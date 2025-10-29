Suscribete a
Defensa prepara en secreto una misión en Gaza liderada por Estados Unidos

La semana pasada dos oficiales del Mando de Operaciones viajaron a Tel Aviv para planificar detalles

La misión militar de la flotilla fue controlada por el jefe de la Armada

Dos vehículos de la ONU patrullan en la frontera entre Israel y Líbano AFP

Angie Calero y Pablo Muñoz

El Ministerio de Defensa prepara el escenario abierto tras el frágil alto el fuego firmado por Israel y Hamás. Una de las posibilidades, en la que se trabaja con el máximo secreto, es el envío de una misión militar a la zona que estaría liderada ... por el US Centcom (Comando Central) de Estados Unidos. La semana pasada dos oficiales del Mando de Operaciones (MOPS) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) viajaron a Tel Aviv para comenzar a preparar el posible despliegue. Por supuesto, los planes están en una fase muy embrionaria, aunque mañana el máximo responsable del MOPS, el teniente general José Antonio Agüero, viaja a la ciudad israelí para participar en una reunión donde se abordará esta misión, que lideraría las Fuerzas Armadas estadounidenses.

