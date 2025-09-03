El Gobierno desafía a las CC.AA. y dice que blindará los servicios esenciales sin importar quien tenga las competencias de gestión

Tras los cruces de acusaciones y las duras refriegas políticas a cuenta de la cuestionable respuesta de las administraciones públicas a la dana y a la ola de incendios del pasado mes de agosto, el Gobierno ha decidido que el momento es el idóneo ... para rescatar del olvido su viejo compromiso de blindar los servicios públicos esenciales. Hasta ahora el asunto se había planteado como una reforma constitucional para blindar el estado del bienestar, pero parece que el Gobierno planea convertir su incierto proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 en un muestrario de su agenda política y ha aprovechado lo que en principio es un documento puramente administrativo, la orden ministerial para dictar las normas que guiarán la presentación de los Presupuestos, para deslizar su intención de ampliar el estado del bienestar «mediante el blindaje de los servicios públicos esenciales, independientemente de la administración que tenga la competencia de gestión».

La idea de base lleva revoloteando por el discurso del Gobierno desde que Pedro Sánchez aterrizara en el Palacio de la Moncloa allá por junio de 2018. Un par de meses después en un discurso en la sala de prensa de La Moncloa decía esto: "Por tanto, blindar. Éste va a ser el verbo, va a ser la acción, con la cual vamos a proteger a nuestro Estado del bienestar. Vamos a blindar la educación pública, vamos a blindar la dependencia, vamos a blindar las pensiones, y vamos a blindar, también, la sanidad pública".

Siete años después el blindaje constitucional de los servicios públicos esenciales era un compromiso olvidado. Ahora, el Gobierno ha decidido recuperarlo pero con un añadido significativo, "independientemente de la administración que tenga la competencia de gestión", que remite a los desencuentros entre los gobiernos autonómicos del PP y el Gobierno Central en la gestión de catástrofes como la dana o los incendios.

Y lo ha hecho en la orden en la que se dictan las directrices de elaboración de los Presupuestos, un documento de carácter meramente administrativo que hasta 2018 se despachaba con una breve introducción de cuatro párrafos y que en su versión de este año desgrana a lo largo de cerca de cuatro páginas los supuestos logros y las ambiciones de la política del Gobierno.

La parte mollar del documento es que el Ministerio de Hacienda insta al resto de ministerios a presentar sus propuestas de programas de gasto y de contenidos para el texto articulado del proyecto presupuestario antes del próximo 12 de septiembre, así que les da poco más de una semana para armar sus objetivos presupuestarios, si bien la ministra María Jesús Montero ya ha venido deslizando en sus declaraciones públicas que esos trabajos estaban bastante avanzados.