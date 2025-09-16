Las empresas pagan 180 euros más en cotizaciones obligatorias por trabajador desde que gobierna Sánchez

Las empresas españolas pagaron de media 3.256 euros por trabajador y mes en el segundo trimestre del año, la cifra más alta desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) empezara a elaborar la serie en el año 2000. Una parte de este ... crecimiento se explica por la inflación y el propio crecimiento económico, pero la distinción entre la parte salarial de los sueldos y las cotizaciones indica que estas últimas son las que explican la mayor parte de la subida.

Exactamente, en abril-junio el coste laboral aumentó un 3,0% respecto al mismo periodo de 2024. Dentro de este paquete, Estadística distingue entre el coste salarial, que incluye el salario base, las horas extra, primas, atrasos, etc. y los 'otros costes', formados principalmente por las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y las prestaciones sociales directas (incapacidad, desempleo, etc.). El caso es que en el segundo trimestre del año la parte correspondiente a los sueldos aumentó un 2,7%, hasta los 2.416 euros, mientras que los otros costes escalaron un 4,0%, hasta los 840 euros. Dentro de este último índice, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que es la parte que más pesa, crecieron un 3,8%.

Es decir, que los pagos obligatorios que tienen que hacer las empresas por los trabajadores aumentan por encima del salario que estos reciben a final de mes. Exactamente, desde el segundo trimestre de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, los otros costes han aumentado un 22%, pasando de 650 euros a 840 euros, y los costes salariales, un 19%, de 1.951 euros a 2.416 euros. En este tiempo, claro está, el Gobierno ha desplegado una batería de medidas que han encarecido la factura de las empresas, como el mecanismo de equidad intergeneracional, los incrementos en las bases máximas de cotización o la cuota de solidaridad. Concretamente, el componente que más ha avanzado en estos años han sido las cotizaciones obligatorias, que han pasado de 595 euros al mes por trabajador en el segundo trimestre de 2018 a 775 actualmente.

Con todo, el salario medio en España en el segundo trimestre de 2025 queda en 2.416 euros. Como ya se ha avanzado, supone un aumento del 19% en los últimos siete años, insuficiente para compensar la subida del IPC, del 22,2% en el mismo período.

Los datos por secciones de actividad, a su vez, reflejan marcadas variaciones por sectores. El mayor incremento del coste laboral se dio en Industrias extractivas, con un 6,7% que sitúa el coste medio en 4.864,61 euros, y en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con una subida del 6,3%, hasta los 7.702,57 euros. En el extremo contrario, los costes laborales descendieron en Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, con un -4% que lleva el montante a los 2.176,31 euros, y en Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria, con una bajada del 0,8%, hasta los 4.028,76 euros.