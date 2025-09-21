Cuánto dinero gana el campeón de la Laver Cup 2025

La octava edición de la Laver Cup, torneo en el que participan los mejores tenistas del mundo, se lleva a cabo en San Francisco, California, del 19 al 21 de septiembre, lo que supone la primera vez que esta competición entre Europa y el resto del mundo, llega a Estados Unidos.

Cabe destacar que la sede es alterna, aunque siempre se desarrolla en pista dura. El Chase Center, hogar de los campeones de la NBA Golden State Warriors y de las Golden State Valkyries de la WNBA, se transformará en un escenario de clase mundial para recibir a los mejores jugadores del tenis mundial, con Carlos Alcaraz como principal atracción.

En sus anteriores ediciones Europa domina con claridad el triunfo, con cinco entorchados, mientras que el resto del mundo logró dos, en los años 2022 y 2023. Aunque tenga intención de convertirse en algo más, hasta la fecha la Laver Cup es una exhibición atractiva como muchas de las que se celebran a lo largo del año.

Carlos Alcaraz lidera a Europa en la Laver Cup

Carlos Alcaraz, tras su impresionante triunfo en el US Open, donde conquistó el sexto Grand Slam de su carrera deportiva, liderará al equipo de Europa, en el que también jugarán tenistas como el alemán Alexander Zverev, el danés Holger Rune, el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik y el italiano Flavio Cobolli. El francés Yannick Noah será el capitán, sustituyendo al sueco Bjorn Borg, que había estado en todas las ediciones al frente del Viejo Continente.

Los integrantes del 'Team World', mermados por la baja de Ben Shelton, tratarán de aprovechar su condición de locales con el liderazgo del estadounidense Taylor Fritz, número cinco del mundo, y del australiano Alex de Miñaur, ocho. A su lado, los también locales Alex Michelsen y Reilly Opelka, el argentino Francisco Cerúndolo y la joven promesa brasileña Joao Fonseca. La novedad también estará en el capitán, el norteamericano Andre Agassi, campeón de ocho 'grandes' y que releva a su compatriota John McEnroe.

Para ganar el trofeo de la Laver Cup, uno de los equipos tiene que llegar a 13 puntos, de los 24 que se ponen en juego. Cada día se disputan tres partidos de individuales y uno de dobles, pero no cuentan lo mismo. Los partidos del viernes valen un punto, mientras que los del sábado suman dos por cada victoria. La jornada decisiva es la del domingo, con tres puntos por partido.

Cuánto dinero gana el campeón de la Laver Cup 2025

A nivel económico, cada jugador se lleva una compensación por jugar, acorde a su ranking, además de un premio de 250.000 euros por ganar el torneo. Según Sportskeeda, el torneo que está impulsado por el extenista Roger Federer, reparte un total de 2.250.000 dólares en premios para el ganador. El equipo perdedor no se embolsa nada más allá del importe por participar: 125.000 dólares cada uno.