Alcaraz: «Tampoco me voy a quejar si no me plantan batall«

El partido de segunda ronda del murciano frente a Mattia Bellucci fue, sin duda, de los primeros. No se recordaba a un rival que le diera tantas facilidades en un 'grande'. En especial, en los dos primeros sets, donde el italiano fue incapaz de hacer nada

Sin pelo y sin rival: Alcaraz pasa por encima de Bellucci y llega a tercera ronda

Carlos Alcaraz, en el partido de segunda ronda del US Open
Carlos Alcaraz, en el partido de segunda ronda del US Open
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Para un favorito al título como Carlos Alcaraz, siempre hay un equilibrio difícil de mantener en las primeras rondas de un gran torneo como el Abierto de EE.UU.: por un lado, ganar con facilidad ahorra esfuerzo para otras citas; por otro, un partido exigente ... ayuda a coger ritmo, a afinar golpes para cuando las cosas se pongan de verdad complicadas.

