Toque de atención de la empresa familiar: «El país está bloqueado. El Gobierno está más en modo elecciones que en modo gobierno»

El presidente del influyente Instituto de la Empresa Familiar, el lobby empresarial que aglutina a las principales sagas familiares de empresarios del país como los Roig (Mercadona), los Ortega (Inditex) o los Entrecanales (Acciona), Ignacio Rivera, ha lamentado este miércoles la situación de parálisis en ... la que se encuentra el país y ha considerado que España se encuentra ya en modo electoral. «El país está bloqueado. El Gobierno ya está en modo elecciones, no en modo gobierno y eso no es bueno».

