una rueda de prensa este martes, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México Efe
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La escalada militar de Donald Trump en Sudamérica ya genera tensiones entre Estados Unidos y México. Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mostrado contraria a los ataques de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones que presuntamente cargas drogas. También ha ... señalado que su Gobierno socorrerá a los sobrevivientes de esos ataques.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app