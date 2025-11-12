70 millones de impacto económico y el blindaje del Bernabéu: el colosal desembarco de la NFL en Madrid

Han pasado casi dos años desde que Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la National Football League (NFL), acompañado de un sonriente Emilio Butrageño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, anunciase desde Las Vegas que la capital española tendría en ... 2025 un partido de fútbol americano en el Santiago Bernabéu. La espera se ha hecho casi eterna pero, desde ayer, la ciudad ha comenzado una poderosa transformación para acoger el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que tendrá lugar en el feudo blanco el próximo domingo. Una cita que, sin duda, trascenderá lo deportivo.

La NFL no solo es deporte, es espectáculo, bullicio, capitalismo, fuegos artificiales, rock and roll de altos decibelios, y todo ello envuelto en un inesperado ambiente familiar de lo más acogedor. El fútbol americano es para los estadounidenses un modo de vida en el que el partido en sí solo es el colofón a horas de conversaciones, cervezas de medio litro y perritos calientes. Y es precisamente esta amalgama de sensaciones lo que intentará replicar la NFL en nuestro país, mantener el alma de su deporte más icónico para que pueda cuajar en una sociedad tan diferente como la nuestra.

Para ello, el despliegue de la liga estadounidense en Madrid será colosal. Serán decenas las actividades que se lleven a cabo, desde la instalación de un casco gigante en la Plaza de Cibeles, nada menos, hasta la inauguración de 'fan zones' de los Dolphins y los Commanders o varios encuentros en el Estadio de Vallehermoso, en pleno barrio de Chamberí, donde se enfrentarán escudos provenientes de todo el planeta, desde México hasta Inglaterra.

No solo la NFL ganará con semejante organigrama, pues el efecto económico en Madrid será más que visible. Según los datos del Ayuntamiento, el evento generará un impacto estimado de más de 70 millones de euros, impulsado por la ocupación hotelera y el gasto en restauración, transporte y ocio. La tasa de ocupación durante el fin de semana del encuentro rozará el 95%, y las reservas procedentes de Reino Unido, Estados Unidos y Alemania se han incrementado de forma notable. Para las autoridades municipales, la cita refuerza la posición de Madrid como ciudad capaz de acoger grandes eventos internacionales. «Este tipo de acontecimientos suponen una promoción exterior incalculable», destacan desde la Oficina de Turismo, que valora la repercusión mediática global del partido, retransmitido a más de 180 países.

La llegada de la NFL a España no es casualidad y se enmarca en la estrategia global de la liga para consolidar su presencia fuera de Estados Unidos. Tras el éxito de los partidos celebrados en Londres, Múnich y Ciudad de México, Madrid se suma ahora a la lista de ciudades anfitrionas de encuentros oficiales. El vicepresidente internacional de la NFL, Mark Waller, respondió recientemente a por qué nuestro país había sido elegido por encima de otros contrincantes. Señaló que España «es una pieza clave en el crecimiento del deporte en Europa» por su «posición estratégica, su capacidad organizativa y su afinidad cultural con el espectáculo deportivo». La liga valora incluso abrir una oficina permanente en la capital para coordinar actividades y programas de desarrollo de fútbol americano en el país.

Un deporte al alza

Esta disciplina no es completamente ajeno a España. Sus primeros pasos se remontan a los años ochenta, cuando equipos como los Madrid Panteras o los Barcelona Boxers comenzaron a practicar un deporte entonces casi desconocido. Con el tiempo, la creación de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) y el trabajo de los clubes como los Osos Rivas, Badalona Dracs o L' Hospitalet Pioners contribuyeron a su consolidación. En la actualidad, España cuenta con más de 4.000 jugadores federados y una base de aficionados en crecimiento constante, impulsada por la difusión televisiva y las redes sociales. La NFL ha sabido aprovechar ese interés, organizando clinics y programas formativos para jóvenes, con el objetivo de fomentar el deporte desde la base.

El Bernabéu, blindado

Como era de esperar, el Bernabéu será la estructura que más cambios soportará ya que, aunque Dolphins y Commanders entrenarán desde hoy en el Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, será el feudo blanco el que acoja la gran cita del domingo. El césped, por ejemplo, ha sufrido aumentos para adaptar las medidas oficiales de la NFL, y pasarán de 105x68 metros a 109x48,8. La solución será convertir las primeras filas de los fondos en retráctiles y, así, ganar el espacio necesario.

Los banquillos también mutarán, pues tendrán que acoger a más de 50 personas por equipo, mucho más amplias las plantillas del fútbol americano que las del convencional. Incluso se ha tenido que crear una nueva sala de prensa: la NFL quiere que cada conjunto tenga su propio espacio para atender a los medios, como es costumbre al otro lado del Atlántico, y en el Bernabéu no se hará una excepción.

Otro de los puntos críticos será el ruido que se producirá durante el partido y en el espectáculo del descanso, donde los artistas Bizarrap y Daddy Yankee harán acto de presencia. Las quejas de los vecinos que viven en las inmediaciones del estadio, mediante denuncias, consiguieron que en octubre de 2024 se cancelaran todos los conciertos que estaban programados en la estructura. Es por eso que, para evitar más baches, el Madrid ha instalado diferentes tipos de paneles para tapar las zonas abiertas a las calles colindantes y reducir el ruido que llegue al exterior.

La seguridad también sufrirá una actualización. Por ejemplo, las bolsas que se introduzcan en el Bernabéu deberán ser transparentes, fabricadas en plástico, vinilo o PVC, y no podrán superar las dimensiones de 30,5 x 15,25 x 30,5 centímetros. Además, la lista de objetos prohibidos es amplia y variada, desde balones de playa o pancartas propagandísticas y drones, hasta alcohol o cámaras fotográficas de gran tamaño.

Todo es poco para uno de los eventos deportivos más importantes del año, uno que aspira a hacer historia en territorio español y expandir un deporte hasta los confines del mundo conocido. El desembarco, al menos, está a la altura de las expectativas.