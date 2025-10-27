La experiencia más exclusiva para disfrutar del primer partido de la NFL en España

Madrid acoge por primera vez un partido de la NFL, la liga de fútbol americano. El Santiago Bernabéu es el escenario elegido para que el domingo 16 de noviembre se enfrenten Miami Dolphins y Washington Commanders. Una oportunidad para vivir en primera persona un ... evento deportivo de primer nivel poco habitual en nuestro país. Las entradas se pueden adquirir a partir de 140 euros, pero también hay paquetes especiales para vivir el encuentro de una forma más exclusiva. Estos paquetes VIP se ha popularizado en los últimos años, ya que ofrecen la posibilidad de vivir una experiencia personalizada de lujo. Para disfrutar de la NFL en España por primera vez VP Hoteles ha diseñado varias experiencias que van desde los 2.368 euros hasta los 15.600 euros.

Estos paquetes no solo incluyen el alojamiento en los hoteles VP Plaza España Design 5* (Plaza España, 5) y VP SOGNIO Metropolitano (Av. Reina Victoria, 12), sino también toda una serie de detalles personalizados para que los huéspedes vivan la experiencia de la NFL de una forma exclusiva.

En el caso de VP Plaza España Design 5*, los huéspedes podrán disfrutar de dos noches con desayuno incluido (15 y 16 de noviembre) para dos personas en su Suite Presidencial, con atención de bienvenida personalizada y servicio de mayordomía bajo demanda, así como detalles totalmente personalizados en la habitación y minibar gratuito. Además, se incluyen dos entradas VIP para el partido de la NFL que garantizan acceso exclusivo, transfer privado en coche de lujo, catering selecto y servicio de bebidas en las instalaciones.

VP Plaza España Design La suite presidencial del hotel y el rooftop. DR

Tras el partido, el hotel completa la experiencia con una cena personalizada en su rooftop, Gingko Restaurante & Sky Bar maridada con la marca de champagne de lujo Veuve Clicquot para dos personas. Como broche de oro al plan, se incluye acceso a VP Biloba Spa con tratamiento exclusivo de 50 minutos para dos personas.

El pack también permite disfrutar del arte de la ciudad, ya que incluye un Tour de Arte con fotografía para descubrir The Waterfall, la impresionante escultura de Pere Gifre instalada en el atrio de VP Plaza España Design 5* y dos entradas para la Galería de las Colecciones Reales con guía privado durante su visita. Aunque el precio de la experiencia una noche es de 4.166 euros, si se cogen dos noches en la suite presidencial se eleva hasta los 15.600 euros.

En el caso de VP SOGNIO Metropolitano, más cercano al Santiago Bernabéu, el pack incluye dos noches con desayuno incluido (15 y 16 de noviembre) para dos personas en Suite con Terraza, una atención de bienvenida, detalles personalizados y minibar gratuito (excluyendo bebidas alcohólicas). A esto, se añade también las dos entradas VIP para el partido de la NFL, que garantizan acceso exclusivo, transfer privado en coche de lujo, catering selecto y servicio de bebidas en las instalaciones.

Además, incluye una cena personalizada para dos en Mercado Madriles Reina Victoria, un nuevo espacio gastronómico ubicado en el propio hotel, y dos entradas a la Galería de las Colecciones Reales. El precio es desde 2.368 euros por habitación y noche.