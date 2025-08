Trump prepara una reunión con Putin y abre la puerta a una cumbre con Zelenski

Donald Trump ha comunicado a los líderes europeos que prevé reunirse en persona con Vladímir Putin la próxima semana y, poco después, convocar una reunión a tres bandas con el propio Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Así lo revelan fuentes citadas ... por el diario 'The New York Times', que atribuyen la iniciativa a una llamada que Trump mantuvo el miércoles con sus principales aliados europeos de la que no se ha informado públicamente.

En la conversación participaron el primer ministro británico, el canciller alemán, el secretario general de la OTAN, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff. También estuvo presente Zelenski, quien confirmó al diario que conversó directamente con Trump y reiteró que «la guerra debe terminar, pero con un final honesto». Noticia Relacionada Zelenski habla con Trump sobre sanciones a Rusia: «Agradecemos sus esfuerzos para una paz justa» El anuncio no figuró en el mensaje que Trump publicó más tarde en Truth Social, donde se limitó a afirmar que la reunión entre Witkoff y Putin en Moscú —la quinta desde enero— había sido «muy productiva». El encuentro, de tres horas, fue descrito por el Kremlin como «constructivo», y según algunos funcionarios estadounidenses, los rusos habrían transmitido ciertas señales de apertura a llegar a un acuerdo sobre el conflicto en Ucrania. Lo que sí parece firme es la intención de Trump de liderar personalmente un proceso de negociación en el que hasta ahora ha delegado en Witkoff. Frustrado por la falta de avances, el presidente ha endurecido su postura. Ordenó imponer un arancel del 50% a India por seguir comprando petróleo ruso y mantiene la amenaza de sanciones secundarias a otros países a partir del viernes. «No sé si las sanciones afectan a Putin. Ellos están acostumbrados a eso. Pero lo vamos a hacer», dijo Trump la semana pasada a los medios. La posible cumbre con Putin, y más aún la reunión trilateral con Zelenski, marcarían un giro significativo en la estrategia estadounidense. Hasta ahora, Trump ha optado por la presión indirecta: amenazas comerciales, advertencias de aislamiento y una presencia diplomática mínima. Pero la secuencia de gestos de las últimas 48 horas —sanciones a India, elogios al diálogo con Putin, llamada conjunta con Europa y anuncio de futuras reuniones— sugiere que Trump busca ahora una salida más visible y personal al conflicto. Desde Moscú, el asesor de política exterior Yuri Ushakov reconoció que «se han intercambiado ideas», y que el diálogo con Estados Unidos «es crítico para la estabilidad global», firma la agencia rusa TASS. El Kremlin no ha confirmado si Putin participará en los encuentros. La clave estará en si Trump logra forzar una foto a tres bandas que, más allá del gesto, represente un punto de inflexión real en una guerra que ya dura más de tres años y medio. Este viernes 8 de agosto de 2025, están previstas sanciones secundarias impulsadas por la administración Trump contra países que entren en negocios con Rusia, especialmente en el sector energético. Estas medidas aplican tras incumplirse el plazo que Trump había dado a Putin, y se realizarán aunque la reunión entre y Putin haya sido calificada de «constructiva».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión