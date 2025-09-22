Alcaraz se quedó solo contra el Mundo... y perdió

Con un último triunfo del estadounidense Taylor Fritz, el equipo Mundo conquistó este domingo su tercer título de la Laver Cup al vencer (15-9) al conjunto de Europa, que se quedó corto en el intento de remontada que lideró Carlos Alcaraz.

En la última jornada del torneo, el tenista español, número uno mundial, logró un triunfo individual frente al argentino Francisco Cerúndolo y otro en dobles que revivieron las esperanzas del combinado europeo durante la última jornada de acción en San Francisco (California, Estados Unidos).

El equipo Europa había comenzado el día con una desventaja de 9-3 y llegó a acercarse 12-9, pero el californiano Fritz finiquitó el trabajo ante su público al vencer al alemán Alexander Zverev por 6-3 y 7-6 (7/4).

El combinado mundial, del que formaron parte el argentino Francisco Cerúndolo y la joya brasileña João Fonseca, fue así el primero en sobrepasar los 13 puntos necesarios para alzar el trofeo.

Capitaneado por primera vez por André Agassi, el equipo Mundo festejó su tercera victoria en las ocho ediciones de este torneo fundado por Roger Federer, presente durante todo el torneo en la grada del Chase Center.

LAVER CUP CHAMPIONS (Taylor's Version) 🔴🏆@Taylor_Fritz97 defeats Zverev to win the Laver Cup for Team World in San Francisco.#LaverCup pic.twitter.com/V3JjPRawZa — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2025

«Vamos pasar una noche divertida, en unos minutos descorcharemos el champán en el vestuario... aunque no estoy seguro de que João tenga ya 21 años», bromeó Fritz tras el triunfo final.

Fonseca, de 19 años, se convirtió el viernes en el tenista más joven en ganar un partido de esta competición pero no fue llamado a la cancha en los dos siguientes días de competición.

«Ha sido una semana increíble. Gracias por permitirme formar parte de vuestras vidas durante un breve periodo de tiempo», dijo Agassi a sus jugadores en la entrega del trofeo.

«Iría a la batalla con cada uno de ustedes en cualquier lugar y en cualquier momento», afirmó este ícono del tenis estadounidense, que tomó el testigo en el banco de su compatriota John McEnroe.

Agassi también hizo un reconocimiento a los integrantes del conjunto europeo, que no contó con el serbio Novak Djokovic ni con el italiano Jannik Sinner, quien nunca ha jugado esta competición.

«Os deseo un futuro brillante. Y Carlos, no seas tan codicioso con todos los Grand Slam, compártelos con tus hermanos», bromeó Agassi dirigiéndose a Alcaraz.

El español, ganador de seis trofeos de Grand Slam a sus 22 años, se echó a su equipo a la espalda el último día del torneo, resarciéndose así de su derrota del sábado ante Fritz, su primera individual en la Laver Cup.

Flamante campeón del Abierto de Estados Unidos este mes, Alcaraz le asestó una contundente derrota al argentino Cerúndolo por 6-2 y 6-1 en apenas 72 minutos de juego.

Cerúndolo, que estaba imbatido en sus tres apariciones anteriores en el torneo, dejó escapar así la primera oportunidad que tuvo el equipo Mundo de alcanzar el título.

En el primer turno del domingo, Alcaraz ya había logrado otra victoria en dobles junto al noruego Casper Ruud frente a la dupla estadounidense Reilly Opelka y Alex Michelsen por 7-6 (7/4) y 6-1.

El murciano recuperó este domingo su magia en varios puntos que levantaron al público de la cancha de los Warriors de la NBA, como una dejada imposible en la red que hizo que su nuevo capitán, el francés Yannick Noah, se arrodillara para felicitarlo.

CARLOS ALCARAZ HITS ONE OF THE CRAZIEST VOLLEYS YOU’LL EVER SEE AT THE LAVER CUP



Literally, how?



🤯🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/x1QJrQ3wQf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 21, 2025

«Tenía que ser diferente a anoche, es obvio», dijo el murciano sobre su reacción. «Los dobles de esta mañana me ayudaron mucho, empezar el día con una victoria y jugar al nivel que jugamos».

En el otro partido del domingo, el australiano Alex De Miñaur le brindó un triunfo al equipo Mundo al derrotar al checo Jakub Mensik por 6-3 y 6-4.

La siguiente cita de la Laver Cup se celebrará entre el 25 y el 27 de septiembre de 2026 en la arena O2 de Londres, escenario de la recordada edición de 2022 en la que Federer se despidió del mundo del tenis jugando dobles con su gran rival y amigo Rafael Nadal.