Suscribete a
ABC Premium

Trump amenaza con aranceles del 100% a los fabricantes de chips que no produzcan en EE.UU.

A pesar de no ser un anuncio oficial, el presidente afirmó que piensan en imponer la medida, que eximiría a aquellos que ya fabriquen o se comprometan a hacerlo en el futuro

Trump le saca a Apple 600.000 millones para fabricar más en EE.UU.

Donald Trump junto al CEO de Apple, Tim Cook
Donald Trump junto al CEO de Apple, Tim Cook reuters

Jaime Mejías

Ya no se puede catalogar de ola. El tsunami arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dinamitado el 'statu quo' comercial, prometiendo un futuro incierto a nivel internacional. Ni siquiera los semiconductores, las nuevas piedras preciosas de la revolución digital, ... dispositivos vitales para la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores, coches o cualquier aparato tecnológico que pueda venir a la mente, se libran de las consecuencias del proteccionismo de Washington.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app