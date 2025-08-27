Alemania sopesa dar una paga de diez euros al mes a los menores de edad para su jubilación

En la jornada de puertas abiertas que el gobierno alemán organiza cada verano, en distendidas conversaciones al sol con jóvenes visitantes a la Cancillería de Berlín, Friedrich Merz recomendaba este año con cruda franqueza su receta para una jubilación sin pérdidas críticas de nivel ... de vida. «Comenzad hoy mismo», recetaba las inversiones privadas a tal efecto, desde etapas tempranas de la vida laboral, a los chavales que le pedían consejo sobre cómo apuntalar la futura pensión de jubilación.

Merz no tiene reparos en reconocer que en Alemania, al igual que en el resto de los países europeos, no salen las cuentas. Las proyecciones indican que a final de 2025 se habrán jubilado casi 20 millones de boomers alemanes, mientras menos de 13 millones de trabajadores se habrán incorporado al mercado laboral. La reforma de las pensiones, que ocupan ya una cuarta parte de los presupuestos generales alemanes, es inevitable a la luz de estas cifras, pero la coalición que Merz ha formado con los socialdemócratas del SPD confía en poder llegar hasta final de legislatura sin abordarla seriamente y plantea medidas parciales con las que ir parcheando el problema.

Noticia Relacionada La industria de Alemania y Francia da síntomas de recuperación a pesar de los aranceles Xavier Vilaltella El PMI manufacturero se anota su mejor resultado en treinta y ocho meses, pero los expertos advierten sobre la caída de pédidos

La ministra de Trabajo, Bärbel Bas, quiere asegurar el nivel de pensiones en el 48% del salario y la ministra de Economía, Khaterine Reiche, habla abiertamente de jubilación a los 70 años. «No puede ir bien a largo plazo que solo trabajemos dos tercios de nuestra vida adulta y pasemos un tercio en la jubilación: tenemos que trabajar más y más tiempo«, ha planteado. Merz, sin embargo, valora las iniciativas privadas de refuerzo de las pensiones como las que está legislando ya Polonia, por ejemplo, que acaba de presentar la llamada »Osobiste Konto Inwestycyjne« (OKI), una cuenta de inversión personal que tiene como objetivo permitir a los ciudadanos acumular activos libres de impuestos para la jubilación, diseñada por el ministro de Finanzas polaco Andrzej Domański. La OKI permitirá invertir hasta 23.000 euros sin que se deba pagar el impuesto sobre las ganancias de capital desde mediados de 2026, y es posible que esa cifra se vaya elevando en el futuro.

Países Bajos ha vinculado la edad de jubilación a la esperanza de vida, de forma que si esta última aumenta en tres años, se completan dos años adicionales de trabajo y el período de pensión se extiende por un año. La proporción de jubilados respecto a las personas empleadas se mantendría así estable en torno al 40% después de 2040. Austria está debatiendo desvincular las pensiones del índice de inflación, al menos dejarlas medio punto por debajo, por el momento.

Merz, sin embargo, apuesta por instrumentos financieros de nueva creación, como el Plan de Pensiones Anticipado, popularmente conocido como plan de los «diez euros al mes». A partir de 2026, niños de entre 6 y 18 años recibirían 10 euros mensuales del Estado que se depositarían en una cuenta de inversión para la jubilación, acumulando hasta 1.440 euros en 12 años. Las ganancias generadas estarían exentas de impuestos hasta la edad de jubilación, actualmente en los 67 años. A partir de la mayoría de edad, los jóvenes podrían añadir fondos personales dentro de un límite anual todavía por definir. El objetivo de este proyecto, cuyo coste estimado por el Consejo de Expertos Económicos sería de 1.500 millones de euros anuales, es fomentar la educación financiera temprana y crear una base de ahorro que se capitalice durante más de 60 años, de manera que permita a las nuevas generaciones complementar su pensión pública.

Entre los más ahorradores de Europa

Otro producto de inversión ya disponible y muy popular entre los jóvenes trabajadores alemanes es la denominada Riester Rente, un plan de inversión subvencionado por el Estado que ofrece bonificaciones estatales y ventajas fiscales. También está el ETF-Sparplan (Plan de ahorros en fondos indexados), que permite invertir desde 25 euros mensuales con una alta rentabilidad a largo plazo y bajos costes. Los autónomos y 'freelancers', a su vez, cuentan con la alternativa y similar Rürup Rente. Todas estas opciones permiten al joven trabajador familiarizarse desde el principio con la cultura de la inversión, pero «el simple hecho de estar en contacto con decisiones de inversión no garantiza buenas decisiones. Recibir dinero de forma pasiva no mejora automáticamente el conocimiento financiero», contradice Johannes Geyer, del instituto DIW Berlín, que apunta que estos productos financieros deberían ir acompañados por una formación sobre economía financiera básica desde el colegio.

Los alemanes han sido tradicionalmente los mayores ahorradores europeos, con una tasa actual de ahorro personal del 10,4%, aunque han sido superados en los últimos años por holandeses, franceses y austriacos debido a la creciente tendencia de adquisición de inmuebles, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Lo que el gobierno alemán pretende es canalizar ese potencial de ahorro hacia las propias pensiones a través de los mercados financieros y a base de incentivos fiscales. Por eso Merz defiende los «diez euros al mes». «Costaría menos que las subvenciones federales cada vez más elevadas al seguro de pensiones» y permitiría a cada alemán «constituir un capital propio», defiende el canciller alemán, además de promover la educación financiera desde edades tempranas.