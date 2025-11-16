Suscribete a
Los grandes eventos deportivos reinan en el marketing digital

Competiciones como la NFL, la NBA o la F-1 son líderes en el proceso de generar conversación sobre la experiencia y lograr que el aficionado pase de espectador a protagonista

70 millones de impacto económico y el blindaje del Bernabéu: el colosal desembarco de la NFL en Madrid

Durante los últimos días, los eventos de la NFL han sido constantes en Madrid, despertando la curiosidad más allá de los fans
Belén Rodrigo

Este domingo a las 15.30 tendrá lugar el primer partido de la historia de la NFL en España en el que se enfrentarán los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu. Esta competición deportiva, la que más ingresos genera ... cada año, ha desembarcado en Madrid hace días y se ha dado a conocer a través de innovadoras formas de interactuar con el consumidor en un entorno digital. No solo la NFL sino también otros eventos deportivos como la NBA, la Fórmula 1 o los Juegos Olímpicos son referentes del marketing digital y están marcando la pauta para otras industrias.

