Alcaraz: «Tampoco me voy a quejar si no me plantan batall«

Para un favorito al título como Carlos Alcaraz, siempre hay un equilibrio difícil de mantener en las primeras rondas de un gran torneo como el Abierto de EE.UU.: por un lado, ganar con facilidad ahorra esfuerzo para otras citas; por otro, un partido exigente ... ayuda a coger ritmo, a afinar golpes para cuando las cosas se pongan de verdad complicadas.

El partido de segunda ronda del murciano frente a Mattia Bellucci fue, sin duda, de los primeros. No se recordaba a un rival que le diera tantas facilidades en un 'grande'. En especial, en los dos primeros sets, donde el italiano fue incapaz de hacer nada. Pese a la leve reacción en el tercer set, fue el partido más corto de Alcaraz en el US Open y el segundo en todo su historial en 'grand slam'.

En la disyuntiva de cuidar el físico o afilar la raqueta, Alcaraz no quiso elegir. «Tampoco me voy a quejar de que el partido haya durado poco o de que el rival no haya plantado batalla», dijo en rueda de prensa. «Obviamente, hay que tomar lo positivo de cada cosa. Si hubiera sido un partido muy difícil, donde hubiera tenido que luchar mucho más, que hubiera tenido que salvar momentos muy complicados, lo agradecería de cara a lo que viene en el torneo. Pero si no ha sucedido, más tiempo de descanso, más tiempo para recuperar el cuerpo, para estar al máximo en la siguiente ronda».

Alcaraz celebró haber desplegado un tenis «muy sólido» y aseguró que vive su periodo «de mayor consistencia». Lo atribuyó a su práctica de tomar días libres entre giras o torneos, «me ha ayudado mucho a salir a la siguiente gira o acudir al siguiente torneo con mucha energía, con frescura mental, para jugar en mi mejor nivel».

El murciano sabe que la tarea que tiene por delante es muy dura. En la próxima ronda, se enfrentará a otro italiano, Luciano Darderi, con el que no debería sufrir. Pero a partir de cuartos asoman figuras como los estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz, y un posible duelo intergeneracional en semifinales con Novak Djokovic. Y, por supuesto, la presumible final con Sinner.

«Ha habido algunos errores fáciles o tontos»

En la preparación para esos desafíos, a Alcaraz le hubiera gustado mejorar aspectos de su juego que no logró este miércoles, por la falta de tensión con Bellucci o porque, simplemente, no pudo. «Ha habido algunos errores fáciles o tontos», «la derecha no la he sentido bien del todo»…

«Hay que ser exigente con uno mismo«, defendió Alcaraz, que está mostrando una actitud de gran concentración en lo que va de torneo. Es una forma de resarcirse de su inesperada derrota en segunda ronda aquí el año pasado, uno de sus momentos más bajos desde que llegó a los grandes escenarios del tenis.

El murciano está tratando de convertir ese momento duro en combustible. Reconoció que ahora piensa más en esa derrota que en su victoria aquí en 2022, cuando deslumbró al mundo del tenis: «Quiero mejorar desde esa experiencia. Ese fue uno de los momentos con los que he aprendido a enfrentarme a situaciones a cómo hacer mejor las cosas».