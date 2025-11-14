Suscribete a
ABC Premium

Bares y hoteles de Madrid marcan un gol de oro con la NFL más allá del Bernabéu

Los hosteleros calculan un impacto económico de hasta 21,2 millones de euros durante estos días en la capital

425 policías, ambulancias a las puertas del Bernabéu y cortes al tráfico: Madrid se blinda ante la NFL

Lateral del Bernabéu decorado con los escudos de los equipos de la NFL que jugarán en el estadio del Madrid este domingo
Lateral del Bernabéu decorado con los escudos de los equipos de la NFL que jugarán en el estadio del Madrid este domingo REUTERS
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Santiago Bernabéu cambiará los esféricos por los balones de fútbol americano y retirará las porterías para transformar el campo del Real Madrid en un auténtico espacio destinado a acoger un partido de la National Football League (NFL), la competición deportiva más seguida en ... Estados Unidos. Tras la ansiada espera de los aficionados a este deporte, que parece pasar desapercibido en nuestro país pero que está a tan solo unas pocas localidades de colgar el cartel de 'sold out', el templo blanco será el escenario del este domingo del encuentro entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app