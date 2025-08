Un experto alerta alto y claro de los peligros del contrato del Gobierno con Huawei: «No es responsable»

El contrato del Gobierno con el gigante chino Huawei por 12, 3 millones de euros ha sido tema de conversación en 'Espejo Público' (Antena 3). Así, el matinal ha puesto sobre la mesa el debate sobre si la seguridad de España estaba en peligro. Para ello, el espacio de la cadena de Atresmedia ha contado con la presencia de un experto en ciberseguridad que ha puesto a la audiencia y al mismísimo Ejecutivo con la mosca tras la oreja tras alertar ante las cámaras de los peligros de este acuerdo

'Espejo Público' se encontraba en su primera franja, en donde los asuntos políticos acaparan todos los minutos, y ponía el foco sobre el contrato que había hecho el Gobierno con Huawei y cómo el Ejecutivo señalaba que este cumplía «con todos los estándares de seguridad».

Así, el matinal de Antena 3 conectaba con un experto en ciberseguridad que no se cortaba en alertar de los peligros que contenía el acuerdo con la empresa china. «Indudablemente, sí», comenzaba diciendo rotundo el invitado de 'Espejo Público' sobre si el acuerdo comprometía la seguridad de España. «Por mucho que pasen certificaciones en España, como es lógico, siempre en informática, siempre en tecnología puede haber una puerta abierta por la cuál se pueda filtrar información, por tanto, no es responsable que la Administración Pública esté desoyendo a Bruselas, desoyendo a nuestro principal aliado que es Estados Unidos, pues contrate a una empresa que ha sido vetada», señalaba el experto que seguidamente alertaba que Huawei no solo tenía contrato en materia del Ministerio del Interior.

«Poco se ha comentado pero Huawei también tiene un contrato con la Seguridad Social que guarda apuntes bancarios, historiales médicos y cotizaciones sociales», avisaba el invitado de 'Espejo Público' que ponía en entredicho la estructura del gigante chino.

«La compañía pertenece al Gobierno chino, evidentemente, tiene que cumplir con la 'ley estatal china' y tiene que compartir todos los secretos que pueden llegar a tener la empresa. A partir de ahí, ¿nos van a espiar o no? Bueno, eso es difícil saberlo, este tipo de dispositivos suelen garantizar la privacidad, pero yo creo que no estamos exentos de que nos espíen los chinos ni de que nos espíen los estadounidenses», manifestaba el experto ante las cámaras de 'Espejo Público' que para cerrar su intervención en el matinal de Antena 3 ponía sobre la mesa otro de los peligros que podrían acarrear el contrato con Huawei.

«El problema es que puede quebrantar la cooperación con Estados Unidos, ya que cooperan con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y pueden pensar que su seguridad va a estar comprometida», zanjaba el invitado de 'Espejo Público'.