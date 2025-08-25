Bochorno en el US Open: seis minutos de abucheos a Medvedev

El ex campeón Daniil Medvedev fue finalmente eliminado por el francés Benjamin Bonzi con un marcador de 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4, en un partido caótico en el que el galo llegó a amenazar con abandonar la pista y pidió la descalificación del ruso.

Sirviendo para cerrar el partido con 6-3, 7-5, 5-4, Bonzi se preparaba para ejecutar su segundo saque cuando un fotógrafo pisó la pista. La interrupción llevó al juez de silla, Greg Allensworth, a permitir que Bonzi repitiera el primer servicio, lo que desató una furiosa reacción por parte de Medvedev.

«¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?», gritó el ruso mientras se dirigía con furia hacia la silla del árbitro. «Quiere irse a casa, chicos, no le gusta estar aquí. Le pagan por partido, no por hora», añadió. Medvedev también gritó repetidamente: «¿Qué dijo Reilly Opelka?» en referencia al llamado del jugador estadounidense para que Allensworth fuera suspendido, tras recibir una advertencia en el Abierto de Dallas por enfrentarse a un espectador.

El partido estuvo detenido durante unos seis minutos mientras abucheos, silbidos y gritos resonaban por todo el estadio Louis Armstrong, con los aficionados negándose a guardar silencio para que Bonzi pudiera sacar.

La Asociación de Tenis de EE. UU. (USTA) informó que el fotógrafo fue escoltado fuera de la pista por el personal de seguridad del Abierto de EE. UU. y que se le retiró la acreditación. El caos estuvo a punto de salvar a Medvedev.

Tras salvar una bola de partido, logró romper el saque para igualar el set 5-5 y luego se impuso en el tiebreak, forzando un cuarto set. El campeón de 2021 pareció otro jugador en ese cuarto set, donde barrió a Bonzi con un 6-0, mientras su oponente, visiblemente afectado, pidió atención médica por un aparente problema en la rodilla.

Los abucheos del público continuaron durante el resto del partido, con algunos aficionados dirigiendo sus críticas hacia Bonzi durante sus saques.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

El set final fue mucho más disputado, con ambos jugadores intercambiando múltiples roturas de servicio, hasta llegar a un final de infarto.

Impulsado por los gritos de «¡Courage!» y «¡Allez!» desde su palco, Bonzi cerró el partido con un magnífico revés, mientras Medvedev regresaba a su asiento y rompía su raqueta.

«Fue una locura. Puede que haya ganado algunos nuevos fans… y también nuevos no fans», dijo Bonzi, número 51 del mundo, que ha vencido a Medvedev en sus tres enfrentamientos en Grand Slams, siempre en primera ronda.

«La energía fue increíble. Gracias a todos los que abuchearon. Gracias por la energía. Nunca había vivido algo así. Esperamos como cinco minutos antes del punto de partido, y fue una locura. Había muchísimo ruido.», afirmó el galo.

Medvedev se convierte así en el primer ex campeón en caer eliminado en esta edición del torneo, despidiéndose de Flushing Meadows tras un año nefasto en los torneos importantes, donde solo logró superar la segunda ronda una vez.