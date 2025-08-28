Suscribete a
Tenis

Sin pelo y sin rival: Alcaraz pasa por encima de Bellucci y llega a tercera ronda

Cinco años después de enfrentarse en un torneo juvenil en Manacor, el murciano arrasó al italiano en Nueva York con una de sus actuaciones más dominantes

El 'recluta' Alcaraz pasa a segunda ronda sin despeinarse

Carlos Alcaraz reacciona tras ganar un punto contra Mattia Bellucci durante la segunda ronda del US Open de Tenis. efe
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

«No sé quién es ese». Eso dijo el italiano Mattia Bellucci en enero de 2020, en el torneo de Manacor, cuando un amigo le avisó de que su próximo rival venía muy fuerte. Se llamaba Carlos Alcaraz y tenía 16 años. Bellucci, 18 años. ... Ambos eran promesas del tenis y ganó el murciano. Cinco años después, se volvieron a ver en la noche del miércoles -madrugada del jueves en España- en una pista de tenis. En un escenario muy diferente, en Arthur Ashe, la central del Abierto de EE.UU.

