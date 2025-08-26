Suscribete a
La entrada de Turkish en Air Europa recrudecerá la rivalidad con Iberia en Barajas

La aerolínea turca quiere potenciar los vuelos a Latinoamérica, donde también quiere crecer la filial de IAG

Turkish Airlines asume que puede tardar hasta un año en entrar como socio en Air Europa

Un avión de Turkish Airlines en el aeropuerto de Estambul
Un avión de Turkish Airlines en el aeropuerto de Estambul efe
Antonio Ramírez Cerezo

La entrada de Turkish Airlines (THY) en Air Europa recrudecerá la rivalidad que la aerolínea de la familia Hidalgo mantiene con Iberia en los vuelos a Latinoamérica desde Barajas. El gigante otomano de la aviación comercial, que debe antes pasar el filtro de la Comisión ... Europea, de la SEPI y del escudo antiopas del Gobierno, no ha escondido sus cartas frente a la competencia y ha enmarcado su oferta de 300 millones por el 27% de Air Europa en la necesidad de «aumentar el número de turistas que visitan Turquía, así como la consiguiente contribución económica mediante la apertura de nuevos mercados turísticos en Latinoamérica y la expansión de la red de vuelos de pasajeros y carga entre España y Turquía». Y en ese objetivo, la compañía balear es un filón porque da acceso a Turkish a la infraestructura madrileña, que es la principal puerta de entrada a Europa para Latinoamérica.

