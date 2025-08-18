Suscribete a
La espiral de gasto de la era Sánchez dispara la deuda por habitante por encima de los 32.000 euros

La ratio, referencia para medir la salud de las cuentas públicas, se ha elevado un 41% pese al incremento de población

Cada español aporta hoy cerca de 2.000 euros más a los ingresos de lo que ponía en 2017, pero el gasto crece aún más

El Gobierno recurre a la deuda para tratar de salvar la ejecución de proyectos de fondos europeos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Bruno Pérez

La deuda pública no es una magnitud mutualizable. La emiten los países para obtener financiación y son las administraciones públicas de cada uno de ellos, no sus ciudadanos, las que deben responder para atender las obligaciones de pago de intereses que se adquieren en ... las emisiones. Sin embargo, la deuda pública por habitante es una ratio de uso común, utilizada por instituciones internacionales y analistas para evaluar la salud de las cuentas públicas de los países.

