Toque de atención de la empresa familiar: «El país está bloqueado. El Gobierno está más en modo elecciones que en modo gobierno»

El presidente del muy influyente Instituto de la Empresa Familiar lamenta la situación de parálisis del país y cree que se encamina hacia unas elecciones

El presidente del Instituto de Empresa Familiar, en el centro
El presidente del Instituto de Empresa Familiar, en el centro ABC
Bruno Pérez

Madrid

El presidente del influyente Instituto de la Empresa Familiar, el lobby empresarial que aglutina a las principales sagas familiares de empresarios del país como los Roig (Mercadona), los Ortega (Inditex) o los Entrecanales (Acciona), Ignacio Rivera, ha lamentado este miércoles la situación de parálisis en la que se encuentra el país y ha considerado que España se encuentra ya en modo electoral. «El país está bloqueado. El Gobierno ya está en modo elecciones, no en modo gobierno y eso no es bueno».

