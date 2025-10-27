Suscribete a
ABC Premium

La experiencia más exclusiva para disfrutar del primer partido de la NFL en España

Alojamiento en una suite, entradas VIP para el partido, transfer, catering, cena en un rooftop de moda de la capital y spa

Las experiencias más exclusivas para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026

Partido de la NFL.
Partido de la NFL. GTRES
Araceli Nicolás

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Madrid acoge por primera vez un partido de la NFL, la liga de fútbol americano. El Santiago Bernabéu es el escenario elegido para que el domingo 16 de noviembre se enfrenten Miami Dolphins y Washington Commanders. Una oportunidad para vivir en primera persona un ... evento deportivo de primer nivel poco habitual en nuestro país. Las entradas se pueden adquirir a partir de 140 euros, pero también hay paquetes especiales para vivir el encuentro de una forma más exclusiva. Estos paquetes VIP se ha popularizado en los últimos años, ya que ofrecen la posibilidad de vivir una experiencia personalizada de lujo. Para disfrutar de la NFL en España por primera vez VP Hoteles ha diseñado varias experiencias que van desde los 2.368 euros hasta los 15.600 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app