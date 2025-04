Las empresas toman posiciones en la millonaria carrera de fondo del metaverso

Términos que rodean al coronavirus aparte, si hay una palabra que se ha instalado en nuestro día a día en los últimos meses es la de metaverso. Mark Zuckerberg, al frente de Facebook, tiene buena parte de culpa . Desde que el magnate tecnológico anunciase ... en octubre el viraje de las prioridades de la compañía hacia este universo digital – plasmado en el cambio de nombre a Meta – y su intención de contratar a 10.000 nuevos empleados en Europa en los próximos cinco años para darle forma, empresas de diversos sectores han empezado a verlo como un terreno fértil donde hacer negocio . ¿La razón? Los usuarios, a través de avatares personalizables, podrán realizar prácticamente las mismas actividades que en la vida real , desde pasear por sus calles, hasta jugar a videojuegos, ir de compras o celebrar reuniones de trabajo. Esta red de entornos virtuales tridimensionales tendrá, por tanto, su propia economía, sustentada en las criptomonedas, los ‘tokens’ no fungibles (NFT) y el ‘blockchain’.

A pesar de que el metaverso todavía está en construcción y solo existen plataformas que permiten hacerse una idea del futuro que vendrá, empresas e individuos ya han acometido cuantiosos desembolsos para hacerse con activos digitales . Gucci, por ejemplo, vendió en Roblox un bolso a un precio más alto que su versión física. Y Republic Realm, que se autodefine como uno de los inversores y desarrolladores más activos del ecosistema inmobiliario del metaverso, compró un terreno en The Sandbox, una de las plataformas de este incipiente cosmos digital, por 4,2 millones de dólares.

Es fácil llevarse las manos a la cabeza, pero lo cierto es que las perspectivas económicas en torno al metaverso son enormes . Según Bloomberg Intelligence, su valor actual es de 487.700 millones de dólares, cifra que ascenderá a los 783.000 millones en dos años y a los 2,5 billones en 2030 ... Un maná en el ciberespacio por el que gigantes como Meta, Nvidia, Microsoft, Apple o Epic Games están dispuestos a sacar la chequera, aunque no serán los únicos que generen ingresos en la realidad paralela que se avecina.

Como explica Laura Raya , directora de los postgrados de Realidad Virtual en U-tad, en la fase de construcción del metaverso «todas las empresas que hagan trabajos relacionados con ingeniería del software, computación gráfica y realidad virtual se van a beneficiar».

Una vez que ya exista, el comercio electrónico será un claro ganador . «No solo se le abre una nueva puerta de venta más allá de su web o de Amazon, sino que puede ampliarla porque ya no vende solo objetos físicos, sino también virtuales », señala. Nike, sin ir más lejos, ha creado un espacio virtual en Roblox – Nikeland – donde los usuarios pueden vestir a sus avatares con los productos de la marca.

La industria de los videojuegos es otra de las que se verá reforzada, así como la de los eventos y la musical . «El metaverso ofrece una nueva manera de llegar a más gente haciendo conciertos virtuales sin tener problemas de seguridad, limitaciones de aforo, etc.», dice Raya. Ya hay experiencias en este sentido. En 2020, el rapero Travis Scott actuó en Fortnite a través de su avatar y congregó a 12,3 millones de jugadores de forma simultánea , según datos de Epic Games, superando así el concierto del dj Marshmello, que reunió a 10,7 millones.

Luis Ureta , director general de Globant España, habla también del sector industrial , en el que «la implementación de fábricas gemelas virtuales va a permitir impactar en eficiencia a través de simulaciones , en talento a través de capacitación de la fuerza laboral y en la propia medición del potencial impacto ambiental de ciertas decisiones».

Otro de los ámbitos que explorará las posibilidades del metaverso es el educativo . «El valor que va a añadir es la sensación de presencialidad cuando estamos en el mundo virtual, haciendo que las personas nos sintamos más cercanas», sostiene Luz Parrondo , directora del Dpto. de Finanzas, Contabilidad y Control de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM) y directora del Postgrado en Blockchain y otras tecnologías DLT. Con independencia del sector, cree que cuanto más internacional sea una empresa, más usará este ecosistema . «A las grandes multinacionales –comenta– puede facilitarles la conexión remota entre sus diferentes sedes o actores».

El metaverso supondrá una oportunidad de negocio de 2,5 billones de dólares en 2030 frente a los 487.700 millones de dólares que vale en la actualidad, según Bloomberg Intelligence

Este sucedáneo digital del mundo físico también ayudará al teletrabajo , al permitir reuniones a distancia con una mayor inmersión gracias a los dispositivos de realidad virtual, como las famosas gafas Oculus –ahora rebautizadas como Meta Quest– . «Startups que están arrancando pueden ahorrarse el alquiler de espacios», apunta Laura Raya, convencida de que si hoy casi cualquier negocio que no esté en internet sufre un agravio comparativo frente a los que sí se han digitalizado, con el metaverso ocurrirá lo mismo a lo largo de los años.

De esa opinión es Pierre Bourdin , profesor e investigador de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC: «Si lo comparamos con el crecimiento de internet, al principio solo lo utilizaban algunos frikis, y hoy es muy complicado para una empresa no tener presencia . Si el metaverso sigue este patrón, las empresas tendrán que estar presentes sí o sí».

Papel de las pymes

Pero mientras que la participación de los colosos tecnológicos es clara, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, con recursos limitados, se abren más interrogantes. « A día de hoy, una pyme no puede permitirse arriesgar tanto dinero sin saber dónde va todo esto », reconoce Bourdin, aunque cree que no tiene sentido que el metaverso esté reservado solo a las grandes corporaciones. «Es muy probable que haya un conjunto de empresas que sí tengan mucho más poder que otras, especialmente sobre el funcionamiento, el desarrollo o las normativas, pero la idea es que en el futuro, si va cobrando más importancia, el metaverso sea accesible a empresas de todos los tamaños », asegura.

Los expertos ya perfilan la forma en la que las pymes entrarán a este ecosistema. «Decidirán en qué metaverso quieren estar en función de lo que les cobren, de los usuarios que accedan o de los acuerdos a los que lleguen con la empresa, pero nunca tendrían que construir uno propio. Entrarían al metaverso que ha construido una empresa grande y alquilarían o comprarían una parcela », afirma Raya, de U-Tad. Como sucede con cualquier revolución tecnológica, este escenario no se alcanzará de la noche a la mañana . Según Raya, en uno o dos años los usuarios harán quedadas puntuales en el metaverso, en un lustro se ampliará el abanico de actividades y para 2030 pasaremos bastante tiempo en él.

A la vista de las proyecciones, no es de extrañar que el metaverso se haya colocado en la diana de los mercados financieros . «En la inversión el primero que entra en algo que va a ser una gran revolución normalmente obtiene una mayor rentabilidad», recuerda Darío García , analista del bróker XTB. En este caso, el riesgo que asume el inversor es la incertidumbre de lo que pueda pasar, pero, en palabras de García, « si una compañía como Facebook ha cambiado su nombre por Meta no creo que el Consejo de Administración esté jugando a la ruleta rusa».

El analista identifica algunos nombres a seguir: « La abanderada es Meta Platforms, seguida de Nvidia, Microsoft, Roblox y Unity Software ». Una lista a la que añade a TSM, Apple, Snap, Autodesk, Amazon, Qualcomm, Grupo Sony, Tencent, AMD, Alphabet, Take Two Interactive, Disney o Electronic Arts. «Hay compañías que ya tienen un peso relevante en el Nasdaq, pero acabará habiendo un índice más filtrado de firmas que, aunque sean tecnológicas, no tengan nada que ver con el metaverso para crear un índice exclusivo del metaverso», vaticina García. Ya hay hasta una gestora, la neoyorquina Roundhill Investment , que ha creado el primer fondo cotizado (ETF) centrado en compañías que quieren participar del metaverso.

Tal y como indica el analista, las compañías mencionadas estarán en el foco de inversión en el medio plazo para aquellos que están cumpliendo la mayoría de edad o que lo han hecho en los últimos años: «Las personas de edad más avanzada suelen buscar otro tipo de gestión o de política de inversión, más bien de conservación de capital que de asumir riesgos».

Amenazas

Para que las expectativas en torno a este fenómeno se hagan realidad, los expertos piensan que hace falta atar cabos sueltos. « El reto principal es el avance de la realidad virtual , la tecnología dominante en el metaverso», defiende Luz Parrondo, de la UPF-BSM. El siguiente paso sería la identificación de los usuarios porque «‘blockchain’ es una importante herramienta a la hora de identificar activos, pero las personas no lo estamos». En esta línea, Pierre Bourdin, de la UOC, entiende que las cuestiones éticas deben estar muy presentes: «Es importante que haya una forma de protegerse para no vivir acosos o de excluir a las personas con comportamientos inadecuados. Queda mucho por hacer».

Una carrera de fondo en la que España ocupa una posición intermedia . «No estamos a la cabeza, pero tampoco atrás. La sensación es que hay otros países que tienen mayor fuerza en la inversión privada, que es lo que realmente crea avances», dice Parrondo.

Sin embargo, nuestro país tiene fortalezas, como subraya Luis Ureta, de Globant España. «Parte de una base en cuanto a capacidad instalada que es un clúster de compañías de videojuegos en ebullición con una red extensa de empresas de realidad virtual y aumentada », detalla. Algo que, «combinado con el interés en desarrollar casos de uso en industrias tan relevantes para España como el turismo o el ocio, posiciona al país en un lugar de gran oportunidad». Por otro lado, Ureta recuerda que «industrias donde España es referente mundial como retail o servicios financieros están explorando casos de uso y modelos de negocio asociados ». Las empresas comienzan a movilizarse para sacar provecho de un universo paralelo que, de tener éxito, cambiará nuestra sociedad como lo hizo internet.

Una nueva ventanilla digital para la banca Nadie sabe con certeza qué recorrido tendrá el metaverso, pero prácticamente todos los sectores económicos siguen de cerca su evolución para, llegado el momento, subirse a la ola. Y eso incluye a la gran banca española , que reconoce abiertamente estar estudiando las posibilidades que este mundo virtual puede ofrecerles. BBVA, por ejemplo, se encuentra en una fase exploratoria. «Para nosotros es interesante entendiéndolo como un canal , igual que hemos pasado del físico al online», señala Iván Moreno , del área de Investigación y Patentes de la entidad. Por este motivo, considera que «deberíamos estar preparados para ayudar a nuestros clientes a disponer de cualquier tipo de servicio financiero que resulte útil en ese canal, como pagos, préstamos, seguros… ». De ahí que sea clave analizar las peculiaridades de cada metaverso: usuarios, actividades que realizan, servicios que están o no cubiertos, etc. En cualquier caso, los expertos coinciden en que los jóvenes tendrán un peso destacado en estos cosmos virtuales . «Ya usan la tecnología, por lo que tenemos que hablar en su idioma y hacer que los servicios financieros sean muy naturales dentro de este ecosistema», subraya Moreno. Aunque la idea del metaverso está vinculada a las criptodivisas, Moreno cree que el dinero fiat también ha de tener cabida. «Las entidades financieras podemos dar servicios financieros tradicionales y no buscar la solución solo en las criptomonedas», ahonda. Pero hay más obstáculos por superar para que los bancos participen de lleno en estos entornos, como las lagunas jurídicas . «La regulación que ahora existe en criptos en algunos casos permite no tener identificada a la persona que corresponde al avatar aunque esté moviendo dinero. Nosotros no podemos desembarcar en este ecosistema sin tener eso controlado», asegura. Además del escollo regulatorio, otra duda es la actitud que adoptarán los propietarios de los metaversos. « En un modelo Roblox el propio proveedor está cubriendo todas las necesidades de pagos », ejemplifica Moreno, que insiste en que hasta que no vean claramente cuáles son las plataformas ganadoras y lo que permiten o no, será complicado tener un portfolio de productos. Fuentes de Caixabank, por su parte, afirman que «el metaverso podría ser próximamente un nuevo ámbito relevante de relación y comunicación entre las personas» y que la entidad «ya está analizando las diversas posibilidades que este ámbito tecnológico puede ofrecer , incluyendo tanto lo referente a atención a los clientes como también la relación con los empleados». Desde Banco Santander, por el momento, se limitan a indicar que lo están analizando y explorando.