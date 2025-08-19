Suscribete a
Turkish Airlines asume que puede tardar hasta un año en entrar como socio en Air Europa

La compañía otomana abonará 300 millones de euros para ser accionista minoritario de la española

Air Europa acepta como socio a Turkish Airlines por 300 millones de euros

Avión de Air Europa
Avión de Air Europa ABC
Antonio Ramírez Cerezo

Turkish Airlines ha confirmado en la noche del martes de que Air Europa ha aceptado su oferta para entrar como accionista minoritario en la compañía. «Hemos sido informados de que Air Europa ha aceptado la oferta vinculante presentada por nuestra Compañía, y el proceso ha ... pasado ahora a la preparación de la documentación de la transacción y al inicio de los trámites oficiales para el cierre», ha expuesto en un comunicado remitido a la bolsa de Estambul.

